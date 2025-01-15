林口三井Outlet二期美食推薦，不能錯過這間知名的【JK STUDIO】這次以歐陸精品餐廳的模式插旗林口三井Outlet，才開幕沒多久就吸引超多JK迷朝聖，加上林口三井Outlet二期有UNIQLO跟 GU 全台最大分店，就開在【JK STUDIO歐陸餐廳】的旁邊，位置地點超好，飽餐一頓美食後又能到周邊逛逛。非常適合半日遊的好地方~

免費招待小技巧！只要先加入JK STUDIO官方Line，輸入專屬優惠碼【 JKKOLJOYCE 】，即可領取招待優惠券乙張，兌換/使用期限為即日起至2025/2/28止。（詳細使用說明請參考優惠券內容，本活動JK STUDIO歐陸餐廳保有最終解釋權）

【JK STUDIO】向來以精品餐廳為定位，站在顧客角度思考，創造美好的沉浸式餐飲體驗，尤其在信義區的法式餐酒館，主廚Bailly為饕客們用心設計傳統老法菜料理，並搭配葡萄酒佐餐，深受顧客喜愛。而這次以【JK STUDIO歐陸餐廳】以精品餐廳的姿色進駐林口三井Outlet二期，又再次體會到【JK STUDIO】在餐點及用餐情境中的用心及舒適感！

林口三井Outlet二期試營運於2023年底開跑，當時還締造了萬人朝聖的排隊風潮，不少名店在試營運時做了超殺折扣，【JK STUDIO歐陸餐廳】也在此再度打響名聲



【JK STUDIO】歐陸餐廳就在林口三井Outlet二期的一樓，從外觀就可以看到整片深藍色調系的穩重品牌，落地窗穿透著餐廳的明亮與質感



從二館的西口大門進去最近~

【JK STUDIO 歐陸餐廳】林口三井Outlet二館美食

電話：02 2600 1866 線上訂位/線上菜單

地址：新北市林口區文化二路一段123號1樓

林口三井Outlet二期（50100櫃）

時間：週一至週四 11:00-21:00

週五至週六 11:00-22:00

週日 11:30-22:00

一進入百貨就可以看到【JK STUDIO】歐陸餐廳 超級美的餐廳，明亮又歐式的裝潢相當高檔，但又不會讓人感到高貴到令人卻步，因為雖被稱為精品餐廳，但其實價格並不貴唷！

【JK STUDIO】歐陸餐廳 開放式的空間讓人沒有壓迫感，木質系的桌椅帶給人一種溫暖的感覺



座位數也很多，才試營運就吸引不少民眾來品嘗【JK STUDIO】歐陸餐廳 的著名的精緻餐點



另外來有包廂，私人空間可以隔成１－２個獨立包廂，適合團體或家人聚餐



【JK STUDIO】歐陸餐廳 的用餐方式可分為套餐及單點~，波士頓龍蝦麵是相當熱門的主餐，但也是每日限量！餐點及價位可以參考 線上菜單



【JK STUDIO】歐陸餐廳 的點餐方式，是掃QRcode點餐，現在很多餐廳都用這樣的方式節省人力，當然有利有弊~有些人喜歡被服務介紹的感覺，但也有人覺得服務員在旁邊等待會有一種壓迫感~但多元的點餐方式是真的還不錯，也跟著世代潮流在走~



很酷的是~掃碼進點餐後，竟然有完整的影音介紹，連內容物都很仔細地寫進去，這也太貼心，太明白



點好餐~直接送出即可，但如果不熟練還是可以請服務生協助點餐~



【JK STUDIO】歐陸餐廳 非常有質感的地方，抽屜裡就是餐具，且擺放的好整齊，是特製的耶~



桌上簡單的盛設令人感到很別緻，也會不自覺優雅起來~也算是情侶約會很不錯的氛圍，點上了兩杯ola 紅酒來試試，在燈光的照射下，紅酒的通透度好美~



這支紅酒是2020年的歐拉格納希紅葡萄酒，是西班牙的紅酒，具有深紅寶石的美麗色澤



喝起來相當順口，似乎是根本不需要醒酒的紅酒，小啜一口圓潤飽滿，香氣醇厚紮實，餘韻帶來很多的黑莓果香氣，很適合與各種料理方式的肉類搭配。



另外也點了不可缺的beer 很有名的夏威夷衝浪啤酒及義大利的Peroni啤酒。Kona Longboard Island Lager 夏威夷衝浪啤酒 瓶子真的好好看，超級有夏天的感覺，這款啤酒屬於清爽型，是帶有適度啤酒花香的淡色拉格啤酒，口感很柔順；另外的 Peroni 沛羅尼啤酒 就比較常喝到，比較具有輕盈的果香味，口感豐富有層次，特別適合於餐前飲用！



套餐內含的 佛卡夏佐海鹽奶油，在歐式餐廳很常見的餐前麵包



佛卡夏在製作過程中本來就會使用橄欖油和少許的香草提味，所以麵包本身就有淡淡的鹹味和濃郁的橄欖油味，單吃其實也就蠻好吃的，尤其【JK STUDIO】歐陸餐廳 烤出來的佛卡夏外酥內軟~又非常的香~



塗上海鹽奶油的佛卡夏多了點奶油的滑嫩口感，奶香味不重，海鹽淡雅又提味~~很好吃的佛卡夏



番茄蔬菜清湯，一上湯不自覺唾液分泌，好香好濃郁的番茄味，好像以前很愛的羅宋湯的感覺~



茄紅色的湯頭看起來就是新鮮，



裡頭的料未免也太多~~~大量的洋蔥、蘿蔔等蔬菜熬出來，好清甜



主餐附上的前菜及單點的板煎小卷齊上桌~~~上頭有好鮮豔的水田芥~味道很搭也很香



搭配上青醬的板煎小卷，份量適中，小卷看起來挺大的



吃起來 Q 彈新鮮，搭配上青醬及水田芥菜的味道，有點微微嗆辣的香氣，覺得是很不錯的下酒菜耶！



青醬感覺是用橄欖油製作而成，板煎小卷吃起來雖有點重口味，但卻不感到膩口的清雅感



套餐的開胃前菜，椒香肉腸炒野菇，味道有點跟板煎小卷相似，但多了一個辣味，很帶勁



是普羅旺斯香料腸~~~看似香腸但不是香腸的味道~~帶有辣味的味道，滋味很不錯~



野菇超級保水好吃~~~好香的菇菌味，吃起來就覺得很新鮮唷！



辣辣的兇手出現了～～就是青辣椒唷！！加了青辣椒的味道更加帶勁，也很適合野菇的搭配



主餐上桌，哇～哇～哇～忍不住瞳孔地震～好大的波士頓龍蝦啊！一旁的PS肋眼牛排直接壓倒性的快消失



香氣十足的波士頓龍蝦麵，剛剛在點餐時有看到影音介紹處理波龍的過程，新鮮的波龍保留大螯的部位，且使用的都是鮮活龍蝦，料理前都還是活跳跳的唷！



濃郁的醬料、龍蝦肉及麵均勻的伴在一起，忍不住要大快朵頤一番了~



超大的龍蝦鰲，肉質非常的Q彈，很有彈性，吃起來覺得是很新鮮的龍蝦，口感扎實彈牙



龍蝦肉處理的大小也很剛好，特別一提這龍蝦麵的醬，很不一般，曾經吃的龍蝦麵是用番茄紅醬或是龍蝦醬罐來做，但【JK STUDIO】歐陸餐廳 是用蝦膏熬出來的醬汁來製作，所以吃起來那蝦膏的味道非常濃郁，相當鮮美的蝦膏味~搭上龍蝦肉真的好好吃



龍蝦麵採用的是扁緬，裹上滿滿的醬汁，麵條不軟爛，很順口，在龍蝦醬的纏繞下~令人不自覺一口接一口



今日也特別期待的紐澳PS肋眼牛排，好美的牛排熟度~



簡單介紹【PS】的意思是屬於優質閹公牛，是紐西蘭草飼牛最高等級， 取自從第五至第十二根肋骨之間，脊骨附近切下的部位，在肉品中屬於最高等級部位，



PS為紐西蘭牛隻中評價最高的分級，5~7分熟就能享受牛排鮮嫩風味。低脂、低卡路里、低膽固醇為最大特色。



這次品嘗【JK STUDIO】歐陸餐廳 紐澳PS肋眼牛排 五分熟 看似鮮紅但不帶鮮血的口感是本人最喜歡的~



一口要下真的好軟嫩~~好幸福的感覺，牛排的醬汁也搭配得很好~



一旁還有馬鈴薯泥~配上牛排顯得清爽滑順~



非常喜歡【JK STUDIO】歐陸餐廳 紐澳PS肋眼牛排這道餐，肉質真的很棒~牛肉的香氣十足，口感嫩到不行~



吃飽喝足，帶點微醺的感覺非常的棒，尤其在享受這般的美食之後，最後喝上一杯無糖的伯爵紅茶，在清香的紅茶尾韻中，完美結束這次的美味饗宴



也因為【JK STUDIO】歐陸餐廳 是開在百貨公司裡，所以營業時間多少要跟著百貨走，每日的營業時間有點不同，大家可以留意一下唷！



離開時被【JK STUDIO】歐陸餐廳 這段英文給吸引，語意是-『保持純真的心，永遠不要忘記你從哪裡開始建築你的夢想』很喜歡這句話帶給人的力量，有種保持初心的感覺~



有機會到林口三井二期，不妨到【JK STUDIO】歐陸餐廳 大啖美食一番，這是間很適合聚餐、約會、聊天，美味與質感兼具的精品餐廳！

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【JK STUDIO 歐陸餐廳】林口三井Outlet二館美食

電話：02 2600 1866 線上訂位/線上菜單

地址：新北市林口區文化二路一段123號1樓

林口三井Outlet二期（50100櫃）

時間：週一至週四 11:00-21:00

週五至週六 11:00-22:00

週日 11:30-22:00

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