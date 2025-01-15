苗栗最美民宿咖啡廳「MODA & the MOON 碩玥民宿」，來入住就讓你絕美夕陽、夜景一次征服！絕對是苗栗公館必拍照打卡的秘境～苗栗住宿推薦！

來開箱苗栗最美民宿咖啡廳，超適合放鬆身心的好去處！「MODA & the MOON 碩玥民宿」就隱身在苗栗公館山林間，傍晚時分入住還能欣賞超美的夕陽，日落後接著是公館絕美夜景，讓人瞬間忘卻都市的煩囂～每間房型都以大地色與木質調為主，簡約又溫暖的無印風格，還有提供免費的Netflix，超推薦「MODA & the MOON 碩玥民宿」的「碩月四人房」，擁有絕美天窗，無論是白天陽光灑落，還是夜晚躺著看星空，都住得超舒服，還擁有自己的小陽台，絕對是必拍照打卡的夢幻房型！部分房型還配置浴缸，其中「新月雙人房」備有檜木泡澡桶，自帶木香泡起來超紓壓，頂樓露臺也是一大亮點！在天氣晴朗的日子，根本是賞星、賞月、追流星的絕佳休憩空間，感受微風拂面、遠眺山景，浪漫氛圍滿分！絕對是苗栗住宿首選推薦！另外很推薦加購他們家早午餐，超豐盛又好吃！「MODA & the MOON 碩玥民宿」以月亮、鯨魚、仙人掌為主題設計，處處充滿巧思，每位住客還會收到一份貼心擴香石小禮物，帶回家延續這份美好回憶。

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「MODA & the MOON 碩玥民宿」坐落於苗栗公館山上，距離苗栗市區僅需約15分鐘車程， 離頭份、竹南也只要半小時左右。【訂房連結＆房型介紹】

民宿貼心設有專屬停車場，下車後即可俯瞰公館市區美景，感受遠離城市喧囂的寧靜氛圍。

民宿周圍種滿仙人掌，還設有營火區，白皙的建築融合露營風的設計，這裡真的很chill，沒想到苗栗公館竟然有這們美的地方。

一走進門，映入眼簾的是挑高天井下的鯨魚壁畫，抬頭仰望格外震撼。右側是咖啡廳空間，也是明天早午餐用餐的地方，左側則是民宿的接待櫃台以及住客休息室。

「MODA & the MOON 碩玥民宿」不只有住宿，也是間咖啡廳，提供澳式早午餐拼盤，可以參考我上次用餐的食記『MODA & the MOON Cafe 碩玥咖啡廳』

確定完住宿資料，就可以入住啦，住客休息室的天花板有月球凹洞造型，真的非常吸睛，依照環保署規定，這裡不提供一次性旅宿用品，牙刷、牙膏、拖鞋記得帶齊，想喝水可以來休息室裝水，這裡也有提供零嘴可以享用。另外晚餐這裡沒有提供，距離苗栗市區僅需約15分鐘車程，可以開車去吃晚餐，不知道吃什麼，民宿管家會提供附近推薦美食，也可以吃飽晚餐後再來入住。

「MODA & the MOON 碩玥民宿」房型總共有五間雙人、兩間四人房，全部共可住18人，也可以包棟住宿，每一間房都是以大地色與木質調為主，簡約無印風格，住起來真的超舒服。

私心最推薦「碩月四人房」，擁有絕美天窗，白天可以享受日光浴，夜晚可以躺著看星星，還有自己的小陽台，房間內可以鳥瞰公館夜景，絕對是打卡拍照的夢幻房型，另外附有浴缸，住進來就不想回家啦。

【訂房連結＆房型介紹】

「碩月四人房」有兩張單人床以及一張雙人床，很適合家庭或者情侶帶朋友一起來住宿。

「碩月四人房」還附有浴缸，想看更多房型文末有連結。

接著雙人房推薦「新月」雙人房，最大賣點是附上檜木泡澡桶，自帶檜木香氣泡起來真的超紓壓，而且他們家的雙人床超級大，絕對能讓你一夜好眠。

一走進浴室，就能聞到撲鼻而來的檜木香氣，檜木浴缸散發出自然木質香，讓人放鬆身心，彷彿置身森林溫泉般愜意舒適。

這間「望月」雙人房擁有明亮的採光，窗外映入絕美山景，讓人一早就能沐浴在自然光中，感受無比寧靜的氛圍。

「望月」雙人房也附有浴缸，可以邊泡澡邊欣賞山景。

晚上一定要來這看公館夜景，真的超美～

上次看到的店貓MOMO，沒想到一到冬天，變得又胖又可愛，看來伙食吃很好XD

隔天睡醒就可以到一樓咖啡廳享用早午餐，總共有四種選擇，而且每一個早午餐都可以做成蔬食料理，對了早午餐是另外加購的喔。

咖啡廳採墨綠、木質與清水模設計，散發出輕奢又文青的氛圍 。

「誠意滿滿豐盛澳式鬆餅」包含美式鬆餅、厚切大培根、太陽蛋、現炒蘑菇、烤櫛瓜、現炸薯塊，超大一盤非常豐盛，每一個食材的很用心料理，尤其厚切大培根真的又香又彈牙，真的很好吃。

「絲綢乳酪生火腿酸麵包」酸種麵包鋪上小農生菜、火腿、蘋果、堅果以及絲綢乳酪，最後以巴薩米克醋調味，一旁還有水波蛋，真得是兼具營養及美味的一餐。

每個套餐有附紅茶或咖啡，也可以加價換購其他飲料，推薦點這杯熱飲「花園派對」，使用9食材沖泡的有機花果茶，香氣非常有層次，喝不夠還可以回沖，這裡熱拿鐵系列也有美美的拉花，這杯熱的「桂花拿鐵」帶有香甜桂花香，非常順口好喝。

最後來住宿送還會送擴香石，有仙人掌、鯨魚造型，可以放在房間或者廁所，使用時點上精油，整間充滿香氣。

「MODA & the MOON 碩玥民宿」真的是我去過苗栗最美民宿咖啡廳之一！這間公館民宿，白皙建築坐落於山林之間，搭配露營風的造景，隨便拍都像明信片。春夏之際來訪，還能沿著旁邊的螢火蟲步道賞螢，甚至有機會在夜晚與山羌寶寶邂逅。室內以無印風為主題設計，簡約而舒適，讓人住進去就不想回家。訂房時強烈建議加購早午餐，不僅豐盛而且超好吃！如果你正在尋找苗栗民宿推薦，「MODA & the MOON 碩玥民宿」絕對是不可錯過的好選擇！