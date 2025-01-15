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[台南韓式料理推薦]八道江山韓式在地料理/馬鈴薯排骨湯/韓式菜包肉/韓式黑醬炸雞/海鮮煎餅/內用小菜、白飯、海帶湯、麥茶無限供應

2025年菜外帶
2025-01-15 19:31:00 文字：星晴小步
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星晴小步

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[台南韓式料理推薦]八道江山韓式在地料理/馬鈴薯排骨湯/韓式

[台南韓式料理推薦]八道江山韓式在地料理/馬鈴薯排骨湯/韓式

八道江山是我在台南最愛的韓式料理餐廳

在疫情四年期間我都乖乖不敢飛去韓國

只能靠在八道江山回味韓式料理了

所以我來八道江山很多次了

八道江山是一間非常在地韓國口味的餐廳

因為老闆就是韓國仁川人

老闆娘則是非常親切的台灣人

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八道江山用餐空間有1、2樓

但是我每次去都被安排在1樓

所以我只有拍一樓的環境

建議要來用餐還是先訂位一下會比較ok

尤其是晚餐時段以及週六週日

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最近因為黑白大廚很夯

所以在八道江山也能吃到裡面參賽主廚們的復刻料理哦

如果沒辦法到韓國去品嚐黑白大廚的出賽料理的話

來八道江山試看看也是不錯的選擇

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來八道江山內用的話

六款小菜以及白飯還有海帶湯、麥茶都是無限供應

小菜會有1.2道會隨機更換

其他好像都滿固定的XD

每人低消350元

用餐時間90分鐘

我每次都固定點"馬鈴薯排骨湯"

我在台灣最愛的馬鈴薯排骨湯

台北有東輝台南則就是八道江山

點我看短片介紹

[台南韓式料理推薦]八道江山韓式在地料理/馬鈴薯排骨湯/韓式

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馬鈴薯排骨湯

我覺得我為什麼喜歡八道江山的馬鈴薯排骨湯?

我覺得芝麻葉以及紫蘇籽粉是關鍵

當然選用大塊的排骨還有大塊軟嫩的馬鈴薯也是很重要

雖然吃起來真的辣辣的~~

但最近天氣真的太適合喝馬鈴薯排骨湯了

喝了湯真的整個身體都暖起來了

大口咬排骨肉配上冬粉一塊吃

白飯也可以倒入湯內

這樣混著吃也真的很美味

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韓式菜包肉

就是把煎好的豬五花肉包在菜一塊吃

八道江山還附上一小盒生醃魷魚

可以直接吃也可以跟菜+五花肉一起包著吃

另外也可以包小菜中的泡菜

整個口中超多不同的豐富味蕾

重點生菜也是可以續的哦~~

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黑醬炸雞

他們也有賣一般的韓式炸雞

但我覺得在台灣比較少能吃到黑醬炸雞

所以想吃炸雞的話我都是點黑醬

除了炸雞之外也會給不少炸年糕

但炸年糕真的不能放涼再吃

口感真的有差

所以一上桌就最好先吃炸年糕

炸雞當然也是一上桌就開動是最好囉

他們一份的量我覺得還滿足夠的

適合2-3人一起吃一份會是剛好

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海鮮煎餅

裡面有蝦子以及花枝(還是魷魚還是小卷?)

我個人是滿喜歡煎的不會太乾也不會太濕潤感

沾獨特的煎餅醬真的是更好吃了

我看有帶小朋友來的每桌都有煎餅說

看來煎餅真的是大人小孩都很愛

店家資訊

八道江山韓式在地料理

台南市北區中華北路一段627號

11：30-13：30

17：00-19：30

06-3507878

週三公休

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文章標籤
台南韓式料理推薦 八道江山韓式在地料理 八道江山 馬鈴薯排骨湯 韓式菜包肉 韓式黑醬炸雞 海鮮煎餅
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八道江山韓式在地料理

phone06-3507878
place台南市北區中華北路一段627號
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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