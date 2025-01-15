八道江山是我在台南最愛的韓式料理餐廳

在疫情四年期間我都乖乖不敢飛去韓國

只能靠在八道江山回味韓式料理了

所以我來八道江山很多次了

八道江山是一間非常在地韓國口味的餐廳

因為老闆就是韓國仁川人

老闆娘則是非常親切的台灣人

八道江山用餐空間有1、2樓

但是我每次去都被安排在1樓

所以我只有拍一樓的環境

建議要來用餐還是先訂位一下會比較ok

尤其是晚餐時段以及週六週日

最近因為黑白大廚很夯

所以在八道江山也能吃到裡面參賽主廚們的復刻料理哦

如果沒辦法到韓國去品嚐黑白大廚的出賽料理的話

來八道江山試看看也是不錯的選擇

來八道江山內用的話

六款小菜以及白飯還有海帶湯、麥茶都是無限供應

小菜會有1.2道會隨機更換

其他好像都滿固定的XD

每人低消350元

用餐時間90分鐘

我每次都固定點"馬鈴薯排骨湯"

我在台灣最愛的馬鈴薯排骨湯

台北有東輝台南則就是八道江山

點我看短片介紹

馬鈴薯排骨湯

我覺得我為什麼喜歡八道江山的馬鈴薯排骨湯?

我覺得芝麻葉以及紫蘇籽粉是關鍵

當然選用大塊的排骨還有大塊軟嫩的馬鈴薯也是很重要

雖然吃起來真的辣辣的~~

但最近天氣真的太適合喝馬鈴薯排骨湯了

喝了湯真的整個身體都暖起來了

大口咬排骨肉配上冬粉一塊吃

白飯也可以倒入湯內

這樣混著吃也真的很美味

韓式菜包肉

就是把煎好的豬五花肉包在菜一塊吃

八道江山還附上一小盒生醃魷魚

可以直接吃也可以跟菜+五花肉一起包著吃

另外也可以包小菜中的泡菜

整個口中超多不同的豐富味蕾

重點生菜也是可以續的哦~~

黑醬炸雞

他們也有賣一般的韓式炸雞

但我覺得在台灣比較少能吃到黑醬炸雞

所以想吃炸雞的話我都是點黑醬

除了炸雞之外也會給不少炸年糕

但炸年糕真的不能放涼再吃

口感真的有差

所以一上桌就最好先吃炸年糕

炸雞當然也是一上桌就開動是最好囉

他們一份的量我覺得還滿足夠的

適合2-3人一起吃一份會是剛好

海鮮煎餅

裡面有蝦子以及花枝(還是魷魚還是小卷?)

我個人是滿喜歡煎的不會太乾也不會太濕潤感

沾獨特的煎餅醬真的是更好吃了

我看有帶小朋友來的每桌都有煎餅說

看來煎餅真的是大人小孩都很愛

店家資訊

八道江山韓式在地料理

台南市北區中華北路一段627號

11：30-13：30

17：00-19：30

06-3507878

週三公休

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