八道江山是我在台南最愛的韓式料理餐廳
在疫情四年期間我都乖乖不敢飛去韓國
只能靠在八道江山回味韓式料理了
所以我來八道江山很多次了
八道江山是一間非常在地韓國口味的餐廳
因為老闆就是韓國仁川人
老闆娘則是非常親切的台灣人
八道江山用餐空間有1、2樓
但是我每次去都被安排在1樓
所以我只有拍一樓的環境
建議要來用餐還是先訂位一下會比較ok
尤其是晚餐時段以及週六週日
最近因為黑白大廚很夯
所以在八道江山也能吃到裡面參賽主廚們的復刻料理哦
如果沒辦法到韓國去品嚐黑白大廚的出賽料理的話
來八道江山試看看也是不錯的選擇
來八道江山內用的話
六款小菜以及白飯還有海帶湯、麥茶都是無限供應
小菜會有1.2道會隨機更換
其他好像都滿固定的XD
每人低消350元
用餐時間90分鐘
我每次都固定點"馬鈴薯排骨湯"
我在台灣最愛的馬鈴薯排骨湯
台北有東輝台南則就是八道江山
馬鈴薯排骨湯
我覺得我為什麼喜歡八道江山的馬鈴薯排骨湯?
我覺得芝麻葉以及紫蘇籽粉是關鍵
當然選用大塊的排骨還有大塊軟嫩的馬鈴薯也是很重要
雖然吃起來真的辣辣的~~
但最近天氣真的太適合喝馬鈴薯排骨湯了
喝了湯真的整個身體都暖起來了
大口咬排骨肉配上冬粉一塊吃
白飯也可以倒入湯內
這樣混著吃也真的很美味
韓式菜包肉
就是把煎好的豬五花肉包在菜一塊吃
八道江山還附上一小盒生醃魷魚
可以直接吃也可以跟菜+五花肉一起包著吃
另外也可以包小菜中的泡菜
整個口中超多不同的豐富味蕾
重點生菜也是可以續的哦~~
黑醬炸雞
他們也有賣一般的韓式炸雞
但我覺得在台灣比較少能吃到黑醬炸雞
所以想吃炸雞的話我都是點黑醬
除了炸雞之外也會給不少炸年糕
但炸年糕真的不能放涼再吃
口感真的有差
所以一上桌就最好先吃炸年糕
炸雞當然也是一上桌就開動是最好囉
他們一份的量我覺得還滿足夠的
適合2-3人一起吃一份會是剛好
海鮮煎餅
裡面有蝦子以及花枝(還是魷魚還是小卷?)
我個人是滿喜歡煎的不會太乾也不會太濕潤感
沾獨特的煎餅醬真的是更好吃了
我看有帶小朋友來的每桌都有煎餅說
看來煎餅真的是大人小孩都很愛
店家資訊
八道江山韓式在地料理
台南市北區中華北路一段627號
11：30-13：30
17：00-19：30
06-3507878
週三公休