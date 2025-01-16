宸軒園粵菜海鮮－中興店｜台北春酒尾牙推薦，粵菜港點也超強｜捷運新店區公所站

春節將至，每年跟朋友討論外帶年菜就會想到宸軒園粵菜海鮮－中興店



宸軒園的菜色道道美味，是許多公司行號、朋友尾牙小聚的首選餐廳

今年除夕的座位早已被秒殺，幸好春節期間不打烊，初一到初五皆正常營業（採預約制，加入官方帳號 @708wtaxh 由專人為您服務）

倘若連春節期間都訂不到的話，趕緊超前部屬春酒場吧!!!

Kate最喜歡宸軒園的清蒸石斑、豬肋排還有蒲燒魚米糕，除了大菜很強，宸軒園的港點也是許多人大推!!!

住新店的朋友每次想吃港式點心都會來宸軒園解饞，熱呼呼的豆沙芝麻球想到就流口水啦~

🔸 台北春酒尾牙推薦 宸軒園粵菜海鮮－中興店

地址:新北市新店區中興路一段141號 電話:(02)2915-6006 營業時間:11:00-14:30；17:00-21:00 宸軒園港式 粉.飯.麵 地址:新北市新店區安民街86號1 樓 電話:02 8666 0286 營業時間:11:30-14:30；17:00-21:00

宸軒園粵菜海鮮－中興店 菜單





宸軒園粵菜海鮮－中興店 港點分享



宸軒園粵菜海鮮－中興店的港點真是一吃就圈粉!!!

燒賣、馬蹄條、豆沙芝麻球都是我的心頭好

奶黃流沙包跟西多士是我再訪的口袋名單

港式鴛鴦順口不甜膩，下次要喝朋友大推的小姊姊奶茶

光看港點就這麼強，這次要大推的春酒菜色千萬別錯過。

宸軒園粵菜海鮮－中興店 環境介紹

捷運新店區公所站步行約莫10分鐘就可抵達宸軒園粵菜海鮮－中興店

周邊也有路邊停車格，想小酌的朋友相當建議搭捷運或公車來用餐，交通十分便利。

宸軒園粵菜海鮮－中興店環境寬敞明亮，但桌位數不多，有聚餐需求的朋友建議可提早訂位比較安心。

大圓桌適合家庭聚餐，一樓也有小包廂可以預訂

地下室有歡唱設備及數張大圓桌，尾牙春酒或者公司聚餐這兒都相當適合!!!



宸軒園粵菜海鮮－中興店春酒菜色分享

宸軒園的春酒菜色非常澎湃，共有10道餐點兩種價位



每道菜都是色香味俱全的大菜，符合台灣人喜歡的口味

這次分享8800的菜色，讓你吃完整年發發發!!!

宸軒四彩蝶

解饞拼盤就讓人食指大動，宸軒園的合菜拼盤菜色都會不定期更改，讓你每次來訪都有驚喜



這次我們吃到的是櫻桃鴨卷、沙拉鮑魚片、涼拌帝王蟹腳及醋溜海蜇皮

大器的擺盤請客超有面子，墊個肚子一邊聊天，準備享用後面上桌的美味佳餚。

錦繡扒魚翅

大塊香菇絲加上吸飽鮮味的白菜，這道真的是白飯殺手

芡汁將食材鮮味牢牢鎖住，搭配米糕一塊吃真是太享受了~

金牌脆皮雞

宸軒園料理雞肉的手法真的很強，無論是白斬雞還是這道脆皮雞，都讓人一吃就難以忘懷

金牌脆皮雞色澤誘人，肉質甜美不乾柴。

陶板九孔鮑

大顆九孔鮑底下鋪滿菇類及碧綠切片絲瓜，搭配新鮮蛤蠣增添鮮味

上桌後才用快速爐煨煮，讓我們能品嚐到最佳風味

九孔鮑Q彈脆口、煮熟的絲瓜吸滿海鮮的甜美滋味，湯汁超鮮!!!老饕肯定不能放過。

清蒸海石斑

用最簡單的料理方式就能彰顯美味，相當考驗食材品質

宸軒園的清蒸海石斑肉質細嫩鮮甜，讓人忍不住一口接一口，差點就將整條魚吃個精光

記得要留個幾口，才符合年年有餘的好寓意。

金蒜豬肋排

本來擔心豬肋排冷掉後會不會乾柴難入口

沒想到的宸軒園料理手法，讓厚實的豬肋排完全不柴口，直接抓起來嗑超過癮的。

蒲燒魚米糕

宸軒園的米糕是他們的招牌菜之一，上方的蒲燒鰻香氣四溢，米糕本身濕潤但不軟爛的米糕味道意外爽口，味道不過鹹，搭配其他料理吃相當合拍。

鯧魚米粉鍋

用料實在的鯧魚米粉鍋真是越煮越好吃



先炸再煮的鯧魚將鮮味釋放到湯頭裡，鮮甜可口

吸飽湯汁的米粉讓人再飽也要吃上一碗!!!

白灼鮮中蝦



新鮮的白蝦肉質Q彈甜美，令人吮指回味

宸軒園的海鮮料理真的太強了，來用餐的朋友千萬不要錯過~

精緻甜美點

金黃色澤的銀絲卷太逼人了!!!

宸軒園高溫快速油炸後，銀絲卷毫不油膩，是大朋友小朋友飯後一定要吃上一顆的邪惡小點心

四季水果皿

最後用當季新鮮水果畫下完美End

想外帶年菜或者預定春酒桌次的朋友，抓緊時間訂起來，免得額滿就只能看著別人享用美食囉~

用道道佳餚開啟我們新年的新篇章，願金蛇年大家都能平安健康發發發。



