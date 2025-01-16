(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

最近南港中南街121號， 新開了一家綠河咖啡二店，因為行銷包裝做得好，早晚都是慕名而來的網紅前來這家被譽為小京都美稱的咖啡店，其實過個馬路往直走，還有一家老字號，位於中南街127號的「給冷鴿手工甜點」，店名「給冷鴿」其實「雞蛋糕」的閩南語諧音，從店名就知道這家是以手工甜點聞名，主打各式甜點與手工夾心餅乾， 搭配手沖咖啡與冷熱茶飲，店內一位客人的最低消費額，就是點一杯飲料或是一份甜點，用餐時間限時90分鐘。

整間店很低調， 大門入口設在中間，兩側則是靠窗的座位，外面左邊是綠意盎然的盆栽，右邊則擺放了擺放雨傘的桶子，一隻橘色的玩偶與一張小長椅，供願意在外面等候有空位再進去的客人稍候，因為店內空間不大，大約可以容納11 ~ 12位客人，門口還擺放了一張印有黃金萬兩寓意發財的地毯，銅製的大門也很有特色，印有店名的標誌，而且大門不是向內外推的而是向左右拉開。

推開大門後立刻看見的是甜點展示櫃與收銀櫃，甜點櫃上方是每天是手沖咖啡、花果茶的黑板，客人可以看著每天提供的手工甜點與冷熱飲點餐，先結帳後才找位置入座，櫃台後面就是廚房，入口左邊靠窗放了兩張椅子，右邊靠窗則是一長桌，放置三張椅子，底下還有空間可放進隨身包包，考慮很周到。

整個甜點咖啡屋的裝潢，有種復古的溫馨感，懸掛的燈具也很有特色，店內沒有廁所，在進去點餐前，店員都會先行告知，店內空間不大，但氣氛挺好的，客人們都安安靜靜地品飲與享用甜點餅乾，進門右手邊最裡面，還放了一台舊時的縫紉機，周遭都以綠色盆栽妝點， 還有檸檬水供客人自行取用。

當天在店內點了一盤「伯爵茶雙層乳酪」(NT$160/份)與一壺熱的「洋甘菊柚香花果茶」(NT$140/杯)，離開店時還外帶了一盒「只有酸檸檬塔」(NT$160/份)，一共花了NT$460。首先品飲的是這壺熱的「洋甘菊柚香」(NT$140/杯)，，熱茶可以免費回沖一次，店員送來時還提醒剛沖泡，要稍等一些時間再喝會比較順喉，果然等了些時間才慢慢品飲，洋甘菊（Chamomile）是人類已知最古老的自然保健香草之一，屬菊科植物的一員，洋甘菊的花含有許多萜類和類黃酮，從16世紀早期，就發現可讓心情穩定放鬆與幫助入睡，加上了柚香，兩種味道交融喝起來甘潤順喉。

在喝茶的同時，也一邊嚐著這盤「伯爵茶雙層乳酪」(NT$160/份)，剛咬下一口時發現比其他家的甜點來得冰凍，但又不會硬到無法下嚥，伯爵茶的味道清香，乳酪很香濃，愈吃愈好吃。

回家後繼續品嚐店內的招牌「只有酸檸檬塔」(NT$160/份)，包裝還蠻妥善，還用店家標誌製成的貼紙封口，帶回家的途中都沒有任何碰撞，回家打開後開始品嚐「只有酸檸檬塔」(NT$160/份)，切成四小塊後，入口慢慢地品嘗，嚐得到檸檬的酸滋味，但又不會太酸，第一次造訪這家以手工甜點聞名的咖啡屋，果然名不虛傳，喜歡吃甜點的朋友可以去嚐鮮，但店家並沒開發票，這點要有心理準備。

給冷鴿手作甜點

營業地址： 11552台北市南港區中南街127號

營業時間： 週一到週日 11:00 ~19:00

營業電話： (02)2651-7080

FB粉絲頁 : 給冷鴿手作甜點

IG : 給冷鴿手作甜點

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。