【新竹食記】剛剛好食

剛剛好食位在竹科金山街內，提供種類多元的商務便當和經濟餐盒，主廚堅持每日現做餐點，不使用加工品和預製品，配菜走的少油少鹽的健康路線，但又不失食材本身的鮮美，便當以歐式風格為主軸，從俄羅斯烤肉到匈牙利鮭魚排處處是亮點，不論是配色或擺盤都讓人驚艷，與一般傳統便當有很大的不同，從來不知道吃便當也能有視覺和味覺的雙重享受，不管是做為公司會議便當、招待廠商客戶的商務便當、家庭郊遊野餐都非常適合。

剛剛好食最近推出了兩波新餐預約活動，於1/15-1/24年節期間預約指定5款餐盒可享有8折優惠，取餐時間2/3-2/17，2/3-2/17訂購指定5款新餐盒可享9折優惠，一定要好好把握一下機會。

訂購方式：除了實體店面購買外還可加LINE：@gangfood，直接宅配送到府。

▲剛剛好食位在金山街十七街上，有個明顯的綠底白字招牌，店門口暫停機車很方便。

▲店內目前不提供內用，消費方式除了現金還提供全支付、街口支付和LINEPAY三種電子支付方式。

▲剛剛好食菜單：有商務餐盒系列和經濟餐盒系列兩種，商務餐盒有附湯菜色更多元。

▲商務餐盒的外觀像個綁上絲帶的禮物，給人一種尊容氣派的感覺，餐盒是可分解的環保材質，餐具提供一雙免洗筷、湯匙、牙籤和餐巾紙。

▲這次試了俄羅斯烤肉口味的經濟餐盒和商務餐盒，除了主菜外，包裝和配菜都完全不一樣，剛好做個對比。

▲經濟餐盒-俄羅斯烤肉 190元：配菜有彩椒、玉米筍、小黃瓜、蘋果紫高麗菜和花椰菜，配菜整體顏色非常好看。

▲白飯份量不少底部鋪了厚厚的一層，口感粒粒分明有Q度，紅黎麥搭配白米增添不少口感和營養價值。

▲蘋果紫高麗菜有使用醬汁醃製過，吃起來酸酸甜甜非常開胃。

▲今天搭配的湯品是香蒜胡蘿蔔湯，湯頭呈現漂亮的金黃色，有淡淡的蒜香，口感濃郁有類似南瓜湯的纖維感和甜味。

▲商務餐盒-俄羅斯烤肉 280元：有開胃菜蘋果紫高麗菜、沙拉與前菜結合的炸雞肉、蛋料理西班牙烘蛋、蔬菜香料烤小黃瓜、主餐俄羅斯烤肉、手指點心油漬薑黃鷹嘴豆、以及湯品蒜香胡蘿蔔濃湯，是一套很完整的排餐！

▲俄羅斯烤肉選用溫體梅花豬，並經由蜂蜜紅酒醋、葡萄酒、橄欖油、多種辛香料醃製後燒烤，味道與口感充滿層次沒有油膩感，並搭配清爽的彩椒，讓人過癮的大口吃肉沒有太多負擔。

▲彩椒使用油與鹽醃製後烘烤，小黃瓜則烤過後再加入香料提味，鷹嘴豆含有豐富的蛋白質，出現在便當菜內真的很特別。

▲西班牙烘蛋加入紅蘿蔔絲與花椰菜，更增添口感的層次。

▲商務餐盒的紅黎飯捏成了一顆顆小飯球蠻可愛的，旁邊搭配了生菜、炸雞肉和蘋果紫高麗菜，炸雞肉麵衣炸得金黃，肉質鮮嫩，搭配甜甜的蜂蜜芥末醬非常開胃。

▲商務餐盒-俄羅斯奶燉牛肉 320元：主菜為俄羅斯奶燉牛肉，上面淋了滿滿的鮮奶油看起來就非常可口，小飯球旁邊的炸雞換成了兩顆肥美的鮮蝦。

▲俄羅斯奶燉牛肉使用帶嫩筋的部位，醬汁味道有完全透進肉內很夠味，搭配白色的酸奶多了濃郁奶香。

▲紅藜飯旁的鮮蝦不但新鮮肥美還有脆度，沒有過多調味更能吃出鮮蝦本身的鮮甜。

▲商務餐盒-番茄塔塔鯛魚排 320元：主餐為番茄塔塔鯛魚排，下方的蛋料理換成了野菇燉蛋，連蛋料理都能有兩種變化真的很用心！

▲鯛魚排肉質緊實無腥味，搭配番茄塔塔醬多了蔬果的清脆感，吃起來極為爽口無負擔。

▲野菇燉蛋口感滑嫩吃起來有濃濃奶香，上面有野菇並使用生菜點綴，並灑上匈牙利紅椒粉提味，連小細節都非常用心。

▲商務餐盒-匈牙利鮭魚排佐紅椒蒜香醬 300元：鮭魚排有著飽和的新鮮色澤，周圍煎得微焦有淡淡焦香味，與鮭魚排本身的油脂香氣融合得很好，表面除了使用黑胡椒粒提味，還多了店家特製的紅椒蒜香醬，有著檸檬與紅椒的清香，吃起來酸酸甜甜非常解膩，也讓食物吃起來更加鮮甜。

整體來說商務餐盒的價格在250~340元，經濟餐盒價格在150~200元，滿足了不同客層和需求，歐式餐盒在便當市場上真的蠻少見，從主餐到配菜都能感受到主廚對食材的用心，難怪剛剛好食一直都是竹科最熱門的商務便當。

雞蛋糕短評：這間走的是竹科精緻商務精緻便當路線，菜色種類豐富，配菜幾乎使用水煮非常健康，使用紅藜飯營養價值高，主菜味道也做得非常棒，適合商務、會議、旅遊、郊遊野餐訂購。

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【剛剛好食美食資訊】

地址：新竹市東區金山十七街26號1樓

電話：035790852

官網：facebook、Line ID：@gangfood

營業時間：11:00-13:30，17:00-19:30

外送：

線上預定：gangfood

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無(可電子支付)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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