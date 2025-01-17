桃園中壢美食,好漢莊甕子雞,春酒,圍爐,中壢烤雞

我有一群在中壢認識了三十多年的死黨，雖說大家成家立業後都有各自的天地，但每年最少都會在中壢聚會一次～這次的歲末交換禮物輪到我找地方，但因為太忙了所以我請芽月幫我推薦一間適合聚餐然後餐點有水準的餐廳，所以我們今年（不對，是去年ＸＤ）的交換禮物就來吃吃看好漢莊吧！

好漢莊甕子雞

034617186

桃園市中壢區環中東路569號 請點我開始好漢莊甕子雞導航

11:00–14:00、17:00–21:00，目前暫無公休日，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：斜對面的鍋湯滙旁邊有收費停車場，不然旁邊普忠路也有個永佳停車場～但是進場前最好先確認有沒有空位喔＠＠

店內環境

我們是去年的十二月底去的，一進門就覺得超熱鬧的！明明好漢莊有這麼多的座位但卻是客滿呢！右邊是出餐以及廚房跟櫃檯，然後整個左半邊都是座位喔～

一進門的右邊是最靠近外頭窯烤爐的地方，剛烤好的黃金烤雞就在這裡準備上菜中！

還好有請月月先幫我訂了位置，大家看看這座無虛席的盛況啊，臨時要找個十大四小的餐廳我還真訂不到～

往裡面走一點有我們金門的精忠衛隊也在聚會啦～真熱鬧。

路過剛好看到忙碌的服務生們在準備上菜，要不是今天菜已經事先點好了我真想再點一道魚來吃吃！（口水

2025好漢莊甕子雞菜單

大家看看菜單啊，雖然尾牙大家應該都吃過了然後年菜應該都準備好了，但我非常推薦春酒的時候來吃吃好漢莊喔，等等跟大家說一下理由啊。

然後過年不曉得還有沒有位置，但看著春年的合菜菜單就覺得非常的豐盛。

會推薦春酒來這裡的理由是菜色好又精緻！因為月月的推薦所以我們先訂了一桌6000元的尾牙席面，想說我們十來個人吃應該差不多，但又怕小朋友們不夠吃所以我又另外點了兩個菜呢。

6000元尾牙春酒合菜餐點品項

藝術冰鎮四拼盤

服務生剛端上桌大家就＂哇～～～＂的喊了出來，我說這個拼盤也太華麗了吧！視覺超滿足，再加上四樣精緻的拼盤有滷牛腱，生魚片，五味花枝以及鮮蝦沙拉！

滷牛腱我覺得入味而且肉質很嫩，不會太老喔。

生魚片也很新鮮～魚肉都切超厚的！

鮮蝦沙拉底下是馬鈴薯沙拉喔～還加上龍蝦棒吃起來非常滿足！

金絲蘿蔓海鮮盤

第二道的海鮮盤上來大家又＂哇～～～＂的喊了出來，外面像鳥巢一般的金絲藝術品是主廚做的拉糖喔～

底下則是各式的新鮮海產以及蔬菜等，要吃的時候請豪邁一點直接把鳥巢壓進去吧！然後跟底下的涼拌海鮮仔細拌勻就可以吃了，又香又甜小朋友都超愛的。

奶皇酥鰻珍珠糕

米糕非常好吃～尤其那個炸得外酥內嫩的鰻魚更是大加分！

至於奶皇包我好像沒吃到，因為幾個孩子都愛吃所以就都給孩子們吃了ＸＤ

砂鍋鮭魚頭火鍋（加大）

嗯………這個火鍋上來大家只張大了嘴，連＂哇～～＂的聲音都喊不出來了，因為實在太震撼了！

滿滿的配料，而且味道很棒，如果不放芋頭就完美了……（謎之音：你不能因為你不吃芋頭就封殺芋頭啊！！！

紅燒鯧魚

沒想到竟然可以在年關將近的時候在餐廳吃到鯧魚啊，因為過年的時候鯧魚就特別貴嘛。

而且那個醬汁香甜可口超下飯的～

火烤醬燒豬肋排

還好小朋友們超捧場，鹹甜適中的醬燒豬肋排很快就吃完了～孩子們再多吃點啊～

掛爐黃金窯烤雞

好漢莊的窯烤雞很出名，看看那個油亮的皮啊～～～而且除了可以讓你沾著雞肉吃的精華雞油之外還準備了解油膩的洋蔥。

也許有人覺得沾雞油會太油，但我個人很喜歡這樣吃～雖然這裡的烤雞已經是鮮嫩多汁了，但沾著雞油吃感覺就是真香啊。

蒜泥銀絲蒸鮑魚

先說啊，重點不是新鮮彈牙的蝦子也不是口感恰到好處的九孔鮑，而是底下的板條！！！吸飽了湯汁精華超入味的～

收尾的甜點則是紅棗銀耳湯，然後水果我忘了拍ＸＤ

額外加點餐點品項

山珍鮑魚佛跳牆

死黨們已經麻痺了，因為都快吃飽了～欸你們這樣很母湯啊～我真的太瞧得起大家了～你們的食量戰力呢？？？跟我認識最久的潘哥說他們全家都差不多了………不過這裡的佛跳牆真的好吃，料多到滿出來～我個人超愛佛跳牆裡的鳥蛋跟排骨！

火燒蝦

烤蝦懸吊在鐵架上，底下的酒精膏起到了保溫的作用～

旁邊的海鮮焗烤也不錯～有整尾的蝦子跟花枝喔。

紅燒豆腐（奶蛋素）

靖哥的太太吃素，所以特別幫她點了幾樣奶蛋素的菜，她說口味很棒呢。

總之如果要聚餐的話我很推薦好漢莊啦～同學們可以參考看看喔。

店家/景點資訊

店家名稱：好漢莊甕子雞

所在地址：臺灣桃園市中壢區環中東路569號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–14:00-17:00–21:00

店家電話：034617186

評價：★★★★★





按讚加入粉絲團

延伸閱讀