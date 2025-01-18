新竹湖口公五特色公園，外號叫【戰車公園】。

2024/9月，完工啟用，18公尺長、6公尺高的大型裝甲戰車遊戲場，立即成為北台灣人氣熱門的特色公園。

配合湖口裝甲戰車軍營，打造軍事風格的共融公園，有全台最高戰車攀爬網架、砲管溜滑梯、500障礙挑戰、沙坑區與超大滑步車場。是小朋友放電、練體能、練腳踏車最佳去處。

新竹湖口公五特色公園門口

湖口公五特色公園－戰車公園在那裡？交通與停車資訊

裝甲戰車公園，位於「湖口公五特色公園」是新竹縣湖口鄉的新興重劃區。

注意！附近也有一個湖品公兒五公園，那裡不是裝甲戰車公園喔！不要導航錯了。下面才是對喔：

湖口公五特色公園在新的重劃區，附近住宅還不多，兩旁道路白線可以停車，非常方便。要是假日來，公園週邊沒位置停，就繞一下，就能容易找到停車位了。完全免費！

湖口戰車公園遊樂設施

湖口鄉最有名的就是陸軍的裝甲步兵營區，所以這座特色公園，就是搭著裝甲戰鬥風，打造：

超大型的裝甲戰車遊戲塔、

小小兵沙坑

500障礙闖關

超長滑步車道

裝甲戰車遊戲塔

小勇士遊戲區內有裝甲戰車遊戲塔、500障礙闖關、鞦韆區。星期日下午4點，每一區都是小小孩多到滿出來的狀態。

18公尺長、6公尺高的大型裝甲戰車遊戲場，第一眼看到，直的挺壯觀的，再看到上面小朋友排滿滿的就更有趣了。

我的七歲兒子趟人少一點的時候，從這座裝甲戰車遊戲塔爬上去，從空中鑽網闖關到到對角的位置，需要190秒，是我們在台灣的特色公園玩過最大的！

剛好有軍事迷，穿阿兵哥的迷彩公仔來和小朋友合照，受到小朋友和家長歡迎的。

三維攀爬網

裝甲戰車遊戲塔的後面有攀爬網、攀岩牆、斜坡與水管網，戰車下面是不同造型的攀爬網與礫石區，側面還有滑一滑猜拳遊戲。

這幾項設施都玩一遍，一個小時都不夠！

裝甲戰車遊戲塔的後面的攀爬網、攀岩牆、斜坡

裝甲戰車遊戲塔的後面

裝甲戰車遊戲塔的四周、上面、中間、底部都是小人兒…。

砲管溜滑梯

裝甲戰車遊戲塔的的砲管溜滑梯

裝甲戰車遊戲塔的砲管溜滑梯，每一個小朋友，都願意乖乖排隊，就為了從砲管滑下來。孩子從砲管溜滑梯都帶著超有成就感的笑容喔，家長看了好開心。

500障礙闖關

陸軍最有名的就是500公尺障礙挑戰囉！雖然這裡不到500公尺長，大約30公尺，就能讓小朋友一關一關的挑戰闖關。關卡有高牆、獨木橋、懸吊輪胎、浮空木條、吊單杠、與攀爬網。

500障礙闖關

闖關可以讓小朋友練肌肉、練平衡、練勇氣。其中，比較難的是吊單杠，高度較高，身高在140公分以下的小朋友會拉不到單杠，需要家長幫忙扶上去。

500障礙闖關

500障礙闖關，只要3歲以上來玩都可以，過不去的爸爸媽媽再幫忙一下就行。

這裡要給公園按個讚，地上的礫石大小約0.2~0.3公分，不會黏皮膚，也不太會卡到鞋子裡的那種，但是它的緩衝效果很好，吊單杠的小朋友掉下來，也很安全。超棒的！

500障礙闖關吊單杠

500障礙闖關獨木橋

小朋友玩到天黑了，還不想回家，還在排500障礙闖關。

盪鞦韆區

500障礙闖關旁邊是盪鞦韆區，有4個鞦韆，也是小朋友熱門排隊的點。

500障礙闖關夜景

小兵砂坑區

裝甲戰車遊戲塔往集會所的方向走一小段，才會看到小兵砂坑區。這裡的砂是細砂，也有一個水道，可以在這裡蓋城堡。

這個公園的另一個優點，有很多可以沖腳洗手的水龍頭，非常方便。

小兵砂坑區

小兵砂坑區與洗腳台

滑步車道

湖口公五特色公園，除了裝甲戰車遊戲塔是人氣戰車公園外，其實它的滑步車道，也是人氣超旺，而且範圍很大，車道總長將近200公尺。

湖口公五特色公園的滑步車道

湖口公五特色公園的滑步車道-刺激的連續上下坡道

很多小朋友在這裡玩滑步車、腳踏車、滑板車，通過刺激的連續上下坡道，讓小朋友一圈又一圈，完全不想走。

不過這裡，提醒一下，連續上下坡道最後一個坡，比較陡，力量與速度不夠的小朋友摔車的機率蠻大的，帶小小孩來玩車，這裡最好有家長從旁協助比較安全。

湖口公五特色公園的滑步車道-刺激的連續上下坡道

範圍很大，很多綠色草坪的滑步車道。

湖口公五特色公園的滑步車道-刺激的連續上下坡道

家長協助小小孩，挑戰連續上下坡道。

草坪區

湖口公五特色公園，占地超大，草坪區很大，整理的挺好的。很多家庭帶輕便帳棚與毛小孩來這裡野餐。

湖口公五特色公園草坪區

湖口公五特色公園草坪區

湖口公五特色公園看飛機

草坪區與裝甲戰車遊戲塔。而且，這邊的天空剛好是飛機航線，可以看到開始要下降到桃園機場的飛機，很適合下午來這裡放空，看飛機。

草坪區有好幾塊，面積都很大，都等著在開發更好玩的特色公園遊戲設施。而且，四週的住宅顏值都不錯，住在這裡應該是很舒服，整個區域都充滿了希望。

湖口戰車公園攻略與問題

假日到湖口戰車公園玩，小朋友還是很有耐心排隊，而且遊具多到他們玩到不要不要的。不過，這裡是湖口新興重劃區，週邊機能還在發展中。以下是期待湖口公五特色公園改善的地方：

湖口公五特色公園廁所

戰車公園的廁所，要走到上面的中正村集會所的後方。沒有親子廁所，只有一個男女生共用的廁所，裡面有一個小便斗與蹲式廁所，很多人要上，所以要耐心排隊。期待能有更多的廁所可以使用。

湖口公五特色公園週邊商店

由於公園位在新興重劃區，公園四週的住宅都還在興建中，也都還沒有任何一間便利商店進駐，也沒有餐廳。最近的小7，還有300公尺遠。公園環境很好，假日人潮多，相信應該很快就有便利商店囉。

湖口公五特色公園週邊興建中的住宅

湖口公五特色公園週邊興建中的住宅

湖口公五特色公園最佳前往時間

公五特色公園的一缺點是遮蔭太少，樹木也都大顆，中午來會被曬到不要不要的。所以，最佳前往時間建議是在下午3點以後。

湖口公五特色公園看飛機

湖口公五特色公園遊樂設施缺點

還有一點要特別留意，裝甲戰車遊戲塔與500障礙闖關，幾乎都是鋼鐵製遊具，由於是新啟用，都還完整，沒有破損的地方，但是少數有一些邊角已經被小朋友玩到磨損。

而且這些鋼鐵製遊具，在大太陽下曬會很燙，小朋友來這裡玩打赤腳，家長要留意一下喔！

湖口公五特色公園－【戰車公園】評價

戰車公園目前是北台灣人氣熱門的特色公園，白天玩到晚上都沒問題(晚上也沒什麼蚊子)。

非常推薦湖口公五特色公園。假日很值得來玩，平常日更棒！

湖口公五特色公園夜景

新竹湖口公五特色公園(戰車公園)

開放時間：24小時