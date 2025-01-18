新北泰山銅板小吃美食_公園粉條甜品專賣─泰山捷運站美食，傳香超過30年的手工好滋味，冬季限定超人氣花生湯、傳統豆花配豆漿、刷滿幸福甜蜜的紫米紅豆湯，必加靈魂手工粉粿_2025菜單，泰山區下午茶推薦、泰山區豆花推薦、泰山區燒仙草推薦

目錄索引

1. 關於公園粉條甜品專賣

2. 交通指引_公園粉條甜品專賣

3. 公園粉條甜品專賣環境開箱

3.1 公園粉條甜品專賣_接待區

3.2 公園粉條甜品專賣_製餐區

3.3 公園粉條甜品專賣_用餐空間

4. 公園粉條甜品專賣冬季限定餐點分享

√ 紫米紅豆湯加牛奶

√ 傳統豆花

√ 綜合燒仙草

√ 花生粿

√ 豆漿

5. 消費資訊

5.1 2025公園粉條甜品專賣菜單

6. 新北泰山銅板小吃美食相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於公園粉條甜品專賣

「新北泰山銅板小吃美食_泰山捷運站美食」

「泰山區下午茶推薦_泰山區豆花推薦_泰山區燒仙草推薦」

公園粉條甜品專賣在哪裡

公園粉條甜品專賣位於新北市泰山區泰林路二段37-3號，近機場捷運線泰山捷運站，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

公園粉條甜品專賣餐點特色

「創立於1993年古早味手工粉條粉粿_傳香超過30年的手工好滋味」

「銅板價手工甜品_料好實在的幸福甜蜜好滋味」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_泰林仁德路口，走路1分鐘；機場捷運_泰山捷運站，走路10分鐘。

機車：附近機車停車格_仁德路。

汽車：嘟嘟房停車場_泰山泰林站，走路2分鐘。

Ⅱ 交通指引_公園粉條甜品專賣

仁德路泰林路二段交叉口_泰山捷運站附近

在撈月麵館吃飯，老闆熱情分享同樣距離泰山捷運站不遠的仁德路泰林路二段交叉口，有家已傳香超過30年的手工好滋味─公園粉條甜品專賣，選一天到附近出差的下午茶時間來吃。

Ⅲ 公園粉條甜品專賣環境開箱

甜品店門口

搭乘捷運到泰山捷運站下車後，走路10分鐘以內即可看到招牌顯眼的公園粉條甜品專賣。

■ 公園粉條甜品專賣_接待區

接待區

走進公園粉條甜品專賣，自行找空位入座，到此區點餐、付款結帳。

付款方式

在公園粉條甜品專賣外帶內用甜品，可使用現金、LinePay、街口支付、台灣Pay、橘子支付、全盈+Pay、icashPay、全支付、支付寶、iPassmoney、悠遊付等多元方式付款。

■ 公園粉條甜品專賣_製餐區

獨家黃金比例紫米

每天新鮮煮製，獨家黃金比例製作的甜紫米，甜度嘟嘟賀、完全沒有甜膩感，吃得到獨特米香。

自製手工粉粿

闆闆們嚴選原料純手工製作的粉粿，呈現自然淡黃色。

豐富配料選擇

甜品系列有六種配料可選擇：粉粿、芋圓、地瓜圓、湯圓、粉圓、大豆。

傳統古早味豆花

傳統古早味吃得到特別醇厚的自然黃豆香。

■ 公園粉條甜品專賣_用餐空間

用餐空間

有別於留存在記憶中對於傳統甜品店的印象，公園粉條甜品專賣的用餐空間是走寬闊、明亮路線的。

在維持潔淨、明亮的空間裡規劃適合一人用餐的吧檯式長桌、2人桌、4人桌。

2人桌

附設洗手間

Ⅳ 公園粉條甜品專賣冬季限定餐點分享

這餐點了：

√ 紫米紅豆湯加牛奶

√ 傳統豆花

√ 綜合燒仙草

√ 花生粿

√ 豆漿

√ 紫米紅豆湯 60元加牛奶 10元

每個月總有這麼幾天特別想喝紅豆湯的日子，吃點紫米、紅豆滋補一下，推薦加點牛奶提香，香氣層次豐富、美味加分！

軟Q不黏口的紫米、保有紅豆顆粒鬆軟綿密的紅豆，配著甜度嘟嘟賀帶有奶香的湯底入口，幸福感已刷滿！

√ 傳統豆花 50元

傳統豆花，可選1~3種配料。

以口感綿密的傳統古早味豆花打底，加上自選三種配料，推薦綿密花生、富口感的粉圓粉粿，下午茶時間吃一碗大滿足。

綿密絲滑的豆花、軟Q粉圓、鬆軟花生、富口感咀嚼控超愛的手工粉粿，每一口都可以享受多種元素堆疊的豐富層次。

√ 綜合燒仙草 60元

每一碗綜合燒仙草都有六種配料，可客製化配料選擇，最後加入燒仙草。

濃稠滑嫩自帶獨特仙草香、熱呼呼的燒仙草，搭上富口感的各種配料，甜度大約飲料店的3~5分糖，一口接一口短短5分鐘已吃光> <

√ 花生粿 60元

咀嚼控大推只有在公園粉條甜品專賣才吃得到的花生粿！！！

盤子上堆滿手工粉粿 → 灑上自帶濃濃花生香的花生粉佐黑芝麻，一份大約可以兩個人分食。

第一次吃到粉粿沾花生粉的搭配，粉粿跟花生粉根本完美伴侶！

√ 豆漿

豆漿有無糖、有糖的版本可選擇，可以喝到很醇厚、自然的黃豆香氣，喝完會想多帶幾杯回家跟家人分享。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2025/01/14(二)

√ 付款方式：現金、LinePay、街口支付、台灣Pay、橘子支付、全盈+Pay、icashPay、全支付、支付寶、iPassmoney、悠遊付。

√ 低消：一份甜品

■ 2025公園粉條甜品專賣菜單

新北泰山銅板小吃美食_公園粉條甜品專賣菜單，攝於2025/01/14

Ⅵ 新北泰山銅板小吃美食相關資訊

公園粉條甜品專賣

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設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~五 15：00~21：30

六、日 14：00~20：00

📍 地址：新北市泰山區泰林路二段37-3號

📞 電話：02 2297 0051



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■ 品牌資訊

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