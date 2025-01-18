新北泰山銅板小吃美食_公園粉條甜品專賣─泰山捷運站美食，傳香超過30年的手工好滋味，冬季限定超人氣花生湯、傳統豆花配豆漿、刷滿幸福甜蜜的紫米紅豆湯，必加靈魂手工粉粿_2025菜單，泰山區下午茶推薦、泰山區豆花推薦、泰山區燒仙草推薦
目錄索引
1. 關於公園粉條甜品專賣
3. 公園粉條甜品專賣環境開箱
3.1 公園粉條甜品專賣_接待區
3.2 公園粉條甜品專賣_製餐區
3.3 公園粉條甜品專賣_用餐空間
√ 紫米紅豆湯加牛奶
√ 傳統豆花
√ 綜合燒仙草
√ 花生粿
√ 豆漿
5. 消費資訊
5.1 2025公園粉條甜品專賣菜單
6.1 品牌資訊
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公園粉條甜品專賣在哪裡
公園粉條甜品專賣位於新北市泰山區泰林路二段37-3號，近機場捷運線泰山捷運站，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車場。
公園粉條甜品專賣餐點特色
「創立於1993年古早味手工粉條粉粿_傳香超過30年的手工好滋味」
「銅板價手工甜品_料好實在的幸福甜蜜好滋味」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_泰林仁德路口，走路1分鐘；機場捷運_泰山捷運站，走路10分鐘。
機車：附近機車停車格_仁德路。
汽車：嘟嘟房停車場_泰山泰林站，走路2分鐘。
仁德路泰林路二段交叉口_泰山捷運站附近
在撈月麵館吃飯，老闆熱情分享同樣距離泰山捷運站不遠的仁德路泰林路二段交叉口，有家已傳香超過30年的手工好滋味─公園粉條甜品專賣，選一天到附近出差的下午茶時間來吃。
甜品店門口
搭乘捷運到泰山捷運站下車後，走路10分鐘以內即可看到招牌顯眼的公園粉條甜品專賣。
接待區
走進公園粉條甜品專賣，自行找空位入座，到此區點餐、付款結帳。
付款方式
在公園粉條甜品專賣外帶內用甜品，可使用現金、LinePay、街口支付、台灣Pay、橘子支付、全盈+Pay、icashPay、全支付、支付寶、iPassmoney、悠遊付等多元方式付款。
獨家黃金比例紫米
每天新鮮煮製，獨家黃金比例製作的甜紫米，甜度嘟嘟賀、完全沒有甜膩感，吃得到獨特米香。
自製手工粉粿
闆闆們嚴選原料純手工製作的粉粿，呈現自然淡黃色。
豐富配料選擇
甜品系列有六種配料可選擇：粉粿、芋圓、地瓜圓、湯圓、粉圓、大豆。
傳統古早味豆花
傳統古早味吃得到特別醇厚的自然黃豆香。
用餐空間
有別於留存在記憶中對於傳統甜品店的印象，公園粉條甜品專賣的用餐空間是走寬闊、明亮路線的。
在維持潔淨、明亮的空間裡規劃適合一人用餐的吧檯式長桌、2人桌、4人桌。
2人桌
附設洗手間
這餐點了：
√ 紫米紅豆湯加牛奶
√ 傳統豆花
√ 綜合燒仙草
√ 花生粿
√ 豆漿
√ 紫米紅豆湯 60元加牛奶 10元
每個月總有這麼幾天特別想喝紅豆湯的日子，吃點紫米、紅豆滋補一下，推薦加點牛奶提香，香氣層次豐富、美味加分！
軟Q不黏口的紫米、保有紅豆顆粒鬆軟綿密的紅豆，配著甜度嘟嘟賀帶有奶香的湯底入口，幸福感已刷滿！
√ 傳統豆花 50元
傳統豆花，可選1~3種配料。
以口感綿密的傳統古早味豆花打底，加上自選三種配料，推薦綿密花生、富口感的粉圓粉粿，下午茶時間吃一碗大滿足。
綿密絲滑的豆花、軟Q粉圓、鬆軟花生、富口感咀嚼控超愛的手工粉粿，每一口都可以享受多種元素堆疊的豐富層次。
√ 綜合燒仙草 60元
每一碗綜合燒仙草都有六種配料，可客製化配料選擇，最後加入燒仙草。
濃稠滑嫩自帶獨特仙草香、熱呼呼的燒仙草，搭上富口感的各種配料，甜度大約飲料店的3~5分糖，一口接一口短短5分鐘已吃光> <
√ 花生粿 60元
咀嚼控大推只有在公園粉條甜品專賣才吃得到的花生粿！！！
盤子上堆滿手工粉粿 → 灑上自帶濃濃花生香的花生粉佐黑芝麻，一份大約可以兩個人分食。
第一次吃到粉粿沾花生粉的搭配，粉粿跟花生粉根本完美伴侶！
√ 豆漿
豆漿有無糖、有糖的版本可選擇，可以喝到很醇厚、自然的黃豆香氣，喝完會想多帶幾杯回家跟家人分享。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2025/01/14(二)
√ 付款方式：現金、LinePay、街口支付、台灣Pay、橘子支付、全盈+Pay、icashPay、全支付、支付寶、iPassmoney、悠遊付。
√ 低消：一份甜品
新北泰山銅板小吃美食_公園粉條甜品專賣菜單，攝於2025/01/14
公園粉條甜品專賣
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設施：洗手間
⏰ 營業時間
一~五 15：00~21：30
六、日 14：00~20：00
📍 地址：新北市泰山區泰林路二段37-3號
📞 電話：02 2297 0051
■ 品牌資訊