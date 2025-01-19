去完東北虎林園搭驚險車餵完二埋汰後，正想著要吃午餐

搜尋找到中央大街小資太太茶餐廳，雖然只在哈爾濱待了三天

期間也有吃到好吃的鐵鍋燉，但還是會想吃南方菜餚

小資太太是老店了，大眾點評的評價也很不錯喔！

▲地址在道裡區紅磚街10號，旁邊就是熱鬧的中央大街

▲餐廳環境很好

一進來這邊不知道是不是用餐區

我們是直接往裡面走

▲進到裡面發現氣氛更好，燈光、擺設都讓人蠻喜歡的，就算只有兩個人也很適合

▲我跟妹妹被安排在兩人座這邊

▲一樣是掃碼點餐

在大陸的日常生活幾乎一支手機就能搞定

店家也有收現金，可以換些人民幣在身上備著

這趟除了微信支付，就是現金付款啦！

▲當天點這樣是多了，沒吃完

這樣的菜量對兩個人來說我覺得很足也蠻多的

▲溫的茶飲

▲乾炒牛河

真的是色香味俱全！吃的到大火爆炒過的香氣，也不油膩

顏色看起來比較深，但真的不鹹，鹹度對我們來說很剛好

後來隔壁桌客人看到我們桌上的乾炒牛河他們也點了一份

▲啫啫鮮鮑魚雞

份量也超多，有鮑魚跟雞翅的樣子如果沒記錯的話

還有小小圓圓的洋蔥，大小跟小番茄蠻像的

▲醬汁鹹甜鹹甜裹著食材非常入味

雞肉口感鮮嫩，真的好好吃，意猶未盡

▲滿園春色

這道最深刻的就是蝦子，又大又鮮甜

裏頭的配菜像是小木耳口感也都很好

▲濃湯大骨一上桌就覺得大骨還真的大，而且肉很多

▲湯裡有冬粉、白菜跟豆腐提鮮，喝的到蔬菜的甜味又不過於濃郁，蠻爽口的！

【小資太太中央大街店】

地址：黑龍江省哈爾濱市道裡區紅專街10號

營業時間：10:30-22:00（僅供參考）

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