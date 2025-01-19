去完東北虎林園搭驚險車餵完二埋汰後，正想著要吃午餐
搜尋找到中央大街小資太太茶餐廳，雖然只在哈爾濱待了三天
期間也有吃到好吃的鐵鍋燉，但還是會想吃南方菜餚
小資太太是老店了，大眾點評的評價也很不錯喔！
▲地址在道裡區紅磚街10號，旁邊就是熱鬧的中央大街
▲餐廳環境很好
一進來這邊不知道是不是用餐區
我們是直接往裡面走
▲進到裡面發現氣氛更好，燈光、擺設都讓人蠻喜歡的，就算只有兩個人也很適合
▲我跟妹妹被安排在兩人座這邊
▲一樣是掃碼點餐
在大陸的日常生活幾乎一支手機就能搞定
店家也有收現金，可以換些人民幣在身上備著
這趟除了微信支付，就是現金付款啦！
▲當天點這樣是多了，沒吃完
這樣的菜量對兩個人來說我覺得很足也蠻多的
▲溫的茶飲
▲乾炒牛河
真的是色香味俱全！吃的到大火爆炒過的香氣，也不油膩
顏色看起來比較深，但真的不鹹，鹹度對我們來說很剛好
後來隔壁桌客人看到我們桌上的乾炒牛河他們也點了一份
▲啫啫鮮鮑魚雞
份量也超多，有鮑魚跟雞翅的樣子如果沒記錯的話
還有小小圓圓的洋蔥，大小跟小番茄蠻像的
▲醬汁鹹甜鹹甜裹著食材非常入味
雞肉口感鮮嫩，真的好好吃，意猶未盡
▲滿園春色
這道最深刻的就是蝦子，又大又鮮甜
裏頭的配菜像是小木耳口感也都很好
▲濃湯大骨一上桌就覺得大骨還真的大，而且肉很多
▲湯裡有冬粉、白菜跟豆腐提鮮，喝的到蔬菜的甜味又不過於濃郁，蠻爽口的！
【小資太太中央大街店】
地址：黑龍江省哈爾濱市道裡區紅專街10號
營業時間：10:30-22:00（僅供參考）
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