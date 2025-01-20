平常忙碌於平面設計的工作，休假時就想放鬆眼睛，這個月帶媽咪和貓兩寶四處走走，

拍了滿滿的聖誕樹也享用了各式各樣的聖誕大餐。

年末與家人心血來潮前往久違新店捷運附近的獅頭山健行，

放鬆身心，海拔不高、路程也不長，

小獅山很適合平常沒什麼時間在運動的族群，需要每天活絡筋骨的長輩們前往！

爬完山總是胃口大開，這次我們來到出發前就事先預訂好的餐廳，

附近的宸軒園-粤菜海鮮（中興店）用餐，

看網路評價還不錯加上是寵物友善餐廳，

我們一家人就直接前往囉，順便慶祝準備迎接新的一年~✌️

最近的捷運是捷運新店區公所站約550公尺，帶著貓兩寶慢慢走步行約10分鐘即可抵達，

門口還有公車站牌「中興路一段」，

交通上不管開車族或是搭大眾運輸捷運後步行還是搭公車都是蠻方便的唷。👍

一樓內用區座位寬敞舒適明亮，B1還設有6-8桌大圓桌提供桌菜宴席服務，

很適合小公司舉辦尾牙、春酒、商務家庭聚餐，

年節前很容易客滿，所以一定要提前預訂起來。

除了宴客辦桌，宸軒園也有提供外燴服務，我們這間就是一樓的獨立包廂，

不用怕被打擾，帶著貓咪依然能與家人舒適盡情地享用餐點。

現在就來看看我們點了哪些有特色的餐點吧~

- 𝐓𝐎𝐃𝐀𝐘'𝐒 𝐌𝐄𝐍𝐔 -

🔸果律鮮蝦球

新鮮甜美的蝦加上酸甜可口的鳳梨

五彩繽紛的拼盤 視覺味覺雙重享受

🔸蟹粉豆腐煲

豆腐加入海鮮高湯熬煮

口感滑嫩爽口 蟹黃鮮味十足

🔸XO醬炒蘿蔔糕



港式蘿蔔糕 金黃外皮外酥內軟

放入XO醬炒香鹹香更夠味 結合在一起很美味

🔸瑤柱福建炒飯



炒飯淋上配料豐富的燴汁

口感粒粒分明 炒飯和醬汁融合非常對味

🔸魚子蒸燒賣

咬下滿滿的真材實料 厚實Q彈的口感

一口接一口好吃停不下來

🔸水晶蝦餃皇

Q彈的蝦餃皮 薄且晶瑩剔透

不可少的正宗港點 鮮蝦香氣於舌尖綻放

🔸鮮蝦腐皮卷

港式經典小吃 腐皮金黃薄脆不油膩

腐皮與內餡蝦仁的鮮甜 現做就是超好吃

🔸黃金流沙球

金黃色的流沙球 外酥內Q 吃了會上癮

內餡奶香濃郁 一口咬下在口中爆開的香濃口感

🔸當紅炸子雞

金黃香香脆脆的外皮 裡面肉質鮮嫩細緻超彈牙

吃起來不會乾澀 保有水分的鮮甜肉汁

🔸乾炒海鮮河粉

乾炒鮮活的海味 夾帶蒜苗與豆芽菜香氣逼人

吃起來QQ的 麵條滑順不軟爛

幸福就是可以跟最愛的人一起享受美食，你有多久沒有跟家人團圓聚餐了呢？

年節聚餐圍爐首選，一起享用溫馨又有特色的料理，快快預定起來吧！

年菜內用、外帶、宅配都有喔!!

有兩間分店~官方LINE：@708wtaxh

1/25~2/2過年期間不打烊

活動1:主食粉飯麵全面8折

活動2：單點炒菜類3樣以上附贈白飯一碗

📍宸軒園•粤菜海鮮(中興店)

粉專：宸軒園•粤菜海鮮(中興店)

地址：新北市新店區中興路一段141號

電話：02-2915-6006

營業時間：11：00-14：30、17：00-21：00

中興店距離「新店區公所」站步行10分鐘

公車：搭乘8/647/綠3 於「中興路一段」下車即可抵達

📍宸軒園•港式粉、飯、麵(安民店)

粉專：宸軒園•港式粉、飯、麵(安民店)

地址：新北市新店區安民街86號

電話：02-8666-0286

營業時間：11：30-14：30、17：00-21：00