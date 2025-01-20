關於布袋漁港觀光魚

布袋漁港觀光魚市，一個對我來說熟悉又陌生的地方。

布袋漁港早期漁貨資源豐沛，產地直送的布袋魚市場帶動當地經濟，近年觀光產業蓬勃發展，布袋更是將魚市場整頓轉型為布袋觀光魚市，也是目前嘉義縣規模最大最知名的魚市！

魚市場內不僅販售各種野生深海捕撈上岸的新鮮漁貨，像是各種魚類（鮭魚、旗魚）、甲殼類（紅蟳、泰國蝦）、軟體動物（魷魚、花枝）、棘皮動物（海參、海膽）等等。

還有不少海鮮加工品，像是魚鬆（狗母魚鬆、鮭魚鬆、旗魚鬆）、海鮮乾貨（魷魚乾、吻仔魚乾、蝦仁乾）、鮪魚糖、魚丸、烏魚子等等。

也有多家海產餐廳直接現撈現切的生魚片、現煮海鮮湯鍋、爆炒海鮮、蚵仔煎等料理，新鮮送上桌！

爸爸老家就位於東石布袋等沿海地區，前往布袋魚市開車只需要十分鐘左右的路程，對於外縣市的親戚朋友來說， 東石布袋就是個各式海產的風水寶地 ，從小只要他們來，爸媽總是會帶著大家一起去東石漁人碼頭走走，再到布袋漁港跟觀光魚市吃海產買漁貨回家。

對於我們家而言，爸爸本身就是漁夫，自捕自養各類魚蝦蟹，嫌少到魚市場採買魚蟹蝦蚵等漁貨，主要都是買魚鬆魚乾等海產加工品，或是蚵嗲、小卷等海鮮小吃。

剛好過年要到了，趁著年前週末回家，跟著爸爸媽媽一起去布袋觀光魚市做個過年乾貨大採買，順便去吃些海鮮小吃～

我們選在週六上午去，人潮不多且店面幾乎都有開，夏天的時候我真的比較不敢前往，魚市場較為潮濕陰暗，若溫度上升整個海洋的氣息就更加濃厚了，選在假日下午去更是是人擠人的窒息感，所以冬天去正好，海鮮味道不會太過強烈，在市場穿梭採買時也更加舒適～

以下跟大家分享幾家爸媽常光顧的攤位：

1. 布袋吉川行 (攤位代碼：F27)

這家主要販售各式魚鬆、魚乾、鮪魚糖、蜜汁魚乾等海產加工食品攤位，有固定包裝、散裝秤斤賣，可以自由組合。

每項產品都清楚展示在檯面上，放眼望去真的品項多到數不清，如果不確定商品資訊隨時都可以向店家做詢問。

爸媽很常買這家的魚鬆或是鮪魚糖，剛好媽媽也是比較活潑善於交際的個性，已經買到跟老闆娘認識還會閒話家常🤣🤣

2.淑珠魚丸 (攤位代碼：D23)

這家是當日我見到人潮最擁擠的攤位，生意非常好，一度以為是在開什麼出清特賣會，大家都在搶😂。

客人從四面八方而來，店家不停忙碌地裝袋結帳，老闆娘更是握著手機無法放下，因為有不少人是直接致電訂購(甚至有宅急便物流訂單)。

魚丸是現煮現裝的、可以買來馬上吃的狀態，光以店家的手做比例尺就可以看出，這家的魚丸真的大顆，目測直徑是超過50圓硬幣，整家店的熱氣伴隨著魚肉鮮香飄出。

店面桌上也是滿山滿谷的產品，除了店家招牌魚丸，還有販售甜不辣、黑輪等魚漿加工製品，包裝完整且都標示清楚價位。

個人覺得魚丸口感濕潤不會有過於粉漿質地，Q彈跟扎實達到完美的平衡。

3.良墨卷 (攤位代碼：F19)

號稱布袋港內首家販售現煮小卷的店面，還有額外販售吻仔魚跟丁香魚，整體品項較為單純，店面的環境也相對更簡潔整齊。

檯面上都有清楚標示每個價位相對應的大小分量，不用擔心買到的商品不如預期。

因為是無特別調味額的水煮小卷，店家額外有提供芥末跟醬油膏搭配享用。

口感很Q彈鮮嫩不會太過柴老，一口咬下感受到海洋的魅力，要小心避免被墨汁噴灑到（本人衣物有受害經驗哈哈哈）。

4.雪花手工魷魚絲 (淑珠魚丸斜對面)

想要吃現烤魷魚絲的可以試試看這家，販售的品嚐簡單純粹就是只有魷魚。

魷魚乾的調味有原味、蜜汁、椒鹽跟辣味可以選擇，我們當天選的是蜜汁口味，炭烤的過程蜜汁糖香跟魷魚的鮮味會從攤位前陣陣飄出。

店家將魷魚分成三個部位販售，價格都有清楚標示，本來是想要選魷魚腳慢慢啃，想著爸媽的牙口不是很好，便選擇比較好咀嚼的魷魚身。

可請店家剪塊方便共食分享，蜜汁醬完美附著在魷魚上，品嚐的過程真的是越嚼越香，除了蜜汁的甘甜、魷魚的鮮美，還帶有微微的炭烤微苦焦香氣，一小塊足以品嚐許久。

5.海綿集團-芋泥餅 (市場外自設攤位)

這家炸物店位於市場往中正路方向的出口處正對面，在市場外自設一處轉角攤位，比較沒那麼陰暗擁擠。

桌上擺滿了各種炸物串，也有清楚標示炸物品項，有旗魚甜不辣、蚵仔酥、干貝酥、黃金蝦、雞腿捲等等，大大寫上了每串40元，以觀光地段來說算很平價。

需自取鐵盤盛裝要購買的品項，一串都是$40元很好計價。

攤位檯面上也是擺滿了各式各樣的炸物，有炸魚、喜相逢、炸蚵嗲等等，都是先炸好之後，售出前會再次下油鍋回溫。

不過非炸串的價位就沒有一定是$40元喔，有的會隨時節定價，也有的其實大概也都$4-50元而已，算很便宜了。

當天買了甜不辣、花枝丸跟雞肉捲，不知道是不是天氣太冷油溫不足，有種用低油溫簡單加熱，少了一點酥脆口感挺可惜的。

其實市場內販售品項重複率很高，我也有問過媽媽這幾家有什麼樣的特別之處，讓他們在媽媽心中脫穎而出，媽媽說價位倒是其次，因為市場內基本上價格落差不大，但這幾間的新鮮程度或是服務態度會讓他印象深刻並選擇持續回購！

🔍市場資訊

【布袋漁港觀光魚市】

營業時間

☞︎ 週一～週五10:00 – 19:00

☞ 週六～週日09:00 – 19:00

地址

☞ 嘉義縣布袋鎮岑海里中山路3號