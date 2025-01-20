「幾分甜」終於回歸啦！相信大家對這個品牌一定不陌生，實在好懷念他們家的雞蛋布丁啊～～

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幾分甜爆米花共有墨西哥起司口味和焦糖口味，兩款口味可以選擇！

有蓋子和提把的桶裝設計，外出攜帶非常便利，也不用擔心吃不完容易軟掉～

幾分甜焦糖口味爆米花，外觀完整不細碎，每顆爆米花都裹滿甜滋滋的焦糖醬～

吃起來香甜脆口、甜而不膩，超級涮嘴的啦！而且沒有混雜未爆開的玉米粒，不用邊吃邊吐超開心

爆米花桶寬口設計，手拿爆米花時不會卡卡～

每次到電影院看電影一定要買甜口味的爆米花，不然總覺得少了點什麼，想必這就是一種儀式感吧～

影城販售的爆米花不便宜，底層常有未爆開的玉米粒，爆米花上的焦糖常裹的不均勻，挺扣分的！

相較之下幾分甜焦糖口味爆米花CP值頗高！自備一桶來去看電影還不用排隊換餐，省時省力很推薦！

幾分甜墨西哥起司口味爆米花，香濃起司鹹香迷人，略帶微微辣度讓美味瞬間升級

爆米花口感香脆，辣鹹交織風味獨特，讓人一吃就上癮，好吃到停不下來～

幾分甜爆米花很適合帶到辦公室與同事們一同分享，或是野餐聚會時拿出來一邊聊天一邊解饞！

墨西哥起司爆米花作為下午茶也是很不錯的選擇，鹹口味完全不輸甜口味的爆米花！

「幾分甜」鹹口味和甜口味爆米花強強聯手，將兩種口味mix在一起吃，吃法也挺別有一番風味的哦～

這兩大桶爆米花由於太好吃了！不到三天就被我跟老公通通消滅啦！（要趁著過年前趕快補貨了）

寶貝紜紜也抵擋不住幾分甜爆米花的魅力，吃完一直跟媽媽討著要繼續吃～

年銷售千萬顆的幾分甜雞蛋布丁，還沒吃過的你絕對不容錯過！（冷藏可以五天）

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樸實無華的深棕色提袋，印有幾分甜招牌LOGO

幾分甜雞蛋布丁硬紙盒印有可愛討喜的貝克瑞熊和小雞圖案～

上蓋掀開內容物雞蛋布丁完好無破損～有防撞設計就是厲害！

裡面附贈塑膠小湯匙，帶出門享用不怕沒湯匙～

幾分甜雞蛋布丁一個個平穩的放置在盒內，看起來非常療癒餒～

視覺很吸睛很抓眼球，拿來作為年節禮盒或伴手禮都非常適合～

雞蛋布丁使用純鮮奶製作，過程不添加一滴水，因此奶香極為濃郁～

採用新鮮洗選台灣土雞蛋殼，將香濃綿密的布丁填裝在裡面，這般巧思非常有創意！

布丁上出現小黑點點不用擔心，這是馬達加斯加天然香草棒種籽，可以安心食用～

幾分甜雞蛋布丁，透過低溫隔水烘烤，口感像法式布蕾般綿密紮實～

結合迷人蛋香和天然香草香氣，淺淺甜度很剛好，吃起來不會有負擔

幾分甜回來了，是小時候記憶中的味道，不管男女老少吃過都會超喜歡！

寶貝紜紜覺得新奇有趣，吃得津津有味超喜歡！幾分甜雞蛋布丁不愧是多年不敗招牌甜點～

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幾分甜

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