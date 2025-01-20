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壯圍最美打卡點【大福觀海旭日平台】買杯咖啡來看海，面對龜山島海景第一排，白色立體造景和鞦韆超好拍｜宜蘭免費景點

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2025-01-20 23:21:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦

大福景觀台

宜蘭壯圍最美的打卡景點「大福觀海旭日平台」你來過了嗎 ? 在2023年四月開放便成為熱門的網美必拍景點，觀景台就位於「壯圍沙丘鐵馬廊道」，面對龜山島海景第一排，迷人的沙灘、海浪、大福字樣白色立體造景和盪鞦韆，抓對角度就能與龜山島合影，而且各個角度都好拍，重點是免費，買杯咖啡就能坐擁無敵海景，來到壯圍千萬別錯過喔

大福景觀台

  大福觀海旭日平台｜交通與停車  

💟「大福觀海旭日平台」也叫做大福觀景台 、沙丘鐵馬廊道觀景平台，都是同一處景點，此平台建置在壯圍海濱(大福村)的沙丘鐵馬廊道，以「大福」地名設計成純白色的立體裝置藝術，又以龜山、大浪和舢舨作為觀景造型區。

💟 由於觀景平台沒有地址，所以直接導航大福觀海旭日平台、大福觀景台即可，最方便的就是從附近的7-11大福門市旁邊的巷口進入，途中左側便有一塊小空地可以停車，開到下方自行車道路旁也可停，只是位置不多而且道路較為狹小

大福門市.jpg

  大福觀海旭日平台｜打卡點1 大福自行車 

大福觀海旭日平台位於沙丘鐵馬廊道 ，也就是宜蘭濱海自行車道，這條車道全長約15公里，北起竹安溪口南至蘭陽溪口，沿途海岸風光明媚，有機會可以騎乘單車兜兜風。我們抵達觀海平台時，路旁的資訊站上有一個很特別的「大福自行車」標誌，覺得它可愛忍不住拍了好多張

 

大福景觀台

聰明如我，買杯咖啡直接包場，坐擁了這一片無敵海景，咖啡與大福自行車合影，就好像宜蘭冬陽一樣帶來暖意和幸福
壯圍最美打卡點【大福觀海旭日平台】買杯咖啡來看海，面對龜山島

壯圍最美打卡點【大福觀海旭日平台】買杯咖啡來看海，面對龜山島

  大福觀海旭日平台｜環境分享  

「大福觀海旭日平台」簡稱做大福觀景台 念起來比較順口，這個平台的設計是用「網」之形、「浪」之態、「舢舨」為意象，把沙丘地景與鄉鎮漁業風情帶入，並且以當地村莊名「大福」作為地標立體造景 

大福景觀台

大福景觀台

木製的觀景平台有圓弧的造型，通透陽光的屋頂，緊鄰自行車道又面對汪汪太平洋，到附近遊玩或騎車都很適合安排順遊一下

大福景觀台

大福景觀台

波浪型的階梯的確富有設計感，不過我覺得長輩或小小孩從這裡上下似乎不太妥，尤其往下沒有踩踏點，如果要通往沙灘可以由旁邊的小路繞進去便可

大福景觀台

大福景觀台

大福景觀台

早上來到海邊~東北季風呼呼叫，一杯熱咖啡和栩栩冬陽照在身上備感溫暖，坐在木椅上望著遠方的藍色太平洋，浪濤聲不斷，眼前的無敵海景都被我們包場了，心情很平靜也很美好

大福景觀台

觀景平台最吸睛的就是純白色立體「大福」地標造景，很有設計感又與沙灘、藍海、龜山島融合在一起，拍起來想當有美感。前後來過三次天氣都不同，拍起來的意境也不一樣，夏天來是徹底無瑕的藍天碧海，陰天來有浪漫唯美的畫面，冬季上午來雖然背著光，但是那微微的光影簡直是一幅動人的畫面

大福景觀台

大福景觀台

大福的字樣本身就設計得漂亮，搭配可愛鞦韆還有後面的一片海洋，正拍側拍各個角度都好看，晴朗天氣下龜山島也格外清晰，圓形圈圈裡的龜山島構圖，拍起來也很特別唷，提醒一下這個鞦韆是固定式的，只能坐著拍照不能盪~哈哈

大福景觀台

拍完大福字還有一個地方也很特別，就是平台左邊的船形平台，這裡很像鐵達尼號的船首，站在這個位置展開雙臂…感覺就好像徜徉大海中，有興趣的朋友可以來演一下 😆

壯圍最美打卡點【大福觀海旭日平台】買杯咖啡來看海，面對龜山島

記得第一次帶爸媽到大福觀景台，雖然是陰天但爸媽拍得超開心，資深網美擺拍好厲害，連拍都不會卡卡，坐在鞦韆上、靠著大福字、或者窩在白色圈圈裡，隨手一拍都精彩，難怪迅速成為宜蘭網美打卡的景點之一

大福景觀台

大福景觀台

大福景觀台

大福景觀台

在平台拍完之後走下去就可以直通海灘，在這裡欣賞龜山島海景，吹吹風踏踏沙~ 我覺得停留一小時的悠閒時光很不錯呢

大福景觀台

  大福觀海旭日平台｜心得分享  

壯圍最美的打卡點【大福觀海旭日平台】分享給你們，買杯咖啡來看海吧，面對龜山島海景第一排，白色立體造景和鞦韆超級好拍，宜蘭免費景點推薦

  大福觀海旭日平台｜景點資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段228巷

■ 電話 : 無 (免門票)

■ 營業時間 全天24 小時

 

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  大福觀海旭日平台｜附近景點美食   

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