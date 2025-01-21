台中最新夜市，九號限定必吃巨無霸串串美食，超吸睛，吃好吃滿又拍滿！！
2025台中最新夜市“大坑九號夜市“正式開幕囉！這也是大坑風景區的一大盛事，畢竟在這區都沒有夜市，現在有了九號夜市更讓周邊的社區人們有地方可以享受夜市美食，且這個夜市最特別的是有九大限定巨無霸美食只有這邊才吃的到喔！
大坑九號夜市規劃相當完善，除了80家攤位不重複、包含九號限定美食、特色小吃美食，遊戲攤位以及多樣化的雜貨選擇，以外還設有露營風格的桌椅休息區、公共廁所、垃圾回收區，且夜市對面就有超大免費停車場(大坑經補庫停車場)，旁邊還有機車停車位，讓你全家、朋友一起來逛夜市都能享受便利的交通與設施。
114/01/15~114/01/26開幕慶期間，只要加入九號夜市LINE@會員，馬上就能領取優惠券。
※全場通用10元折抵券3張（數位版）。
※九號夜市攻略指南一份（包含地圖和40個一次性優惠方案）
LINE：https://lin.ee/ayAjgc3 開幕優惠使用期限限時兩週!
緊接著就跟著小凉來去逛逛台中新夜市內的九號夜市限定巨無霸美食，看看店家是怎樣把這9大美食放大了，且這獨家限定九大必吃美食，只有在九號夜市才吃得到唷！
巨無霸燒烤就在入口左邊第一攤，醒目的大紅招牌相當好認，且販售的串燒也都很有特色又長45cm的大肉串，每串價格在80~90元，80元的三串更是優惠200元。在口味上有六種可以選(孜然、黑胡椒、檸檬、辣味、椒麻以及椒鹽)。
檯面上有牛肉串、羊肉串、中節翅為90元，三串更是優惠250元。
章魚腳、豬肉串、雞皮串、七里香、雞肉串以及雞心串都是一串80元！
現點現烤的風味真的很棒！且在點餐後、會給個號碼牌，可以先往夜市裏頭逛逛再來拿取喔！
小凉很推這巨無霸中節翅，我們是選孜然口味，我家S超愛！我們超愛吃中翅的另一個原因在於能將雞肉與骨頭完美分離，且不浪費、畢竟我不太會啃雞翅XD 烤的噴香的中節翅外皮有著微酥脆的口感，加上柔軟的肉質，大口啃著吃超過癮的啦！！
網路上人氣超夯的菓寶家糖葫蘆，可說是吃完正餐後的飯後甜點之一，現場除了草莓糖葫蘆以外，還有綠葡萄、白草莓、番茄、藍莓等不一樣的水果糖葫蘆唷！
我們就是為了這超長草莓糖葫蘆而來，這外層是薄脆的透明糖衣，咬下去不黏牙與新鮮草莓一起蹦出甜香的甜蜜滋味，45cm超長草莓糖葫蘆是限量販售，想吃快來九號夜市唷！
開幕優惠期間1/15~1/26只要消費滿200元，就送藍莓糖葫蘆一串唷! 這也是市面上比較少見的口味糖葫蘆，想不到也好好吃~~
來自羅東夜市美食的張記蔥蛋堡也推薦大家來試試唷！這邊主打現點現煎的舒芙蕾蛋堡，且特別加入三星蔥，一整個香氣迷人！當然也有不加蔥系列的爆漿起司蛋堡～
在現場看著製作過程好療癒，心想怎可以將蛋煎得如同舒芙蕾般的嫩口又漂亮。
以三星蔥、全熟蛋、起司、培根的舒芙蕾綜合蛋堡，一切開香氣四溢、起司立馬就讓我牽絲起來，整體來說濕潤度高，吃起來不會覺得乾，且三星蔥給了不少，中間的烘蛋相當嫩口加上培根的鹹香，搭起來讓我好喜歡！！
拔絲流沙蔥蛋堡，一切開整個流沙就流下來，真的是超級無敵邪惡！
有吃辣的朋友建議可以加上店家特製香麻醬更對味喔！
大家還記得在黎明黃昏市場的人氣り味館嗎？目前在九號夜市入口處不遠販售新鮮現煮的美味海鮮粥，且還推出了”巨無霸大碗公爆料海鮮粥“。
讓大家先看看這個巨無霸大碗公爆料海鮮粥的碗有多大，一整個比老闆娘的頭還要大上兩倍！！！
巨無霸大碗公爆料海鮮粥裡面有鮮蝦、蛤蠣、虱目魚肚、干貝、扇貝、肉絲以及小花枝等，湯頭相當鮮甜、滿滿的海味，且份量真的很驚人，我們大約4-5人一起分食掉這一大碗呢
逛夜市少不了吃完鹹食再來點甜食！！這家馬德牛吉拿棒有著45cm超長吉拿棒且11種口味任你挑！
現場製作的吉拿棒過程很療癒，現炸後就依照顧客的口味來沾粉，對了！這邊也有沾醬口味（煉乳、榛果可可），糖粉口味有白砂糖、肉桂、巧克力、花生、起司、OREO、抹茶、草莓以及羅望子。
小凉個人比較偏愛抹茶口味吉拿棒，淡淡的抹茶香氣加上口感酥脆又不油膩的吉拿棒超涮嘴，且包裝也超可愛～
劉記噴水香腸是好姊妹再試營運期就來吃過且推薦必吃的夜市美食之一。
劉記嚴選新鮮豬肉以7瘦3肥的比例手工灌製香腸，先油炸過後再烤，吃起來肉感十足，加上腸衣薄，剛咬下去時還帶點脆感，厲害的是要小心噴汁唷！
噴水香腸每咬下一口，香醇濃郁的滋味，讓人都不想停口，一旁還有提供蒜頭給需要的朋友唷！
何呷韓國煎餅，喜歡吃韓國煎餅的朋友絕對不能錯過這家喔！
除了有8吋大海鮮總匯煎餅、更有大家愛的泡菜煎餅以及蔬菜煎餅喔！
韓國煎餅一律都是現點現煎，建議大家可以先點再去逛一下再過來拿！這8吋大海鮮總匯煎餅有花枝、干貝、鮮蝦等等，因為真材實料滿滿餡兒，所以等待的時間也會較長，起鍋後還會刷上秘製醬汁以撒上特製香辣粉，再如同披薩般的切塊裝盒！
很酷吧！在夜市也能吃到如此厚實又真材實料的大海鮮總匯煎餅，吃起來不只是外皮酥脆、海鮮的Ｑ勁也在嘴巴內迸出來，且有吃辣的朋友一定要加上店家特調香辣粉、讓風味更涮嘴！
下次小凉要來試試泡菜煎餅，那煎餅一看就好誘人好好吃樣！
大人小孩最愛的套圈圈，就連近期超夯的吉伊卡哇周邊這裡也可套到喔！
來客牛排推出”比臉大鐵板牛排“有35oz（尖叫～～～，現場只要點排餐或鐵板麵均附濃湯、紅茶唷！
35oz比臉大牛排真的很厚實，大約有3cm的厚實，所以大約也要香煎20分左右，但可依照客人要的熟度來決定時間唷！
已經要掉落鐵板之外的比臉大牛排！！！你要來挑戰嗎？除了牛排以外、底下還有附上白麵、荷包蛋唷！
可以說是小涼手的兩倍大大～～～
吃貨手作雞蛋糕，原本只能去台中南區才吃得到的美味雞蛋糕，現在來逛九號夜市也能吃到囉！！這家的雞蛋糕強調當天新鮮麵糊、不添加泡打粉，家長們能讓孩子吃得更安心！吃貨手作雞蛋糕現場有六種口味、有小熱狗、黑糖ＱＱ、拉絲起司、招牌卡士達、鈕扣巧克力、原味（無包餡），雞蛋糕的造型我們當日有鴨鴨跟大便。
但開幕當日竟然有貓頭鷹雞蛋糕提供拍照，這45cｍ超長串串雞蛋糕真的好酷又好炫，必須拍照跟朋友炫耀XDD
我們後來點了人氣必吃款”拉絲起司“，大家可以來挑戰看看可以拉多長，老闆說基本上可以拉到30公分，這時候又到了小涼展現手技，輕輕一拉牽絲無限綿延，但因為這雞蛋糕剛烤好，我還真的不太敢用立拉，真怕失敗，但那過程真的相當誘惑人心、香氣迷人，趕快tag你身邊的起司控！
鈕扣巧克力是以便便造型為主，真的好可愛！每周三～週日都可以帶你的好朋友來吃大便喔ＸＤ
採用鈕扣巧克力，吃起來不會很甜膩，雞蛋糕本身鬆軟不乾，不是那種要邊吃邊喝茶的雞蛋糕，所以我們都還滿喜歡的，推薦給愛吃雞蛋糕的你囉！
別害羞快吸我，一開始是被店名給吸引，再來是好姊妹們大大推薦，我們一行人就立馬過來！以招牌的水果茶、綠豆沙及桂花系列為主，大家可依照自己喜歡的來挑選一杯配上夜市美食更讚！
小凉是喝桂花輕檸粉粿微糖去冰，粉粿很軟Ｑ一吸就滑溜入嘴超讚，加上茶飲的不甜帶清香真的很推薦大家試試唷！
夜市內無重複攤位這一點真的很讚，除了夜市必吃美食，還有不少玩樂、飾品等可以慢慢逛唷！
鮨軒食事處就位在何呷韓國煎餅旁，以超巨大的握壽司吸引遊客的注目，不用懷疑這是有再販售的喔！！除了巨大的握壽司，現場還有生魚片、其他正常版的握壽司唷！！
老拌香噴牛三寶，以牛三寶為主角，再結合其他食材，拌入獨家醬汁的美味，感覺有點類似我去澳門吃牛雜的fu，只是這邊以牛肉、牛肚、牛筋為主打！
將食材放入滷汁裡再次川燙，這當下可以看見滷汁如噴泉般的不斷湧上，那畫面相當吸睛，這就是地表嘴強噴泉滷味啊！！
左邊為大份綜合內有牛肉、牛筋、牛肚、百頁豆腐、米血、杏鮑菇、蘿蔔等，不得不說這牛肉滷得真好，就連牙口不好的長輩都能輕鬆吃，牛筋軟Q有勁、小凉個人很喜歡，有吃辣的朋友一定要試試店家的獨創辣醬唷！
大坑九號夜市美食小吃真的好多，光９大限定美食、小凉就已撐！！那巨無霸美食的魅力讓我覺得要組一團來吃個夠，這樣才有辦法全部都吃上一輪啊！！！
九號夜市最貼心的地方就是搭建了遊客休息區，逛累了、或是買好所有美食，大家可以聚在一起享用分食真的超棒，且冷冷的夜晚在這享用熱呼呼的夜市美食更是幸福！休息區後方更規劃了垃圾桶、廚餘區，大家在享用完美食之餘，別忘了也要做好垃圾分類喔！
小凉超推薦大家可以利用週三~週日之間找個下午時段先來爬大坑九號步道，下山就剛好來逛九號夜市，白天流流汗、晚上能吃得更香，且這九號夜市結合活動表演，更是成為台中大坑新地標，外縣市朋友來訪也可以來一個運動美食行程喔！
大坑九號夜市
營業時間：週三~週日17:00-0:00
地址：台中市北屯區東山路一段383號
臉書粉絲頁：大坑九號夜市
IG：大坑九號夜市
Google地標：大坑九號夜市
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