台中最新夜市，九號限定必吃巨無霸串串美食，超吸睛，吃好吃滿又拍滿！！

2025台中最新夜市“ 大 坑九號夜市 “正式開幕囉！這也是大坑風景區的一大盛事，畢竟在這區都沒有夜市，現在有了九號夜市更讓周邊的社區人們有地方可以享受夜市美食，且這個夜市最特別的是有九大限定巨無霸美食只有這邊才吃的到喔！

大坑 九號夜市 規劃相當完善，除了80家攤位不重複、包含九號限定美食、特色小吃美食，遊戲攤位以及多樣化的雜貨選擇，以外還設有露營風格的桌椅休息區、公共廁所、垃圾回收區，且夜市對面就有超大免費停車場(大坑經補庫停車場)，旁邊還有機車停車位，讓你全家、朋友一起來逛夜市都能享受便利的交通與設施。

114/01/15~114/01/26開幕慶期間，只要加入九號夜市LINE@會員，馬上就能領取優惠券。

※ 全場通用10元折抵券3張（數位版）。

※ 九號夜市攻略指南一份（包含地圖和40個一次性優惠方案）

LINE： https://lin.ee/ayAjgc3 開幕優惠使用期限限時兩週!

緊接著就跟著小凉來去逛逛台中新夜市內的 九號夜市限定巨無霸美食 ，看看店家是怎樣把這9大美食放大了，且這獨家限定九大必吃美食，只有在九號夜市才吃得到唷！

巨無霸燒烤 就在入口左邊第一攤，醒目的大紅招牌相當好認，且販售的串燒也都很有特色又長45cm的大肉串，每串價格在80~90元，80元的三串更是優惠200元。在口味上有六種可以選(孜然、黑胡椒、檸檬、辣味、椒麻以及椒鹽)。

檯面上有牛肉串、羊肉串、中節翅為90元，三串更是優惠250元。

章魚腳、豬肉串、雞皮串、七里香、雞肉串以及雞心串都是一串80元！

現點現烤的風味真的很棒！且在點餐後、會給個號碼牌，可以先往夜市裏頭逛逛再來拿取喔！

小凉很推這巨無霸中節翅，我們是選孜然口味，我家S超愛！我們超愛吃中翅的另一個原因在於能將雞肉與骨頭完美分離，且不浪費、畢竟我不太會啃雞翅XD 烤的噴香的中節翅外皮有著微酥脆的口感，加上柔軟的肉質，大口啃著吃超過癮的啦！！

網路上人氣超夯的 菓寶家糖葫蘆 ，可說是吃完正餐後的飯後甜點之一，現場除了草莓糖葫蘆以外，還有綠葡萄、白草莓、番茄、藍莓等不一樣的水果糖葫蘆唷！

我們就是為了這 超長草莓糖葫蘆 而來，這外層是薄脆的透明糖衣，咬下去不黏牙與新鮮草莓一起蹦出甜香的甜蜜滋味，45cm超長草莓糖葫蘆是限量販售，想吃快來九號夜市唷！

開幕優惠期間1/15~1/26只要消費滿200元，就送藍莓糖葫蘆一串唷! 這也是市面上比較少見的口味糖葫蘆，想不到也好好吃~~

來自羅東夜市美食的 張記蔥蛋堡 也推薦大家來試試唷！這邊主打現點現煎的舒芙蕾蛋堡，且特別加入三星蔥，一整個香氣迷人！當然也有不加蔥系列的爆漿起司蛋堡～

在現場看著製作過程好療癒，心想怎可以將蛋煎得如同舒芙蕾般的嫩口又漂亮。

以三星蔥、全熟蛋、起司、培根的 舒芙蕾綜合蛋堡 ，一切開香氣四溢、起司立馬就讓我牽絲起來，整體來說濕潤度高，吃起來不會覺得乾，且三星蔥給了不少，中間的烘蛋相當嫩口加上培根的鹹香，搭起來讓我好喜歡！！

拔絲流沙蔥蛋堡 ，一切開整個流沙就流下來，真的是超級無敵邪惡！

有吃辣的朋友建議可以加上店家特製香麻醬更對味喔！

大家還記得在黎明黃昏市場的人氣 り味館 嗎？目前在九號夜市入口處不遠販售新鮮現煮的美味海鮮粥，且還推出了” 巨無霸大碗公爆料海鮮粥 “。

讓大家先看看這個巨無霸大碗公爆料海鮮粥的碗有多大，一整個比老闆娘的頭還要大上兩倍！！！

巨無霸大碗公爆料海鮮粥裡面有鮮蝦、蛤蠣、虱目魚肚、干貝、扇貝、肉絲以及小花枝等，湯頭相當鮮甜、滿滿的海味，且份量真的很驚人，我們大約4-5人一起分食掉這一大碗呢

逛夜市少不了吃完鹹食再來點甜食！！這家 馬德牛吉拿棒 有著45cm超長吉拿棒且11種口味任你挑！

現場製作的吉拿棒過程很療癒，現炸後就依照顧客的口味來沾粉，對了！這邊也有沾醬口味（煉乳、榛果可可），糖粉口味有白砂糖、肉桂、巧克力、花生、起司、OREO、抹茶、草莓以及羅望子。

小凉個人比較偏愛抹茶口味吉拿棒，淡淡的抹茶香氣加上口感酥脆又不油膩的吉拿棒超涮嘴，且包裝也超可愛～

劉記噴水香腸 是好姊妹再試營運期就來吃過且推薦必吃的夜市美食之一。

劉記嚴選新鮮豬肉以7瘦3肥的比例手工灌製香腸，先油炸過後再烤，吃起來肉感十足，加上腸衣薄，剛咬下去時還帶點脆感，厲害的是要小心噴汁唷！

噴水香腸每咬下一口，香醇濃郁的滋味，讓人都不想停口，一旁還有提供蒜頭給需要的朋友唷！

何呷韓國煎餅 ，喜歡吃韓國煎餅的朋友絕對不能錯過這家喔！

除了有8吋大海鮮總匯煎餅、更有大家愛的泡菜煎餅以及蔬菜煎餅喔！



韓國煎餅一律都是現點現煎，建議大家可以先點再去逛一下再過來拿！這8吋大海鮮總匯煎餅有花枝、干貝、鮮蝦等等，因為真材實料滿滿餡兒，所以等待的時間也會較長，起鍋後還會刷上秘製醬汁以撒上特製香辣粉，再如同披薩般的切塊裝盒！

很酷吧！在夜市也能吃到如此厚實又真材實料的大海鮮總匯煎餅，吃起來不只是外皮酥脆、海鮮的Ｑ勁也在嘴巴內迸出來，且有吃辣的朋友一定要加上店家特調香辣粉、讓風味更涮嘴！

下次小凉要來試試泡菜煎餅，那煎餅一看就好誘人好好吃樣！

大人小孩最愛的套圈圈，就連近期超夯的吉伊卡哇周邊這裡也可套到喔！

來客牛排 推出”比臉大鐵板牛排“有35oz（尖叫～～～，現場只要點排餐或鐵板麵均附濃湯、紅茶唷！

35oz比臉大牛排真的很厚實，大約有3cm的厚實，所以大約也要香煎20分左右，但可依照客人要的熟度來決定時間唷！

已經要掉落鐵板之外的比臉大牛排！！！你要來挑戰嗎？除了牛排以外、底下還有附上白麵、荷包蛋唷！

可以說是小涼手的兩倍大大～～～

吃貨手作雞蛋糕 ，原本只能去台中南區才吃得到的美味雞蛋糕，現在來逛九號夜市也能吃到囉！！這家的雞蛋糕強調當天新鮮麵糊、不添加泡打粉，家長們能讓孩子吃得更安心！吃貨手作雞蛋糕現場有六種口味、有小熱狗、黑糖ＱＱ、拉絲起司、招牌卡士達、鈕扣巧克力、原味（無包餡），雞蛋糕的造型我們當日有鴨鴨跟大便。

但開幕當日竟然有貓頭鷹雞蛋糕提供拍照，這45cｍ超長串串雞蛋糕真的好酷又好炫，必須拍照跟朋友炫耀XDD

我們後來點了人氣必吃款”拉絲起司“，大家可以來挑戰看看可以拉多長，老闆說基本上可以拉到30公分，這時候又到了小涼展現手技，輕輕一拉牽絲無限綿延，但因為這雞蛋糕剛烤好，我還真的不太敢用立拉，真怕失敗，但那過程真的相當誘惑人心、香氣迷人，趕快tag你身邊的起司控！

鈕扣巧克力是以便便造型為主，真的好可愛！每周三～週日都可以帶你的好朋友來吃大便喔ＸＤ

採用鈕扣巧克力，吃起來不會很甜膩，雞蛋糕本身鬆軟不乾，不是那種要邊吃邊喝茶的雞蛋糕，所以我們都還滿喜歡的，推薦給愛吃雞蛋糕的你囉！

別害羞快吸我 ，一開始是被店名給吸引，再來是好姊妹們大大推薦，我們一行人就立馬過來！以招牌的水果茶、綠豆沙及桂花系列為主，大家可依照自己喜歡的來挑選一杯配上夜市美食更讚！

小凉是喝 桂花輕檸粉粿 微糖去冰，粉粿很軟Ｑ一吸就滑溜入嘴超讚，加上茶飲的不甜帶清香真的很推薦大家試試唷！

夜市內無重複攤位這一點真的很讚，除了夜市必吃美食，還有不少玩樂、飾品等可以慢慢逛唷！

鮨軒食事處 就位在何呷韓國煎餅旁，以超巨大的握壽司吸引遊客的注目，不用懷疑這是有再販售的喔！！除了巨大的握壽司，現場還有生魚片、其他正常版的握壽司唷！！

老拌香噴牛三寶 ，以牛三寶為主角，再結合其他食材，拌入獨家醬汁的美味，感覺有點類似我去澳門吃牛雜的fu，只是這邊以牛肉、牛肚、牛筋為主打！

將食材放入滷汁裡再次川燙，這當下可以看見滷汁如噴泉般的不斷湧上，那畫面相當吸睛，這就是地表嘴強噴泉滷味啊！！

左邊為大份綜合內有牛肉、牛筋、牛肚、百頁豆腐、米血、杏鮑菇、蘿蔔等，不得不說這牛肉滷得真好，就連牙口不好的長輩都能輕鬆吃，牛筋軟Q有勁、小凉個人很喜歡，有吃辣的朋友一定要試試店家的獨創辣醬唷！

大坑九號夜市美食小吃真的好多，光９大限定美食、小凉就已撐！！那巨無霸美食的魅力讓我覺得要組一團來吃個夠，這樣才有辦法全部都吃上一輪啊！！！

九號夜市 最貼心的地方就是搭建了遊客休息區，逛累了、或是買好所有美食，大家可以聚在一起享用分食真的超棒，且冷冷的夜晚在這享用熱呼呼的夜市美食更是幸福！休息區後方更規劃了垃圾桶、廚餘區，大家在享用完美食之餘，別忘了也要做好垃圾分類喔！

小凉超推薦大家可以利用週三~週日之間找個下午時段先來爬大坑九號步道，下山就剛好來逛九號夜市，白天流流汗、晚上能吃得更香，且這九號夜市結合活動表演，更是成為台中大坑新地標，外縣市朋友來訪也可以來一個運動美食行程喔！



大坑九號夜市

營業時間：週三~週日17:00-0:00

地址：台中市北屯區東山路一段383號

臉書粉絲頁： 大坑九號夜市

IG： 大坑九號夜市

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