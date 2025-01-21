社區型超市隨處可見，但高雄左營的 向田社區超市 是我見過品項最齊全的一家。不只滿滿新鮮蔬果，冷藏冷凍的海鮮肉食也比一般超市更多元，仔細挖寶還能買到各縣市的人氣團購商品，根本媲美團媽等級的美食集散區。此外，店內也販售各種民生、五金用品，幾乎想得到跟需要的這邊通通有，年末大掃除、置辦年貨一站就能購足超方便。

向田社區超市位在高雄左營的富民路上，店家距離巨蛋站跟凹子底站都不遠，旁邊也有停車場，對於來購物採買的朋友相當方便。有些人肯定跟靜香一樣，對社區超市沒什麼概念，其實就是小型的賣場，但客群鎖定周邊的鄰里住戶，更能透過數據的統計蒐集顧客喜好，是在地居民購物的好夥伴。

向田社區超市的占地還不小，店內陳設跟風格簡單親民，而且動線規劃很不錯相當好逛。一走進店內就能看到琳瑯滿目的生鮮蔬果，品項豐富齊全，主打商品都是跟著季節做變化。看到高麗菜底下放著讓客人丟外葉的箱子，有種走進傳統市場的錯覺，雖然只是小細節但不只接地氣還多了濃濃人情味，這是一般賣場感受不到的。

很多婆婆媽媽還是喜歡到市場採購蔬果，覺得當天直送或是批發的果菜最新鮮。偷偷跟大家分享，其實向田社區超市的蔬果也都是店長每天摸黑起早去屏東市場採購的，店長覺得這樣才能夠真正掌握蔬果的品質，從第一線去把關。





甚至還跟不少小農合作，因此這邊能買到很多新奇的農產品，像是一般超市少見的薑黃、甜菜根、荸薺等等。不只讓顧客能在舒適的環境挑選最當季新鮮的蔬菜水果，同時也讓小農們辛苦耕作的產品，有個好的地方去販售，力求達到三贏。

除了台灣農特產之外，像是祕魯藍莓、酷可椰子、日韓的蘋果等等這邊也都買得到，光是在果菜這一區就挖到好多寶。

有些外觀醜醜的NG商品還有打折，身為小資族的我最愛去挖寶，多挑揀幾樣荷包不哭泣。

除了蔬果區豐富到讓我驚艷之外，向田超市的海鮮肉品這一塊也很令人驚喜。有自己開火的朋友就知道，到超市挑選海鮮肉品很方便，一個地方就能全部買齊，重點是全部冷藏保存超加分。

會去超市挑選生鮮的朋友一定要來這邊逛逛，肯定會買到不想回家。架上除了常見的雞豬魚肉之外，竟然能買到豬腳、鴨腸、太空鴨等等，這些在一般超市還真不常見，難怪光是海鮮肉品就滿滿一大區，真的好適合來挖寶，難怪有網友說這裡是料理者的天堂，來逛一次完全懂。後面還有其他料理者必挖寶的產品，讓我賣個關子後面再來聊。

生鮮區這邊亂入各式小菜，媽媽們來選購食材的時候，可以買兩份回家湊數，晚餐快速出餐。

想回家燉個中藥湯，除了可以買搭配好的藥膳包，還能自己把多種中藥材帶回家調配。靜香家的四物湯、十全大補湯等等都是自己買中藥回家煮，偶爾想沖著中藥花茶也隨時都有食材。基本的中藥材蠻多地方都有，但這麼齊全的不常見。

店內的冷凍商品也很豐富，除了常見的水餃、雞塊、冰淇淋等等，還有各種羊肉爐、燒酒雞等最適合冬季進補的料理包。

但最讓我驚喜的是，挖到我超愛的一家米饅頭，這家只在北部有實體店，中南部想吃的朋友只能網路訂購，有時候冰箱空間買不到免運只能作罷，這邊可以單一包購買而且口味很多元真的太幸運，立刻帶走兩包，期待後面也可以進同家的貝果，潤米的貝果也超好吃。

另一區冷凍櫃也有不少值得挖掘的商品，這邊以海鮮產品為主，像是大隻的草蝦、蟹肉棒、魚卵等等。靜香一看到魚卵眼睛就發光，幾乎只在漁市場或海產店買過，沒想到超市也有，立刻掃了兩條回家。

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不知道是不是高雄的關係，向田社區超市的乳製品比外面超商還要多品牌，愛喝鮮乳的男友直呼為什麼這間超商不在我家旁邊，他好想把沒喝過的品牌全部各試一輪，看看哪一家牛奶最適合做成拿鐵。

有人知道哪一瓶才是正版的嗎？中部好像只看過右邊包裝的高大鮮乳，左邊還是第一次看到，瓶裝也跟我以前看到的不一樣，身為鮮乳控的男友立刻買一瓶回家試喝。我們都覺得左邊包裝剛入口比較濃純香，但還是右邊的尾運更持久，分享給大家做參考。

來到料理者挖寶的第二專區，向田社區超市的乾貨類超強，靜香自己有在煮飯，這區是我逛最久的一塊，不只能買到外面少見的各種調味料，還有各式異國風味，喜歡在家做越南或泰式料理的朋友，這裡的調味料很齊全一定要來瞧瞧。

以前沒多留意新光調味料，幾乎都是買小磨坊，沒想到他家的香料種類這麼齊全，而且還有大容量包裝，對於胡椒用超兇的我來說太貼心了。那天光是要選哪幾罐就猶豫超久，後來還是選了較常使用的，下次想做點異國料理再來補貨。

過年快到了，打牌追劇吃的零食怎麼能少，向田社區超市內的點心種類超多元，不只有各種伴手禮，就連古早味餅乾糖果、豆干堅果以及costco超熱銷的小雞麵、大包裝薯格格這邊也買得到。

嘉義人氣伴手禮這邊也全品項都買得到，蛋捲、胡椒餅都不用排隊，偶爾嘴饞還能一站購足。

不少爸媽會買抽抽樂給小朋友體驗自己的童年樂趣，但好像不是每個地方都有賣，這邊種類蠻多，過年可以買回家玩一下。

零食買齊了，酒水怎麼能少，雖然不是酒類專賣店，但品項其實很豐富，除非是專門來掃酒，不然基本款的啤酒、紅酒幾乎都買得到。

鄰近櫃檯有不少民生商品，米麵食、衛生紙、保養品、清潔劑等等都有，甚至連五金行跟南北雜貨才容易看到的商品這邊也都有陳列，家裡需要的產品在這邊幾乎都能一次買齊，不愧是最貼心的鄰里好夥伴。

據說之前口罩跟衛生紙之亂，這邊沒有被挖出來，所以來這邊購物的朋友幾乎都沒斷貨，趕快拿起筆記本寫下來。

靜香不太偏好外送，較常親自到店家購物並動手挑選產品，感覺更有實體感。這次趁著南下高雄到向田社區超市逛逛，店內的產品真的好多元，不少東西是一般超市找不到的，而且店長親自去批買生鮮，價格反應更即時，有什麼大優惠大促銷這邊都能第一手掌握到，是很棒的購物好去處。

櫃台旁就設有ATM，買過頭還能即時提款不用特別跑附近找超商很方便。

大豐收的一天，帶回不少戰利品，下面再來跟大家分享。當天唯一可惜的地方是結帳櫃台小小擁擠，如果中間的桌子可以再挪後面一點，方便排隊客人走到較前面的結帳區，就更完美了。

買完東西別急著走，消費滿100輕輕鬆鬆，這麼好康的加價商品怎麼能錯過。

這邊就是靜香這次大掃貨的成果，常見的我就不提了，但幾個特別的一定要來分享一下。

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店家資訊

向田社區超市

地址 : 高雄市左營區富民路191號

電話 : 07-557-0818

營業時間 : 09:00~22:30

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