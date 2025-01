碗粿和米糕一直以來都有濃濃的古早味加持,搭配一碗暖心味噌湯,絕對是這家台中向上市場必吃美食的標準組合!在來碗粿米糕專門店,承襲嘉義25年的經典滋味,將台式小吃與文青風完美融合,更榮獲2024米其林推薦!

在來碗粿米糕專門店

外帶餐點的話,直接在窗邊點單超方便;內用則進店挑座位即可!如果剛好客滿,只要跟老闆報個人數,現場候位就行,翻桌速度很快,基本不用久等!

店內座位採吧檯式設計,適合快速用餐的模式,對於不打算久坐的朋友來說剛剛好!吃完還能順路去附近的好幾家飲料店或咖啡館,像是屋七、默知、細水焙煎所等,都在步行範圍內。

低奢版米糕與台式味噌

這次又是自己一個人吃飯,我選了低奢版的澎湃米糕和台式味噌湯。雖然沒有拍下照片,但還是忍不住想分享,這裡的米糕分甜味和鹹味兩種選擇。隔壁桌的甜味碗粿看起來超誘人,特別是它盛裝在高腳杯裡,完全像咖啡館裡的布丁一樣有質感!

低奢款米糕 $75

米糕的靈魂當然是糯米,但這款低奢版的米糕以滿滿的配料遮住了糯米的本尊。老闆從木桶裡挖出糯米,淋上瘦肥比約6:4的手切滷肉。滷肉帶有嘉義獨特的鹹甜風味,湯汁香濃,讓人一口接一口。米糕還搭配辣菜脯、香脆花生、酥香旗魚酥,以及薄切的小黃瓜。小黃瓜的鹹甜口感爽脆清新,而旗魚酥則香氣四溢,彷彿外婆家的手作美味。

花生好吃,非滷花生,為什麼我的米糕紅紅的-淋上東泉辣椒醬才想到,啊忘了。

台式味噌湯 $35

這碗台式味噌湯選用了油豆腐和板豆腐兩種食材搭配,濃郁的味噌湯底溫暖而熟悉。湯裡還加入了洋蔥和青蔥作為提味,讓整體口感更加豐富。如果喜歡濃郁一點的風味,可以自行加些胡椒粉,吧檯旁就有提供,完全按照個人口味自由調整。

在來|MENU

在店內點碗粿,老闆會挖出一個立體的三角洞,將醬汁放在洞裡,並附上一支竹叉。除了碗粿,店內還提供多種台味小菜,選擇多樣化,隨你搭配!下次我一定要試試甜味碗粿,已經很久沒吃這麼特別的台式甜點了。

#關鍵字很可愛…誰的孫,誰的兒子,完全展現台灣人交流時特有介紹用詞!

在來碗粿米糕MAP / 地圖

市場附近停車位不多,但周邊有停車場,建議開車的朋友找到車位後再步行前往。這裡的開單速度非常快,提醒大家要特別注意停車規定,以免吃完米糕的好心情被罰單破壞!

Zai lai rice cakes and Savory rice pudding/在來碗粿米糕專賣 Address: No. 231, Section 1, Xiangshang Road, West District, Taichung City / Phone: 0989 229 522

is a restaurant located in Taichung City, Taiwan!in the Michelin Guide within its first year of operation. Selling rice cakes and Savory rice pudding(Wa gui/碗粿) Some of Wa gui are salty (meat) and some are swee!Operating hours are 10:00 AM to 6:00 PM daily (closed on Mondays). Reservations are recommended due to limited daily servings.

