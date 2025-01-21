碗粿和米糕一直以來都有濃濃的古早味加持，搭配一碗暖心味噌湯，絕對是這家台中向上市場必吃美食的標準組合！在來碗粿米糕專門店，承襲嘉義25年的經典滋味，將台式小吃與文青風完美融合，更榮獲2024米其林推薦！
在來碗粿米糕專門店
- 地址：台中市西區向上路一段231號（向上市場入門正對面）
- 電話：0989-229-522
- 營業時間：10:00-18:00（週一公休）
- 官方FB：再來-在來碗粿米糕
外帶餐點的話，直接在窗邊點單超方便；內用則進店挑座位即可！如果剛好客滿，只要跟老闆報個人數，現場候位就行，翻桌速度很快，基本不用久等！
店內座位採吧檯式設計，適合快速用餐的模式，對於不打算久坐的朋友來說剛剛好！吃完還能順路去附近的好幾家飲料店或咖啡館，像是屋七、默知、細水焙煎所等，都在步行範圍內。
低奢版米糕與台式味噌
這次又是自己一個人吃飯，我選了低奢版的澎湃米糕和台式味噌湯。雖然沒有拍下照片，但還是忍不住想分享，這裡的米糕分甜味和鹹味兩種選擇。隔壁桌的甜味碗粿看起來超誘人，特別是它盛裝在高腳杯裡，完全像咖啡館裡的布丁一樣有質感！
低奢款米糕 $75
米糕的靈魂當然是糯米，但這款低奢版的米糕以滿滿的配料遮住了糯米的本尊。老闆從木桶裡挖出糯米，淋上瘦肥比約6:4的手切滷肉。滷肉帶有嘉義獨特的鹹甜風味，湯汁香濃，讓人一口接一口。米糕還搭配辣菜脯、香脆花生、酥香旗魚酥，以及薄切的小黃瓜。小黃瓜的鹹甜口感爽脆清新，而旗魚酥則香氣四溢，彷彿外婆家的手作美味。
花生好吃，非滷花生，為什麼我的米糕紅紅的－淋上東泉辣椒醬才想到，啊忘了。
台式味噌湯 $35
這碗台式味噌湯選用了油豆腐和板豆腐兩種食材搭配，濃郁的味噌湯底溫暖而熟悉。湯裡還加入了洋蔥和青蔥作為提味，讓整體口感更加豐富。如果喜歡濃郁一點的風味，可以自行加些胡椒粉，吧檯旁就有提供，完全按照個人口味自由調整。
在來｜MENU
在店內點碗粿，老闆會挖出一個立體的三角洞，將醬汁放在洞裡，並附上一支竹叉。除了碗粿，店內還提供多種台味小菜，選擇多樣化，隨你搭配！下次我一定要試試甜味碗粿，已經很久沒吃這麼特別的台式甜點了。
#關鍵字很可愛…誰的孫，誰的兒子，完全展現台灣人交流時特有介紹用詞！
在來碗粿米糕MAP / 地圖
市場附近停車位不多，但周邊有停車場，建議開車的朋友找到車位後再步行前往。這裡的開單速度非常快，提醒大家要特別注意停車規定，以免吃完米糕的好心情被罰單破壞！
Zai lai rice cakes and Savory rice pudding/在來碗粿米糕專賣 Address: No. 231, Section 1, Xiangshang Road, West District, Taichung City / Phone: 0989 229 522
is a restaurant located in Taichung City, Taiwan!in the Michelin Guide within its first year of operation. Selling rice cakes and Savory rice pudding(Wa gui/碗粿) Some of Wa gui are salty (meat) and some are swee！Operating hours are 10:00 AM to 6:00 PM daily (closed on Mondays). Reservations are recommended due to limited daily servings.
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