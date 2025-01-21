嘉義一日遊，推薦可以到梅山太平老街走走。可以順遊海拔1000公尺的太平雲梯，運氣好還能看到仙氣繚繞的超美雲海。周邊更是有許多大大小小的山、步道跟茶園，爬完山再到太平老街品嘗在地美食小吃。這篇整理太平老街12個美食、景點攻略，假日就來嘉義安排一趟山城人文之旅吧~

梅山太平老街

地址:嘉義縣梅山鄉太平村

時間:24H開放，各店家營業時間不同

電話:05-262-2121

門票資訊：無

停車資訊：周邊有停車場

嘉義美食景點

太平老街位置、停車資訊

太平老街內有規劃停車場但是位置不多，推薦可以到三元宮這裡場地寬敞，停車位也多，遊覽車、大客車都可以停，走過去太平老街大約5分鐘路程。

太平老街環境介紹

古色古香的梅山太平老街，每到假日都非常熱鬧，老街長度不算長，但是集結了許多小農產品攤販、伴手禮、特色小吃美食。連續吃個3、4攤也是相當飽足阿~

太平老街內設有公共廁所，也成了許多登山客的中繼站。

太平老街美食小吃

美蘭台越小吃

從三元宮停車場走下來太平老街，第一間就是看到這個越南小吃，主打河粉跟法國麵包，還有搭配一些小菜。餐點現點現做，河粉湯頭鮮甜，料多實在。法國麵包口感紮實風味清爽開胃，推薦這間可以來吃。

露台小米甜甜圈

太平老街小攤販還挺多，有小米甜甜圈、油條、杏仁茶，逛老街買來當散步小點心也是很不錯。

太平老街許多攤販店家都很熱情，各種餅乾、果乾拿給你試吃，回家前也能順手買個伴手禮。

鄒族野宴風味餐

當地的原住民風味料理，香噴噴迷人的烤香腸、山豬肉等山產野味，光站在門口就讓人流口水。

后咖啡

太平老街的后咖啡，推薦他們家的招牌太平雲糕。使用蛋白下去做，口感軟綿相當輕盈，口味選擇多，也有推出伴手禮盒喔。

新粿派

太平老街必吃的古早味肉圓，有芋仔肉圓、牙齒肉圓、草仔粿，相當好吃的傳統小吃，一整籠掀蓋滿滿的肉圓非常療癒阿~

草仔粿口感軟Q不黏牙，蘿蔔絲也是非常香。芋仔肉圓可以看到外面滿滿芋頭絲，裡頭包著紮實肉餡，加辣椒醬口感一絕。牙齒肉圓則是造型比較特別，口感跟一般肉圓差不多。

老街十里草包

素食也可以吃的高山高麗菜包，類似水煎包的做法煎到表面上色，裡面高麗菜餡非常脆甜，推薦要加店家自製辣醬，也有甜辣醬，辣的很夠味。一顆菜包下肚，幾乎都快半飽了。

梅山太平梅舖子

吃飽繼續逛老街，可以來一杯野生檸檬愛玉，清爽酸甜又解膩。

太平老街周邊景點

空氣圖書館 AIR LIBRARY

除了梅山太平雲梯，還有一個不容錯過的隱藏版景點——空氣圖書館！這座位於阿里山鄰近的空氣圖書館，光是店門口就吸引不少人來打卡拍照，不僅是個獨特的文化空間，更是讓你暫時脫離都市喧囂、沉浸於大自然與書香之間的好地方。

空氣圖書館 AIR LIBRARY >>google導航

地址:嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

時間:09:00–18:00(週三休息)

電話:05-257-2366

粉絲團：請點我

太平雲梯

如果你來到嘉義，梅山太平雲梯絕對是不能錯過的景點之一！太平雲梯長度281公尺、海拔約1000公尺，為全台海拔最高之景觀吊橋。大人全票/100元，6歲以下孩童免費。冬季經常會有美麗的雲霧現象，雲海翻滾的景象十分壯觀，彷彿置身於仙境。

太平雲梯小客車停車場 >>google導航

太平雲梯 機車停車場 >>google導航

孝子路步道

隱藏在老街中的竹林秘境，入口處就在太平國小前，難度不高算好走，有不少階梯爬升，沿途是翠綠的孟宗竹林夾道，有如來到武俠片的場景之中，林相十分優美靜謐。

雲嘉五連峰

雲嘉地區熱門的縱走路線。雲嘉五連峰一次可以完成太平山、梨子腳山、馬鞍山、二尖山、大尖山，其中梨子腳山跟大尖山還是小百岳。步道約13K左右可自行安排來回路線，沿途飽覽高山茶園、竹林、雲海美景，下山可以到太平老街有許多美食小吃。步道難度不高，適合新手健行。

雲之南道步道

連接太平雲梯及太平老街的茶園步道「雲之南道步道」，步道上共設有三座涼亭，茶園及涼亭景色真的是美不勝收，時間充裕推薦一定要去走走，天氣好時非常好拍。

店家資訊

梅山太平老街

地址:嘉義縣梅山鄉太平村

時間:24H開放，各店家營業時間不同

電話:05-262-2121

門票資訊：無

停車資訊：周邊有停車場

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