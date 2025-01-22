台南必去的拍照打卡勝地，無論是親子出遊還是情侶約會，都超適合！這裡不僅有戶外和室內空間，還能玩一整天，各種遊樂設施讓你拍好拍滿、玩得盡興！十鼓文創園區真是太吸引人，這次已經是二訪，新增的魔法工廠更是增添濃濃氛圍，拍起來真的超有Feel！還沒來過這裡嗎？看看照片就知道，絕對會讓你忍不住想來現場打卡一波！

雖然魔法工廠的氛圍會讓人想到哈利波特，但十鼓文創園區特別澄清過，這裡完全是他們自家打造的原創作品！魔法工廠的背景故事也很有趣，講述一群小精靈在工廠中穿梭，意外施了魔法，把這裡從工業場景變成了充滿魔法的奇幻世界！

飛天書廊道絕對是魔法工廠的必拍亮點！整排設計超有電影場景的既視感！

高聳的通天書牆氣勢磅礡，搭配陽光灑進室內的光影效果，營造出一種神秘又夢幻的魔法氛圍！

十鼓文創園區的魔法工廠，飛天書廊道可是IG上熱搜的熱門打卡點！

「上帝的畫作」設計了一個巨大的窗框，就像一幅天然的畫作！後方還設有樓梯，可以與背景自然風景來一場超有創意的互動拍攝，很有趣的設計！

到了魔法工廠，怎麼能錯過神秘的魔法列車呢！雖然路程不長，但列車一開動，伴隨著列車長的廣播和聲光效果，彷彿真的進入了魔法學園，整個人瞬間融入奇幻世界！（到底多想當女巫！笑）

想搭魔法列車的話，別忘了留意文末的官方資訊，確保不錯過時間和地點喔！

十鼓文創園區原本是一座製糖廠，後來由十鼓擊樂團租下部分倉庫和閒置場地，成立「十鼓仁糖文創園區」，作為國際藝術村開放參觀，因此在這裡還可以看到許多與鼓藝相關的展示。

這裡還有超推薦的必看表演！記得入場時先拍下當天的演出時刻表，才不會錯過！小叮嚀，建議提前20分鐘排隊，這樣不僅能挑到好座位，也避免迷路或錯過精彩演出！

此外，園區還提供擊鼓教學體驗，想參加的朋友記得查看官網的班次資訊喔！

還有划船活動體驗！現場吸引了不少團體參加，特別適合親子同樂！

十鼓最迷人的地方就是它在自然景觀與人造設施間達到了完美平衡！既保留了原始的自然生態，又融入現代化的創意設計。園區內充滿遊樂設施，無論是親子同遊還是欣賞表演，都能玩得不亦樂乎。這次來還發現有新空間正在佈置，超期待開放後帶來更多驚喜拍攝場景！

十鼓文創園區官網

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