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2023年12月底到高雄玩三天，在造訪多年未見的中山大學校園與西子灣南柙灣沙灘外，又意外地發現了這攤位于西子灣隧道口右側 ，全台唯一日式古早味小吃，傳承超過一甲子，只有高雄西子灣才吃得到的「蛋板捲」，小攤子位于高雄中山大學西子灣隧道口右側小攤車，由一位民國26年出生，前年底遇見他時是87歲的老人家獨力販售，過了一年多，現年已經高齡89歲，祝福他老人家身體依舊硬朗健康。

當時他一邊裝袋，一邊回憶的說，「蛋板捲」是日據時代就有的日本食物，發明歷史已不可考，也跟大家熟悉的「厚蛋燒」(厚焼き卵)、「玉子燒」(玉子焼き)。「雞蛋卷是(だし巻き卵)不同，是他在年少時跟一位日本人學的，日本師傅當年只收了三位徒弟，其他兩位都比他年長，如今都已仙逝作古，全台就剩下他獨賣，他笑著說賣了一甲子的歲月，一支蛋板捲，10元的價格一直保持不變，雖然這兩年因為缺蛋成本上漲，但他都不曾漲價，問他為什麼不調漲，他笑著說因為他不懂得如何調漲。

「蛋板捲」在多年以前是奢侈品，現在則成了引人懷舊的古早味，板蛋捲是原味，沒有包任何內餡，單純的蛋香就很美味，帶回家蒸熟入口，發現板蛋捲比一般大家熟悉的蛋捲來得厚實，吃起來有咬勁帶點微微的鹹香，也跟現在大家熟悉又脆又薄的蛋捲口感大不同，雖然是小小一支「蛋板捲」，但因為能在口中慢慢咀嚼，餘韻在口中喉裡瀰漫飄香，讓人可以回味。

高雄西子灣隧道口外日式古早味「蛋板捲」小吃攤

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