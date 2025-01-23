↑想念烤鴨的味道~在王品集團旗下~享鴨中華料理

念想及味蕾都得到滿滿的幸福感~

↑114年1月18日週六~小青一家來到新竹北大路140號

享鴨XIANG DUCK~午晚餐囉~

↑為何說午晚餐~因為我們訂位13點45分

這時間超尷尬的~店家最後點餐時間是14點

小青雖然提早報到入座~但坐了半天

其餘家人都還沒到~

↑原因是~ 北大路停車場每小時20元

爸爸在此排隊等候進場~時間擔誤的有點久

兒子果然是在新竹混了4年~熟門熟路~到另一邊停車

竟與爸爸到餐廳的時間差不多~

↑先來瞧一下菜單~招牌片皮烤鴨~須提前預訂

一隻鴨1980元~半隻鴨1080元~限量品嚐鴨架料理

一隻鴨可加購二道~半隻鴨加購一道

烤鴨均含荷葉餅12片/6片~蔥段~大黃瓜絲~特製甜麵醬

享鴨花椒鹽~季節蘸水

↑兒訂位時~就有先訂了烤鴨4人暢快組合3080元

服務費另加收10%

↑暢快4人享鴨~大主角招牌片皮烤鴨一隻

鴨架好味選5選2~開胃夥伴3選1~享鴨多一味3選1

念念菜味7選2~享特色菜9選1~來杯喝的9選4

↑兒和爸爸同時進到餐廳~時間已經來到13點56分

還好~可愛笑咪咪的馨貽服務員~最後幫我們爭取

點餐時間~寬容到14點10分鐘~今日帳單留影~

↑我們進場的時間~午餐的用餐客人~已經差不多都快結束了

這是小青要離場前拍的~才能有如此淨空畫面

王品集團旗下餐廳~生意都超好~享鴨是中華料理

坐位以圓桌及大方桌為主~用餐有滿滿的氛圍感~

↑店內 動線不會太擁擠~燈光 明亮~坐位寬敞

與一般我們熟悉的王品集團餐廳~很不一樣~

↑餐廳上的小小火爐~是不是有圍爐的儀式感

桌邊就有紙巾~濕紙巾~牙線棒自取超方便~

↑烤鴨的菁華主角123上桌~ 特製甜麵醬~享鴨花椒塩

季節蘸水~是酸甜的百香果醬~

↑菁華主角45上桌~ 蔥段&大黃瓜絲~切的好漂亮

若覺得不夠~續乙份20元~

↑菁華主角6上桌~熱呼呼的荷葉餅2籠12片

若不夠~續1籠是6片60元~

↑接著大主角烤鴨上場~師傅到桌邊現場片鴨

記得上回看現場片鴨~已是111年的事

真的是時光飛逝~之前與菁夫婦到師大附近的水粵香

享用烤鴨~記錄文有興趣點我聯結~

↑現場片鴨是令人期待的一環~這回小青和爸爸

與片鴨大廚合拍留戀~

↑首先上桌的菜餚~白糖酥胸~主廚會先片下鴨胸的鴨皮

一隻鴨僅有菁華8片~非常珍貴~鴨皮沾點白砂糖

非常的特別~好吃~香味迷人~

↑接著主廚片下來的鴨肉上桌~您瞧那刀法~每片切面平整

厚度大小一致~光看著都讓人舒心~沾百香果醬

或特製的花椒塩~讓鴨肉口感多了豐富的層次感~

↑鴨肉以荷葉餅包裹成鴨肉捲餅~搭配蔥段~黃瓜絲和甜麵醬

每片鴨肉都帶著酥脆的鴨皮~肉軟嫩不柴~荷葉餅Q彈

口感很不錯~

↑開味夥伴~涼菜三拼~椒麻川味黃瓜~黃金泡菜~醋溜雲耳

開胃三拼~酸辣齊發~甘甜辣爽~

↑鴨架好味選二

第一道蒜香鴨架~滿滿的蒜香椒塩~香氣十足

但覺得有太乾了~沒吃完打包回家~小青用電鍋稍微蒸過

卻非常的軟嫩Q彈~

↑第二道功夫鴨肉粥~濃香滑順~上面厚實的油條

口感咔嗞咔嗞~與一般認知的油條也不太一樣

這道兒很推喔~

↑享鴨多一味~酸菜芝麻流沙湯圓~這可是本店的招牌之二

湯圓炸的酥脆~外酥內軟~灑上花生粉~搭著酸菜~鹹甜滋味

蠻新鮮~軟糯香甜的滋味~

↑念念菜味選二

第一道瑤柱醬爆蘿蔔糕~蘿蔔糕切長條小塊~炸的金黃酥脆

若不說~小青還以為是甜不辣之類的菜色

咬起來外酥內軟~這道學妹女友超推~

↑第二道甘樹子水蓮~水蓮在家小青不太會買它

因為炒出來都不好吃~在這裡主廚們~卻燒出一口好香

爽脆的口感~有夠厲害~

↑愛吃菜的兒與小青~我們加點了這道~清炒高麗菜

主廚們放了蒽段及乾辣椒~高麗菜的新鮮甜味

都給爆發出來~太迷人的口感~

↑享特色菜選一~蒜香椒塩梅花豬~肉質新鮮脆口

加上大量的辛香料~香氣十足~

↑兒加點了陳釀梅子鷄球~終於知道兒為何要加點它

酸甜的梅汁~與炸的酥脆的鷄肉球~完美結合

讓小青也愛不釋手的吃了好多塊梅子鷄肉~

↑兒和爸爸還各加點了一碗享吃米飯

爸爸說~不知道有鴨粥~害他吃的好飽~

↑來杯喝的選4~從右碳燻烏梅汁~酸度很讚

中白鬍子奶茶~這杯要加價20元

左蔓妙莓好冰沙~這需要加價80元~我們點了2杯

飲料的確有解渴解膩的功效~也為今天完美午晚餐

劃下完美用餐句點~

↑給滿滿的一桌好菜~來張特寫

當然也要感謝小情侶~有空陪二老吃飯~

↑兒長大囉~從大學畢業~當兵~入職場~都沒讓老爸擔心

只有老媽我~擔心工作時間太長~太累~沒能好好休息

農曆年又排到值班~不能一起回南部過年~今日

一家三口+1~先來個小聚會~小圍爐~真有滿滿的幸福感~

↑菜色太多~3+1位~竟然吃不完~打包回府

再延續滿滿的幸福感動~王品享鴨中華料理

打包的乾乾淨淨~還有這可愛的鴨鴨袋子~超暖心~

↑一家三口+1真好的組合~學妹女友為何打馬塞克

當然是為保護她個人肖像權~能與忙碌的小情侶

農曆年前先來個小圍爐~開心~

↑店家資訊

店名~享鴨XIANG DUCK 新竹北大店

地址~新竹市北區北大路140號

電話~03-5358689

營業時間~週一~週五 11:30-14:30 (最後點餐時間14:00)

17:30-22:00 (最後點餐時間21:00)

週六~週日 11:00-14:30 (最後點餐時間14:00)

17:00-22:00 (最後點餐時間21:00)