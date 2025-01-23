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新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜~四人暢快享鴨~農曆年前小圍爐~

2025年菜外帶
2025-01-23 21:27:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   新竹享鴨北大店~

  ↑想念烤鴨的味道~在王品集團旗下~享鴨中華料理

    念想及味蕾都得到滿滿的幸福感~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑114年1月18日週六~小青一家來到新竹北大路140號

    享鴨XIANG DUCK~午晚餐囉~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

   新竹享鴨北大店~

  ↑為何說午晚餐~因為我們訂位13點45分

    這時間超尷尬的~店家最後點餐時間是14點

    小青雖然提早報到入座~但坐了半天

    其餘家人都還沒到~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑原因是~ 北大路停車場每小時20元

    爸爸在此排隊等候進場~時間擔誤的有點久

    兒子果然是在新竹混了4年~熟門熟路~到另一邊停車

    竟與爸爸到餐廳的時間差不多~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑先來瞧一下菜單~招牌片皮烤鴨~須提前預訂

    一隻鴨1980元~半隻鴨1080元~限量品嚐鴨架料理

    一隻鴨可加購二道~半隻鴨加購一道

    烤鴨均含荷葉餅12片/6片~蔥段~大黃瓜絲~特製甜麵醬

    享鴨花椒鹽~季節蘸水

   新竹享鴨北大店~

  ↑兒訂位時~就有先訂了烤鴨4人暢快組合3080元

    服務費另加收10%

   新竹享鴨北大店~ 

   新竹享鴨北大店~

  ↑暢快4人享鴨~大主角招牌片皮烤鴨一隻

    鴨架好味選5選2~開胃夥伴3選1~享鴨多一味3選1

    念念菜味7選2~享特色菜9選1~來杯喝的9選4

   新竹享鴨北大店~

  ↑兒和爸爸同時進到餐廳~時間已經來到13點56分

    還好~可愛笑咪咪的馨貽服務員~最後幫我們爭取

    點餐時間~寬容到14點10分鐘~今日帳單留影~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~   

   新竹享鴨北大店~   

  ↑我們進場的時間~午餐的用餐客人~已經差不多都快結束了

    這是小青要離場前拍的~才能有如此淨空畫面

    王品集團旗下餐廳~生意都超好~享鴨是中華料理

    坐位以圓桌及大方桌為主~用餐有滿滿的氛圍感~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑店內動線不會太擁擠~燈光明亮~坐位寬敞

    與一般我們熟悉的王品集團餐廳~很不一樣~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜    

   新竹享鴨北大店~

   新竹享鴨北大店~

  ↑餐廳上的小小火爐~是不是有圍爐的儀式感

    桌邊就有紙巾~濕紙巾~牙線棒自取超方便~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑烤鴨的菁華主角123上桌~ 特製甜麵醬~享鴨花椒塩

    季節蘸水~是酸甜的百香果醬~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

   ↑菁華主角45上桌~ 蔥段&大黃瓜絲~切的好漂亮

     若覺得不夠~續乙份20元~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

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   ↑菁華主角6上桌~熱呼呼的荷葉餅2籠12片

     若不夠~續1籠是6片60元~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

   新竹享鴨北大店~

  ↑接著大主角烤鴨上場~師傅到桌邊現場片鴨

    記得上回看現場片鴨~已是111年的事

    真的是時光飛逝~之前與菁夫婦到師大附近的水粵香

    享用烤鴨~記錄文有興趣點我聯結~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜   

   新竹享鴨北大店~

  ↑現場片鴨是令人期待的一環~這回小青和爸爸

    與片鴨大廚合拍留戀~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑首先上桌的菜餚~白糖酥胸~主廚會先片下鴨胸的鴨皮

    一隻鴨僅有菁華8片~非常珍貴~鴨皮沾點白砂糖

    非常的特別~好吃~香味迷人~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑接著主廚片下來的鴨肉上桌~您瞧那刀法~每片切面平整

    厚度大小一致~光看著都讓人舒心~沾百香果醬

    或特製的花椒塩~讓鴨肉口感多了豐富的層次感~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑鴨肉以荷葉餅包裹成鴨肉捲餅~搭配蔥段~黃瓜絲和甜麵醬

    每片鴨肉都帶著酥脆的鴨皮~肉軟嫩不柴~荷葉餅Q彈

    口感很不錯~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑開味夥伴~涼菜三拼~椒麻川味黃瓜~黃金泡菜~醋溜雲耳

    開胃三拼~酸辣齊發~甘甜辣爽~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑鴨架好味選二

    第一道蒜香鴨架~滿滿的蒜香椒塩~香氣十足

    但覺得有太乾了~沒吃完打包回家~小青用電鍋稍微蒸過

    卻非常的軟嫩Q彈~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑第二道功夫鴨肉粥~濃香滑順~上面厚實的油條

    口感咔嗞咔嗞~與一般認知的油條也不太一樣

    這道兒很推喔~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

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  ↑享鴨多一味~酸菜芝麻流沙湯圓~這可是本店的招牌之二

    湯圓炸的酥脆~外酥內軟~灑上花生粉~搭著酸菜~鹹甜滋味

    蠻新鮮~軟糯香甜的滋味~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑念念菜味選二

    第一道瑤柱醬爆蘿蔔糕~蘿蔔糕切長條小塊~炸的金黃酥脆

    若不說~小青還以為是甜不辣之類的菜色

    咬起來外酥內軟~這道學妹女友超推~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑第二道甘樹子水蓮~水蓮在家小青不太會買它

    因為炒出來都不好吃~在這裡主廚們~卻燒出一口好香

    爽脆的口感~有夠厲害~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑愛吃菜的兒與小青~我們加點了這道~清炒高麗菜

    主廚們放了蒽段及乾辣椒~高麗菜的新鮮甜味

    都給爆發出來~太迷人的口感~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

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  ↑享特色菜選一~蒜香椒塩梅花豬~肉質新鮮脆口

    加上大量的辛香料~香氣十足~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑兒加點了陳釀梅子鷄球~終於知道兒為何要加點它

    酸甜的梅汁~與炸的酥脆的鷄肉球~完美結合

    讓小青也愛不釋手的吃了好多塊梅子鷄肉~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑兒和爸爸還各加點了一碗享吃米飯

    爸爸說~不知道有鴨粥~害他吃的好飽~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

   ↑來杯喝的選4~從右碳燻烏梅汁~酸度很讚

   中白鬍子奶茶~這杯要加價20元

   左蔓妙莓好冰沙~這需要加價80元~我們點了2杯

   飲料的確有解渴解膩的功效~也為今天完美午晚餐

    劃下完美用餐句點~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨北大店~

  ↑給滿滿的一桌好菜~來張特寫

    當然也要感謝小情侶~有空陪二老吃飯~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   ↑兒長大囉~從大學畢業~當兵~入職場~都沒讓老爸擔心

   只有老媽我~擔心工作時間太長~太累~沒能好好休息

   農曆年又排到值班~不能一起回南部過年~今日

   一家三口+1~先來個小聚會~小圍爐~真有滿滿的幸福感~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜   

   新竹享鴨北大店~

   新竹享鴨北大店~

     ↑菜色太多~3+1位~竟然吃不完~打包回府

    再延續滿滿的幸福感動~王品享鴨中華料理

    打包的乾乾淨淨~還有這可愛的鴨鴨袋子~超暖心~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

   新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜

  ↑一家三口+1真好的組合~學妹女友為何打馬塞克

    當然是為保護她個人肖像權~能與忙碌的小情侶

    農曆年前先來個小圍爐~開心~新竹享鴨XIANG DUCK北大店~中華料理與你分享一桌好菜    

   新竹享鴨北大店~

  ↑店家資訊

    店名~享鴨XIANG DUCK 新竹北大店

    地址~新竹市北區北大路140

    電話~03-5358689

    營業時間~週一~週五 11:30-14:30 (最後點餐時間14:00)

                       17:30-22:00 (最後點餐時間21:00)

             週六~週日 11:00-14:30 (最後點餐時間14:00)

                       17:00-22:00 (最後點餐時間21:00)

文章標籤
新竹享鴨 新竹享鴨北大店 功夫鴨絲粥 白糖酥胸 鴨肉捲餅佐醬香 王品集團旗下的品牌 享鴨XIANG DUCK
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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享鴨XIANG DUCK 新竹北大店

phone03-5358689
place新竹市北區北大路140號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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