新莊火鍋推薦，若是下新莊火鍋的話【双禾町鍋物】實在非常推薦！這間由中和起家主打日式平價火鍋的【双禾町】基本上288起就可能品嘗到CP值之高的火鍋，在中和已經有非常高的人氣，這次插期新莊，真是太棒了！

【双禾町鍋物】不僅食材相當新鮮，菜盤蔬食多樣化，湯頭的選擇也相當多，像這次點的松露牛奶鍋及剝皮辣椒鍋，一吃就覺得非常驚喜，不僅特別清爽，味道又很好喝，有點顛覆我最牛奶鍋的刻板印象，而且非常激推《剝皮辣椒湯頭》那爽口又帶點微辣的感覺，好適合做為火鍋的湯頭。

【双禾町鍋物】此次推出的新品湯頭《松露菌菇牛奶湯底》也是主廚精心研發而成，很常見有牛奶鍋底，但加上松露菌菇這高單價的食材，真是大開眼界，肉品部分也很有誠意唷！非常有份量，一個基本套餐吃下來，真的是可以吃很飽～



新莊【双禾町鍋物】民安店，就位在民安東路上，這條街基本上也快稱為火鍋一條街了，光周邊的火鍋就多達六七間，這次【双禾町鍋物】以平價高質感的姿態進駐，讓新莊的朋友又多了更好的選擇～



【双禾町鍋物】民安店跟旁邊的民安國小有特約停車場，所以開車來也很方便，不然下新莊說實在密集度可是挺高的



【双禾町鍋物】民安店，明亮又親切的外觀，很有年節氣氛



外頭也主打新上市的《牛奶松露湯底》看起來就好特別～



【双禾町鍋物】民安店的室內可容納的座位數相當多，桌子的面積也很大，不會放得很擠，用餐起來空間感很舒適



靠近窗邊的地方也有視野搖滾區，一個人來用餐也很方便，



另外【双禾町鍋物】民安店 還有半開放式的包廂，這很適合三五好友或是大家庭一同來享用火鍋



【双禾町鍋物】民安店 的消費方式，基本上內用的話，自助吧像是飲料、冰淇淋等都是無限暢飲，喜歡吃肉肉的話，菜盤可以更換，消費會另外收10%服務費，用餐時間為90分鐘



基本的鍋物，288起就能吃到，很簡單~先挑選想吃的主餐，再決定要不要加點



或是可以點雙人套餐部分，很建議兩個人的話可以點雙人套餐，可以吃到更多元的新鮮食材~



再來選擇鍋底的口味，特殊的口味需要加價~銅板價很OK



【双禾町鍋物】民安店 還有個很特別的地方，就是有賣酒類耶！竟然還有燒酒，很少看到小火鍋店有賣，另外還有店家引以為傲，精心調配的辣醬及黃金泡菜，((警語：開車不喝酒 喝酒不開車 未滿18歲請勿飲酒))



自助吧提供的飲料就挺多元的，基本的碳酸飲、茶飲、咖啡.. 熱茶包之外



還有愛慘的巧克力冰沙，有摩卡巧克力冰沙及牛奶巧克力冰沙~這好吸引人！！



還有提供無限使用的小餅乾，海苔玉米酥，酥脆好吃唷～



醬料區，相當乾淨，也有保冰維持鮮度，特別一提【双禾町鍋物】的醬料類也是獨樹一格，特別精心研發的泰式醬非常適合搭配海鮮及肉片，非常有東南亞的味道。好吃到櫃檯有直接販售XO醬、泰式醬及黃金泡菜唷！



餐具碗筷都可以自取～維持的乾淨整齊，



餐點陸續上桌，這次點的是《膠原石斑魚鍋》及《霸氣肉盤－犇牛鍋》能夠一起分享到海鮮、豬肉及三種牛肉品項，非常豐盛



【双禾町鍋物】民安店 火鍋的附餐有白飯、烏龍麵、冬粉、王子麵，另外還可以加價升等讚岐烏龍麵唷!



特別來品嘗這高貴的新品《松露菌菇牛奶鍋》wow~好鮮白的湯底，鮮牛奶養顏美容補鈣鈣，



搭配被喻為「西方三大珍饈」的松露，真的是相當有質感又少見的湯底



松露本身是像冰淇淋一樣的上桌，聞起來就很有特殊的香氣，剛好近期也相當喜歡松露



夾起來的感覺好像薄荷巧克力喔~哈哈~



當牛奶鍋滾了後~將珍貴的松露入鍋，這可是【双禾町鍋物】這次獨家推出的湯頭！



當松露與牛奶充分的相融後，湯頭變得很不一樣囉~



等不及先來品嘗一口清湯，挺意外的耶！本來想會有很濃郁的菌菇或是濃郁奶香味，但這兩者卻平衡出格外清爽的口感，松露的獨特氣味，讓味蕾提升到另一個新層次，真的是非常特別的湯頭～



《膠原石斑魚雕鍋》套餐，包含了石斑魚戰船＋肉品及附餐，肉品選了油花較為均勻的梅花豬，



菜盤的蔬食很多，非常喜歡這樣有多元原型蔬菜的菜盤，菇類、菜類還有絲瓜~吃的均衡又營養



梅花豬肉本身的肉質待厚實，但因為有均勻的油花分布，所以吃起來相對軟嫩，



一個膠原石斑魚鍋，不僅能吃到高等級的石斑魚，還有很多海鮮唷！



光是蝦子就分有天使紅蝦、海虎蝦、白蝦、草蝦，新鮮又大隻啊！！！



另外還有蛤蜊跟扇貝，



非常有誠意的一艘石斑魚海鮮盤



直接將石斑魚入鍋～～～石斑魚肉是經濟營養價值非常高的魚類



不僅含有高蛋白、低脂肪，還有鐵、鈣、磷、鎂、鉀等營養素，媲美健身者愛吃的雞肉。 且石斑魚富含魚油，其中的ω-3高度不飽和脂肪酸，是降低三酸甘油脂的好成分～



搭配牛奶鍋一起煮，頓時間營養加分啊！而且味道毫無違和感，松露的氣味搭上石斑本身的鮮味，口感扎實好吃



巴掌大的扇貝跟牛奶鍋也好搭！！干貝本身的鮮甜味加上了奶香～非常好吃



梅花豬 切的很大片也有厚度～吃起來口感好嫩啊！！



加價的讚岐烏龍麵，非常喜歡讚岐烏龍麵的Ｑ彈～



根本烏龍麵界的霸主～真心覺得如果要吃烏龍麵，可以吃讚岐烏龍麵，口感就是特別的不一樣



火鍋料一起煮~也多了點淡淡的清香味，真的並不那麼濃的濃稠感唷！多了松露的味道～真的很獨特



《12盎司超霸氣肉肉-犇牛鍋》搭配的是《剝皮辣椒鍋》也是很值得推薦的組合



【双禾町鍋物】民安店的《剝皮辣椒湯頭》真心是超推薦~



除了湯頭清甜，大有點辣辣感的剝皮辣椒口味，太香太好喝了，光是還沒開煮，湯就快被喝完半鍋，在冷冷的冬天哩，超級暖胃~



一樣有多元菜菜的菜盤，多款香菇、青菜，蘿蔔，看起來也都很新鮮，不是爛爛或是根部的菜葉，是很有誠意的火鍋品牌



豐富的菜盤下鍋，看起來就很新鮮健康的一鍋清爽火鍋



用剝皮辣椒湯頭煮出來的清脆高麗菜~~好好吃！



12盎司超霸氣肉肉-犇牛鍋-共有三款肉類，培根牛、板腱牛、雪花牛，對於愛吃牛肉的人來說，一次能吃到三種肉質都不太一樣的肉片，真是很幸福的一件事



板腱牛的特色，就是中間有一根透明的嫩筋，脂肪少，肉結實。 吃起來口感帶有嚼勁



雪花牛-油花呈現雪花般紋路不油膩，口感鮮甜、 肉質鮮嫩且香氣十足!



培根牛又稱牛五花，不僅油花豐富，口感軟嫩多汁，脂肪帶多的話，有入口即化的感覺˙~



石斑也來剝皮辣椒鍋一下，更吃的出石斑魚本身的鮮魚味道及扎實口感~



海鮮也一同入鍋，蛤蜊好肥美～好鮮甜，且這天使也未免太大了吧！



所有蝦子一起煮，馬上就可以看出大小的不同，能感受到【双禾町鍋物】民安店 在海鮮挑選上的用心，因為剝蝦時就能感受到蝦子的新鮮，連天使紅蝦都彈牙飽滿，不會粉粉的~ 其他蝦子吃起來也Q彈鮮甜~



【双禾町鍋物】民安店 還有提供麻辣鴨血，端上桌時好香，帶有中藥及椒麻香氣



鴨血好保水~味道麻辣的超級好吃~還有明顯的花椒味~滷的也很入味~



吃飽喝足~來點甜點冰品囉！



竟然還有提供紅豆湯及仙草～～～



滿滿仙草降火氣～～



濃郁的紅豆湯，這時候女生來上一碗真的好暖～ 而且甜點都不會到很甜膩，紅豆煮的軟嫩好吃



說實在【双禾町鍋物】民安店 不論在環境及食材的供應都非常滿意，尤其不管是在菜盤、肉盤還是海鮮上，都提供的相當大方，很有在平價中吃到高質感鍋物的感覺，整體環境也很適合聚餐到單人獨享的客群，喜歡吃鍋的新莊人，別錯過【双禾町鍋物】民安店唷！尤其～～～特別推薦《剝皮辣椒湯頭》實在一喝成主顧了



另外【双禾町鍋物】民安店 也有提供外帶的獨享鍋，可以參考！



【双禾町鍋物】民安店推出的會員好禮活動，喜歡【双禾町鍋物】的朋友～不要錯過唷！

【双禾町鍋物－新莊民安店 】下新莊火鍋 新莊美食推薦

電 話：02 2203 8282

地 址：新北市新莊區民安東路15號

營業時間：周一至周五12:00~21:00

週六、周日11:00~22:00

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556609909853

ＩＧ：https://www.instagram.com/shabu22038282/

【双禾町鍋物－中和店】

電 話：02 2941 5252

地 址：新北市中和區景新街312號

營業時間：周一至周五11:00~14:00；17:00~22:00

週六、周日11:00~22:00

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