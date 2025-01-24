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台北必吃銅板美食│北門蝦仁飯煲湯│招牌必點半熟炸蛋蝦仁飯│台北年貨大街│巷子內才知道的在地美食│台北CP值高銅板美食天堂

2025燈會攻略 2025春節福袋
2025-01-24 13:36:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

 

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這次來台北年貨大街感受年味，意外發現這裡也有蝦仁飯，銅板價就能享用，煲湯8小時古法製作蝦仁飯，就位在圓環附近天水路上，再搭配碗熱騰騰的煲湯，幸福暖呼呼，還有季節限定草莓大福，實際品嚐皮薄內餡多草莓新鮮又甜，真的超好吃的，迪化街真的超多美食，每間店都值得細細品嚐，喜愛台灣小吃的朋友一定不要錯過。

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想吃必須要有心理準備，排隊人潮不間斷，先點餐，結帳買單後再等候帶位。但等待是值得的，看著整碗滿滿的蝦仁，幸福感油然而生。

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經典組合：半熟炸蛋蝦仁飯＋雞湯。

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蝦仁飯65元，半熟蛋20元，銅板價就可以吃到一碗熱騰騰蝦仁飯，加上半熟蛋更是美味到極點。

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蛋花豆腐雞白湯70元

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走路約10分鐘內即可到年貨大街。

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滿滿的人潮，滿滿的試吃，超有年味為過年前必遊行程。影片分享

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迪化街必吃銅板小吃：草莓糖葫蘆。

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迪化街必吃銅板小吃：草莓大福

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一顆50元，四顆以上有提供禮盒包裝。

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迪化街上旺萊山也有免費試吃凰梨酥及提供茶飲。

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現點現做，每顆都大顆飽滿，好好吃喔～

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台北中山捷運站：好年味巿集。 

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北門-蝦仁飯·煲湯：台北市大同區天水路2-4號；營業時間：11:30-14:30；17:00-20:00（周一公休）

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北門-蝦仁飯·煲湯 北門蝦仁飯 台北年貨大街 迪化街美食 台北銅板小吃 台北必吃銅板小吃 北門蝦仁飯煲湯
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北門 蝦仁飯·煲湯

phone09-65701900
place台北市大同區天水路2-4號
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.63
裝潢氣氛
4.63
CP值
4.63
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