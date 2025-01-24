這次來台北年貨大街感受年味，意外發現這裡也有蝦仁飯，銅板價就能享用，煲湯8小時古法製作蝦仁飯，就位在圓環附近天水路上，再搭配碗熱騰騰的煲湯，幸福暖呼呼，還有季節限定草莓大福，實際品嚐皮薄內餡多草莓新鮮又甜，真的超好吃的，迪化街真的超多美食，每間店都值得細細品嚐，喜愛台灣小吃的朋友一定不要錯過。
想吃必須要有心理準備，排隊人潮不間斷，先點餐，結帳買單後再等候帶位。但等待是值得的，看著整碗滿滿的蝦仁，幸福感油然而生。
經典組合：半熟炸蛋蝦仁飯＋雞湯。
蝦仁飯65元，半熟蛋20元，銅板價就可以吃到一碗熱騰騰蝦仁飯，加上半熟蛋更是美味到極點。
蛋花豆腐雞白湯70元
走路約10分鐘內即可到年貨大街。
滿滿的人潮，滿滿的試吃，超有年味為過年前必遊行程。影片分享
迪化街必吃銅板小吃：草莓糖葫蘆。
迪化街必吃銅板小吃：草莓大福
一顆50元，四顆以上有提供禮盒包裝。
迪化街上旺萊山也有免費試吃凰梨酥及提供茶飲。
現點現做，每顆都大顆飽滿，好好吃喔～
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北門-蝦仁飯·煲湯：台北市大同區天水路2-4號；營業時間：11:30-14:30；17:00-20:00（周一公休）
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