【韓國必去景點推薦】束草觀光水產市場│首爾近郊自由行、韓國傳統市場、10大束草市場必吃美食

韓國自由行推薦，束草觀光水產市場必吃美食與旅遊攻略

安妮王在韓國自由行中，提到首爾近郊半日遊、一日遊必去的景點推薦，位於江原道的束草觀光水產市場(속초관광수산시장)，是韓國自由行必備、探索韓國傳統市場的美食文化的首選景點~

束草美食地圖：紅雪蟹麵、黑米煎餅等特色小吃全攻略

必吃韓國美食有魷魚米腸、紅雪蟹、炸海鮮、魚乾、明太子、韓國炸雞(만석 닭강정)韓國傳統年糕與甜點、南瓜甜米露、魚板串與辣炒年糕，馬格利蒸麵包、黑米煎餅等小吃，可說是韓國人的料理廚房，深受當地人和遊客喜愛。

束草觀光水產市場│交通

Google地圖請點我> 束草觀光水產市場(속초관광수산시장)

「束草觀光水產市場」位於韓國江原道束草市，距離束草市外巴士轉運站算近，旅客可選擇步行約10分鐘或搭乘公車、計程車前往，十分方便；安妮王建議在中午、下午時段前往，體驗最熱鬧的氣氛~

束草觀光水產市場│用餐環境

體驗韓國傳統市場文化

「束草觀光水產市場」是韓國江原道束草市的主要傳統市場，有許多新鮮海產店和美食攤位，且提供寬敞的用餐區域，結合傳統與現代特色，乾淨整潔，氣氛熱鬧，能體驗當地人生活的真實感，讓旅客在享受美食的同時感受束草的海港風情。

「束草觀光水產市場」是江原道束草市的著名傳統市場，是品嚐當地美食、購買新鮮海產的絕佳去處，無論是購物、用餐，還是感受當地風情，都是必去的韓國江原道、束草景點，

以下是安妮王在市場中，推薦10種常見的特色美食，讓大家大飽口福吧~

束草觀光水產市場美食│魷魚米腸

魷魚米腸(오징어순대)

來到市場一定會看到的魷魚米腸，由於當地的魷魚新鮮而美味，成為旅客不可錯過的嘗鮮料理。

將整個魷魚(花枝)切成圓片狀，內部塞滿了各種餡料，包括米飯、蔬菜和調味料等，並在鐵板上煎烤，烤好的魷魚米腸呈現誘人的金黃色，一口咬下，魷魚柔韌彈牙，內餡則富有濃郁的調味和多層次口感，充分展現當地海鮮飲食文化的獨特魅力。

束草觀光水產市場美食│紅雪蟹

紅雪蟹(붉은대게)

在束草海鮮中，魷魚跟紅雪蟹是招牌海鮮，安妮王一夥人點了紅雪蟹麵，能看到完整的紅雪蟹，露出鮮紅的蟹腳，湯底呈現濃郁的橘紅色，散發著辛辣與海鮮的香氣，豐富的海洋風味。此外，湯中還加入了豆芽、青蔥與其他蔬菜，增添了層次感，讓人食慾大開。

在束草市場，來一碗熱騰騰的紅雪蟹麵

口感方面，紅雪蟹的蟹肉細嫩鮮甜，搭配略帶辣味的湯底，豆芽帶來清脆的口感，與柔韌有彈性的麵條形成對比，融合了海鮮的濃郁鮮味與韓國火鍋的辛辣風味，讓人每一口都充滿驚喜感。

束草觀光水產市場美食│綜合炸物

韓國經典炸物，不可錯過的平凡美味!!!

在市場內，隨處可見的豐富炸物；金黃酥脆的炸大蝦與炸蟹肉、鮮甜多汁，彈牙的炸炸魷魚，酥脆而不油膩，搭配特製醬料更添風味，炸青椒鑲肉則是將肉餡填入青椒，經過油炸後外皮香脆、內餡鮮嫩，帶有微辣的青椒香氣。

這些炸物色澤誘人，口感豐富，融合海鮮與炸物的特色，成為束草市場必嘗的經典小吃。

束草觀光水產市場美食│鮮魚與魚乾

各種鮮魚、魚乾、海產乾貨，濃濃的海味席捲而來

江原道束草市靠近海邊，是個小漁村起家的城市；在市場可以看到許多新鮮的海鮮和魚乾，是當地居民和旅客喜愛的海鮮之一。

像是黃魚或鰈魚等魚類，被開膛且經過乾燥處理後，適合燒烤或煮湯。

或者安妮王常見的是這種切成段的小魚，每條魚的尾部呈現橘紅色，帶有濃郁的海味風味，用於燉湯、煮粥或零食，既實用又具有地方特色，是了解韓國海鮮飲食文化的好選擇。

束草觀光水產市場美食│明太子

有鮮魚、魚乾，就一定會有魚卵!!!

多樣化的海產醃製品，像是明太子、鹽漬魚卵等，外觀呈現鮮紅或橘紅色，散發出微微的油亮光澤，而且可以試吃看看~

安妮王一口咬下，外層薄滑的膜包裹著滿滿的魚卵，入口後魚卵在口中輕輕爆開，帶來鹹香與一絲絲鮮甜，細膩而略帶顆粒感。而其他鹽漬魚卵或醃製海鮮，則多了些許辛辣或微酸的調味，入口後不僅鮮味十足，還能感受到醃製過程賦予的深層風味，特別適合作為白飯的最佳搭配，是韓國飲食中不可或缺的傳統小菜之。

束草觀光水產市場美食│韓國炸雞

韓國炸雞(닭강정)

在束草市場，幾乎可以看到人手一盒的韓國炸雞品牌(만석)，每一塊炸雞金黃酥脆，裹著飽滿濃郁的醬汁，表面點綴著杏仁片與少許香料，鮮紅誘人，增添了視覺上的精緻度，散發出甜辣交融的香氣。

外層酥脆的無骨炸雞，肉質鮮嫩多汁，醬汁甜中帶辣，微微的辛香刺激著味蕾，杏仁片的酥脆與堅果香氣更為整道料理增添層次感，無論是搭配啤酒或米飯，讓人一口接著一口，是個很不錯的下酒菜~

束草觀光水產市場美食│韓國傳統糕點

韓國傳統糕點(떡)

在市場除了海鮮外，還有專門販售韓國傳統糕點(떡)的攤位，用糯米製成各種色彩繽紛的年糕，以及節慶或祭祀常見的韓國傳統甜點，整齊地擺放在白色托盤中，包裝精美，價格便宜，勾起旅客想要全部嘗鮮的慾望~

艾草年糕(모시떡)、蒿草年糕(쑥개떡)、糯米麻糬年糕(찰쌀모찌떡)等，全部純手工製作的Q軟韓國糕點，很好吃ㄛ~

束草觀光水產市場美食│南瓜甜米露

南瓜甜米露(단호박식혜)

在市場常見的飲料攤與餐廳，都會有的南瓜甜米露，是韓國的傳統飲料，結合了南瓜的自然甘甜與軟軟的糯米，清爽解膩，呈現討喜的金黃色，象徵豐收與幸福。

束草觀光水產市場美食│魚板串

魚板串(오뎅)

韓國經典街頭小吃魚板串，將魚板串成波浪狀後，放入熱騰騰的高湯中煮熟，魚板柔韌有彈性，吸滿了鮮美的湯汁，帶有淡淡的柴魚和蔥蒜香氣，暖心又暖胃，適合邊走邊吃~

另外，還可以搭配辣炒年糕，是韓國街頭最具代表性的平民美食組合，不失為體驗韓國飲食文化的必吃選擇~

束草觀光水產市場美食│馬格利蒸麵包

馬格利蒸麵包(막걸리 술빵)

安妮王雖然沒有加入排隊人潮，但記錄一下，這應該是「束草觀光水產市場」最多人排隊的銅板小吃!!!

以韓國傳統米酒「馬格利(막걸리)」發酵製成，榮登韓國多個電視節目，聽說不僅美味，還被認為是健康的甜點，安妮王遠遠就能聞到淡淡的米酒香氣和天然的甜味，是一種極具地方風味的點心。(可惜沒吃到XD)

束草觀光水產市場美食│黑米煎餅

黑米煎餅(흑미 호떡)

這也是「束草觀光水產市場」還蠻多人排隊的銅板小吃，安妮王一夥人排到一半時，店家已經賣完收工了，下一輪要一個小時後才能現場購買，所以錯過again~

束草觀光水產市場│評價

「束草觀光水產市場」是一個結合傳統與現代特色的韓國代表性市場，不僅提供新鮮的海產與道地的韓國小吃，還擁有熱鬧又友善的氣氛。

市場內的美食種類繁多，如魷魚米腸、炸海鮮、紅雪蟹麵、黑米煎餅等，每一口都能感受到當地食材的鮮美。

此外，市場的乾淨環境和寬敞的用餐區，讓旅客在體驗美味之餘也能感受到舒適的用餐氛圍，是一個深入了解韓國飲食文化與地方風情的理想景點。

束草觀光水產市場│聯絡資訊

景點：束草觀光水產市場(속초관광수산시장)

地址：16 Jungang-ro 147beon-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, 南韓

營業時間：08:00–22:00

官網：http://sokcho-central.co.kr/

✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！

延伸閱讀 > 【韓國必買伴手禮推薦】24種韓國便利商店、超市、市場、藥妝、景點之美食懶人包｜韓國自由行購物必看

延伸閱讀 > 【韓國3大便利商店攻略】CU、GS25、emart24│韓國自由行必看、旅遊必備、韓國必買零食、伴手禮推薦

延伸閱讀 >【韓國首爾自由行推薦】金浦國際機場(김포국제공항)｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【韓國首爾自由行推薦】南怡島│韓國必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 > 【韓國首爾近郊滑雪、自由行推薦】伊利希安江村渡假村│交通、門票、美食、附近景點懶人包

延伸閱讀 > 【韓國冬季旅遊推薦】晨靜樹木園(아침고요수목원)｜首爾近郊必去景點、五色星光庭園展、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 > 【韓國首爾旅遊必吃美食】아침고요 푸드가든｜晨靜樹木園附近餐廳、京畿道傳統料理、韓國景點推薦

延伸閱讀 > 【韓國必去景點推薦】束草觀光水產市場│首爾近郊自由行、韓國傳統市場、10大束草市場必吃美食

延伸閱讀 > 【韓國必去景點推薦】雪嶽山國家公園│首爾近郊自由行、纜車體驗、佛教禪宗旅遊、10項雪嶽山必買伴手禮!!!

延伸閱讀 >【韓國必去景點推薦】洛山寺│首爾近郊自由行、東海景色、佛教禪宗旅遊、12項洛山寺必看的建築與體驗!!!

延伸閱讀 >【韓國燒烤推薦】신개념서서갈비 육장갈비 속초본점｜江原道必吃美食、束草烤肉餐廳、首爾近郊自由行

延伸閱讀 >【韓國自駕旅遊景點推薦】加平服務區 首爾方向｜가평휴게소(서울방향)

延伸閱讀 >【韓國江原道高CP值平價住宿推薦】James BLuE Hostel│제임스 블루 호스텔 (交通、景點、美食懶人包)

延伸閱讀 >【韓國首爾近郊平價住宿推薦】Jarasum Guest House│자라섬게스트하우스(首爾加平附近的背包客旅館、韓國自助行、鄰近南怡島)

文章標籤