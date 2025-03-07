【韓國首爾自由行推薦】金浦國際機場(김포국제공항)｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包

安妮王在韓國自由行，首爾4天3夜自助行中，說到首爾必去景點、旅遊必吃、美食推薦，「金浦國際機場(김포국제공항)」是首爾的主要空中交通樞紐，雖然主要以國內航線為主，但同時也開通了部分國際短程航線，像是飛往中國、日本、台灣松山機場等，良好的交通位置，成為安妮王進入首爾的第一門戶與機場選擇。

韓國自由行首選!!!金浦國際機場交通便利、購物美食全攻略

「金浦機場」有便利的交通，包括首爾地鐵、巴士、計程車和租車服務，讓旅客輕鬆抵達首爾市區及韓國其他熱門景點。此外，機場內的美食、餐廳、購物及觀景台等設施完善，光是金浦機場，就可以在韓國自由行規劃上，花半天好好遊玩探索囉~

金浦國際機場｜交通

Google地圖請點我 > 金浦機場到首爾市中心

首爾地鐵： 搭乘首爾地鐵5號線或9號線可直達首爾市中心，特別是9號線的快速列車，能有效縮短通勤時間，交通十分便利。

鐵路(AREX)： AREX連接金浦機場與仁川國際機場，並與首爾站接軌，是通往市區的熱門選擇之一。

巴士： 多條巴士路線從金浦機場發車，覆蓋首爾市內各主要地區，對於攜帶大型行李的旅客來說非常方便。

計程車： 在機場1樓抵達大廳外可搭乘計程車，至市中心約需30分鐘，適合多人或需要直達目的地的旅客~

金浦國際機場│環境介紹

延伸閱讀 > 金浦國際機場地圖

「金浦機場」共有4層樓+B1地下樓層，樓層簡介大致如下：

B1：連接首爾地鐵和機場鐵路(AREX)，以及換錢、停車的地方，方便旅客抵達金浦機場與首爾市中心。

1樓：抵達大廳，設有行李提取區、出關口、旅客接待大廳，巴士與計程車招呼站。

2樓：出發大廳，國內航班與部分國際航班的登機手續辦理櫃台。

3樓：餐飲、購物區與觀景台：多家韓國特色餐廳、咖啡廳和免稅店，方便旅客在候機時享受購物與美食；另外，也是欣賞飛機起降的好地方。

4樓：行政設施與休息室，閒人止步~

金浦國際機場│美食與餐廳

「金浦機場」有眾多餐廳及美食選擇，結合韓國特色和國際化風味，滿足旅客的多樣需求。以下是安妮王覺得還不錯的餐廳，推薦給大家，在候機時可以充飢XD

Osaka Kitchen

位置：金浦機場出境後3樓。

Osaka Kitchen提供多樣化的日韓料理，像是壽司、烏龍麵、拉麵和天婦羅等經典菜餚，用餐環境乾淨舒適，讓安妮王在登機前享受一頓豐富的美食體驗~

Marijjang Express

位置：金浦機場出境後3樓。

Marijjang Express專門提供韓式料理，像是石鍋拌飯、韓式炸雞、辣炒年糕等，讓旅客在最後登機時，體驗韓國飲食文化的魅力~

Caffè Pascucci

位置：金浦機場出境後3樓。

金浦機場的 Caffè Pascucci的用餐環境舒適，提供多種咖啡飲品，包括濃縮咖啡、拿鐵、卡布奇諾等，還有各式茶飲和新鮮果汁。此外，店內供應新鮮烘焙的麵包、三明治、沙拉和甜點，滿足不同旅客的口味需求，是放鬆心情的絕佳選擇。

金浦國際機場│紀念品與特色商品

免稅商品店

「金浦機場」雖然規模比仁川機場小，但其免稅商品店和伴手禮區域依然很多，吸引了不少國內外旅客購物，像是知名韓國品牌(Sulwhasoo、Laneige、Innisfree)、國際品牌(Dior、Chanel)等化妝品與保養品，名牌包包、手錶、首飾、香水等應有盡有。

Lotte Duty Free，狂買韓國特產!!!

免稅店內有常見韓國人氣零食，如海苔、蜂蜜奶油杏仁、韓式大米餅乾、韓國藥果等傳統糖果與糕點、提供豐富的韓國商品選擇。

另外，也有韓國傳統燒酒、清酒、馬格利酒、人參茶和人參茶等，深受觀光客喜愛的禮品；除此之外，像是韓服娃娃或韓國傳統圖案的磁鐵、書籤和杯墊等文化與藝術類紀念品，也是具有韓國文化象徵的禮物。

金浦國際機場│觀景台

首爾的天空，欣賞飛機起降的最佳景點

金浦機場的觀景區，可以看到機場跑道、飛機起降的壯觀場面，視野遼闊，且設有座位區，可以悠閒地享受片刻寧靜，適合拍照與放鬆的絕佳地點~

金浦國際機場│評價

韓國旅遊必去，小而美的金浦國際機場

金浦機場是一個小而美的空中交通樞紐，設施完善，交通便利。

不僅可以快速抵達首爾市中心，機場內還提供多樣化的餐飲選擇與購物體驗。像是觀景台能欣賞飛機起降，Osaka Kitchen等餐廳讓人回味無窮，還有免稅店販售豐富的韓國特產與品牌商品。

無論是入境或出境，金浦機場都能讓旅客感受到舒適與便捷，是安妮王首爾自由行，感覺還不錯的機場~

金浦國際機場│聯絡資訊

景點：金浦國際機場(김포국제공항)

地址：112 Haneul-gil, Gangseo-gu, Seoul, 南韓

官網：https://www.airport.co.kr/gimpo/index.do

✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！

延伸閱讀 > 【韓國必買伴手禮推薦】24種韓國便利商店、超市、市場、藥妝、景點之美食懶人包｜韓國自由行購物必看

延伸閱讀 > 【韓國3大便利商店攻略】CU、GS25、emart24│韓國自由行必看、旅遊必備、韓國必買零食、伴手禮推薦

延伸閱讀 >【韓國首爾自由行推薦】金浦國際機場(김포국제공항)｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【韓國首爾自由行推薦】南怡島│韓國必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 > 【韓國首爾近郊滑雪、自由行推薦】伊利希安江村渡假村│交通、門票、美食、附近景點懶人包

延伸閱讀 > 【韓國冬季旅遊推薦】晨靜樹木園(아침고요수목원)｜首爾近郊必去景點、五色星光庭園展、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 > 【韓國首爾旅遊必吃美食】아침고요 푸드가든｜晨靜樹木園附近餐廳、京畿道傳統料理、韓國景點推薦

延伸閱讀 > 【韓國必去景點推薦】束草觀光水產市場│首爾近郊自由行、韓國傳統市場、10大束草市場必吃美食

延伸閱讀 > 【韓國必去景點推薦】雪嶽山國家公園│首爾近郊自由行、纜車體驗、佛教禪宗旅遊、10項雪嶽山必買伴手禮!!!

延伸閱讀 >【韓國必去景點推薦】洛山寺│首爾近郊自由行、東海景色、佛教禪宗旅遊、12項洛山寺必看的建築與體驗!!!

延伸閱讀 >【韓國燒烤推薦】신개념서서갈비 육장갈비 속초본점｜江原道必吃美食、束草烤肉餐廳、首爾近郊自由行

延伸閱讀 >【韓國自駕旅遊景點推薦】加平服務區 首爾方向｜가평휴게소(서울방향)

延伸閱讀 >【韓國江原道高CP值平價住宿推薦】James BLuE Hostel│제임스 블루 호스텔 (交通、景點、美食懶人包)

延伸閱讀 >【韓國首爾近郊平價住宿推薦】Jarasum Guest House│자라섬게스트하우스(首爾加平附近的背包客旅館、韓國自助行、鄰近南怡島)