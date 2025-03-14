【韓國3大便利商店攻略】CU、GS25、emart24│韓國自由行必看、旅遊必備、韓國必買零食、伴手禮推薦

安妮王在韓國自由行中，提到韓國平價美食、料理、伴手禮推薦，CU、GS25、emart24這三大韓國便利商店品牌早已融入當地生活，是旅客探索韓國文化與解決旅途需求的重要一環。

CU、GS25、emart24最具特色商品推薦

便利商店不僅是解決三餐的好去處，熱騰騰的便當、韓式零食與當地飲品，讓你以最輕鬆的方式品味韓國味道。更令人驚喜的是，這裡還能找到化妝品、雨具、充電器等實用商品，讓每家便利商店都各具特色，滿足不同旅客的需求。

CU、GS25、emart24快速補充能量的選擇

對於行程緊湊的旅行者來說，便利商店的24小時營業與高密度分佈，成為補充能量和解決日常需求的最佳夥伴，是感受韓國日常文化的必訪行程。

韓國便利商店│CU

韓國便利商店的龍頭老大-CU(씨유)

CU便利商店是韓國最大、門市數量最多的連鎖便利店品牌，成立於2012年，前身為大家很熟悉的「Family Mart」，名稱取自「Convenience Store for You」的縮寫，並巧妙利用「CU=See You」的諧音，給人親切友好的品牌形象。

CU(씨유)的LOGO設計

CU的品牌色彩以亮綠色為主，簡約且富有新意，主打年輕、時尚與生活化，提供便利與個性化服務，以此吸引年輕人與外國旅客。

韓國便利商店│GS25

韓國便利商店的老二- GS25(지에스25)

GS25是韓國主要的連鎖便利商店之一，門市數量僅次於CU，自1990年成立以來，GS25在韓國各地迅速擴展，成為消費者日常生活中不可或缺的一部分。

名稱25代表「24小時便利店」再加1，象徵不斷提供超越期待的服務，致力於滿足顧客的各種需求。

GS25(지에스25)的LOGO設計

GS25的品牌色彩以藍色為主，融入現代感，主打科技與創新的服務。安妮王住在江原道束草的旅館附近時，晚上的宵夜、啤酒下酒菜，全靠GS25呢~

韓國便利商店│emart24

韓國新世界集團旗下的便利商店- emart24 (이마트24)

emart24是韓國新世界集團旗下的便利商店品牌，於2014年正式進入市場，迅速成為韓國便利商店行業的重要一員，將傳統零售與便利商店相結合，推出創新的商品和購物體驗。

emart24 (이마트24)的LOGO設計

emart24的品牌色彩以黃色和灰色為主，簡潔的文字標誌，給人較高的識別度，展現品牌的延伸與現代化特質。

韓國便利商店│美食、點心、料理推薦

多樣化的韓國料理

韓國便利商店提供各式各樣的即食食品，像是韓式飯捲、三明治、韓式炒飯、炸雞便當、烤豬排便當、微波加熱的湯麵、年糕等，方便旅客快速微波後，就能吃到美味的餐點。

萬惡的宵夜-韓國泡麵與水果

韓國便利商店，想要來個宵夜，安妮王最推薦火辣辣的韓國泡麵，再來個新鮮水果解解膩~

韓國甜點麵包

安妮王最喜歡逛的甜點麵包區，可以看到韓國糕點、蛋糕、泡芙等，是平價的點心首選~

韓國茶飲與酒類飲料

草莓牛奶、香蕉牛奶、咖啡、玉米鬚茶、啤酒、馬格利米酒等多款韓國本地和外國品牌的飲料，滿足不同口味需求。

韓國零食

價格實惠、種類多樣的韓國零食，韓式魚餅、可頌餅乾、巧克力派、棉花糖、糖果和甜點，讓安妮王隨時都能挑選伴手禮回家~

韓國聯名限量商品

安妮王到韓國跨年時，正逢經典韓劇「魷魚遊戲2」的上映時間，便利商店推出英熙娃娃、工作面具人等遊戲場景相關的包裝商品，讓安妮王不禁多看幾眼~

韓國便利商店│評價與旅行建議

【必逛攻略】CU、GS25、emart24，韓國便利商店的美食天堂

韓國的CU、GS25、emart24是旅客必訪的便利商店，它們不僅提供24小時營業的便利，還能讓你品嚐地道的韓國美食、甜點及飲品。

無論是便當、香蕉牛奶還是聯名限量商品，這些商店都將日常與文化完美結合，讓自由行旅客既能節省預算，又能體驗當地特色。

無論是CU、GS25或emart24，不僅讓你在旅遊途中輕鬆補給、品嚐美食、挑選平價伴手禮時，也能同時感受韓國便利店文化的獨特魅力。

下一次到韓國旅行，不妨將便利商店納入你的行程規劃，體驗最平凡的韓國生活吧!!!

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