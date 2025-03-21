【韓國必買伴手禮推薦】24種韓國便利商店、超市、市場、藥妝、景點之美食懶人包｜韓國自由行購物必看

安妮王在韓國自由行，首爾近郊4天3夜自助行中，說到韓國的景點、美食、甜點、伴手禮推薦，想嘗試經典的韓國風味、韓國零食歸國，像是韓國泡菜、辣炒年糕、牛骨湯、藥果、青葡萄糖、Lotte Zero Dark Cacao Cake、低卡貝果餅乾、扁可頌、炸海苔、HBAF 杏仁果等，各個都是韓國必買且特色伴手禮，都是讓你深入體驗韓國美味、歷史文化的最佳選擇~

韓國零食控看過來：從經典藥果到新潮零食，24種必買伴手禮一次收錄!!!

份詳細的韓國伴手禮清單，將帶你從便利商店、超市、市場、藥妝店到寺廟，一次網羅24種最受歡迎的韓國美食，無論是經典的韓國藥果、香甜的HBAF杏仁果、還是獨特的松茸果凍，都能讓你品嚐到韓國道地的風味。

趕快把這些美食筆記下來，準備好出發韓國，盡情享受美食之旅吧~

韓國必買伴手禮1｜韓國藥果(약과)

來到韓國一定會看到的經典甜點「韓國藥果(약과)」，安妮王一口氣在便利商店買了3種口味，經烤箱微微加熱後，搭配咖啡，超好吃的~

韓國經典甜點-原味藥果

韓國藥果(약과)原本是祭祀和慶典場合中的甜點，將小麥粉揉成麵團後壓模成花朵形狀後，炸至金黃，再浸入蜂蜜糖漿，最後散上芝麻等，呈現金黃色的甜點，寓意「如藥般對身體有益」；搭配餅乾享用，香氣濃郁，與蜂蜜藥果的黏滑軟Q的細膩口感結合，形成豐富的層次感。

巧克力控的最愛!!!

巧克力藥果是一款融合傳統與創新的甜點，厚厚的巧克力餅乾作為基底，中心嵌入一塊巧克力藥果，上層則被濃郁的巧克力醬完美包覆，呈現出層次分明又極具誘惑力的好吃外觀!!!

口感上，餅乾鬆軟紮實，藥果部分帶有微黏的彈性，濃厚的巧克力醬則為整體提供豐富香甜的餘韻，讓人欲罷不能~

傳統韓國藥果與現代抹茶

底部是厚實的抹茶餅乾，中間放置了一塊金黃色藥果，上層覆蓋濃厚的巧克力醬，並點綴巧克力粒，甜而不膩，看起來就超級華麗的~

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮2｜HBAF 杏仁果

HBAF這個名字超可愛的，全名是「Honey Butter Almond Friends」，就是「蜂蜜奶油杏仁好友」的意思耶！是不是覺得這個品牌超有親和力？他們家的杏仁果口味超級多變，從經典的蜂蜜奶油到超特別的大蒜麵包口味，每一種都讓人驚喜連連！

先來說說經典的蜂蜜奶油杏仁吧！金黃色的杏仁裹上香甜的蜂蜜奶油，每一口都像在吃甜點，甜而不膩，超唰嘴！咬下去的那一瞬間，酥脆的杏仁搭配濃郁的奶油香氣，真的太幸福了！

再來就是安妮王個人超愛的「大蒜麵包」口味！杏仁上裹滿了帶有蒜香的麵包粉，鹹甜交織的滋味，真的太邪惡了！吃起來就像在吃迷你版的蒜香麵包，超級涮嘴！配啤酒更是絕配！

HBAF杏仁果不僅口味多變，包裝也超可愛的，每次看到都忍不住想收藏！而且他們家選用的杏仁品質超好，吃起來又香又脆，讓人一吃就上癮。不管是自己吃還是送禮，都是很棒的選擇喔！

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮3｜青葡萄糖(청포도 캔디)

送禮不採雷的韓國伴手禮-청포도 캔디

包裝為清爽的綠白色，搭配青葡萄圖案，展現韓國人氣青葡萄風味。

一顆顆淡綠色的糖果，入口時能感受到濃郁的青葡萄香氣與自然的酸甜味，帶有微微的清涼感，讓人彷彿在品嚐新鮮葡萄，送給親朋好友、同事長官作為韓國伴手禮，最合適了!!!

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮4｜經典牛奶米餅Milk Classic 쌀과자

Milk Classic 쌀과자，經典牛奶米餅

這一大包的쌀과자，在韓國很常見，從便利商店、大賣場、藥妝等，都能看到它的蹤跡，於是安妮王默默買了一包~

Milk Classic 쌀과자在外觀上，覆蓋細緻的牛奶糖粉，散發淡淡的牛奶香氣，口感酥脆，入口即化，甜味柔和不膩，帶有米香與奶香，有點像在吃牛奶乖乖米餅，可說是上班族的輕食點心~

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮5｜韓式咖啡小點心(405 카페 과자)

BAKEHOUSE 405 的 Lotus 奶油核桃軟餅乾(솔티드 월넛 쿠키)

在厚實、混有核桃與巧克力碎片的手工餅乾上，再搭配一片經典的 Lotus 焦糖餅乾，外酥內軟，咬下去能感受到核桃的脆感與巧克力的香濃。搭配微甜的Lotus餅乾，非常適合當作下午茶搭配咖啡享用。

購買地點便利商店

韓國必買伴手禮6｜扁可頌(크룽지)

扁可頌(크룽지)，韓國超人氣的傳統小點心!!!

名字靈感來自壓扁的麵團形狀，再搭配現代風味創新，真的超有趣~

亮眼的金黃色餅皮，表層有點酥酥脆脆，薄到一口就咬碎，還散發著迷人的奶香，能吃到蜂蜜、芝麻、起司、地瓜等多種風味，成為人人都愛的休閒美味~

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮7｜Lotte Zero Dark Cacao Cake

Lotte Zero Dark Cacao Cake，好吃美味的巧克力蛋糕

樂天(롯데) 推出的無糖巧克力夾心蛋糕，經典的黑色圓形夾心蛋糕，包裝上醒目地標示「ZERO」，凸顯其無糖特性。口感鬆軟濕潤，巧克力香氣濃郁，即使低甜度也能滿足味蕾ㄛ~

韓國必買伴手禮8｜巧克力鮮奶油蛋糕(몽쉘 생크림케이크)

在咖啡色的巧克力上，有優雅的白色與奶油色紋路點綴，內部由兩層柔軟的餅乾夾著蓬鬆的奶油夾心，餅乾部分鬆脆中帶有些許紮實感，搭配奶油的甜香與輕盈，濃郁滑順，讓人一口接一口，是下午茶或小點心的絕佳選擇。

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮9｜HERSHEY'S 巧克力麻糬餅乾

Hershey's巧克力麻糬餅乾，外觀看起來就像是一塊迷你巧克力餅乾，但咬下去的那一刻，軟Q的麻糬內餡瞬間爆發，巧克力的香甜與麻糬的柔軟結合，甜而不膩，每一口都讓人感受到世界十大巧克力品牌HERSHEY'S 巧克力的威力!!!

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮10｜農心可頌餅乾

農心可頌餅乾的外型超可愛，就像迷你版的可頌麵包，每一口都是酥脆的享受。

鹽味奶油口味的餅乾，鹹甜交織，酥脆的口感中帶著濃郁的奶油香氣，就像在吃迷你版的可頌麵包，讓人一口接一口停不下來，非常適合當作下午茶點心或追劇時的必備零食。

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮11｜韓國小煎餅

와플샌드，韓國經典零食

韓國老字號甜點品牌「해태제과」所推出的經典餅乾之一；經典的鬆餅格紋造型與甜美的內餡，打造適合一口咬下的迷你尺寸，方便攜帶與享用，成為許多人兒時的美好回憶。

蘋果風味的와플샌드，餅乾表面金黃酥脆，散發出淡淡的蘋果香氣，適合搭配一杯茶或咖啡~

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮12｜牛奶小鹽球(홈런볼 소금우유)

홈런볼 소금우유，韓版的義美牛奶泡芙

韓國老字號甜點品牌「해태제과」所推出的經典零食之一；以小巧的球形鬆餅外殼與濃郁的鹽味牛奶內餡為主，被稱為韓國人從小吃到大的國民甜點。

這外觀真得有點像在吃義美牛奶泡芙的錯覺，圓滾滾的外皮，入口即化，隨後，細膩的鹽味牛奶奶油內餡瞬間溢出，帶有濃郁的牛奶香氣與微微鹹味，是一款讓人越吃越順口的韓國小零食。

購買地點：便利商店

韓國必買伴手禮13｜回憶的糖餅(추억의 달고나)

有看過「魷魚遊戲」的旅客，一定知道這熟悉的韓國糖餅；這款추억의 달고나將糖餅轉化為焦糖棒棒糖。

在透明琥珀色、圓形的糖塊上，壓上各種可愛的星星、雨傘、愛心、魷魚等圖案，帶有微微的甜蜜和淡淡的焦香味，是一款極具懷舊感的韓國特色零食。

安妮王購買地點：韓國的大創百貨(다이소 속초본점)

韓國必買伴手禮14｜棉花糖

韓國棉花糖的外型超可愛，大小皆有，咬下去的瞬間，軟綿綿的口感讓人彷彿置身於棉花糖雲朵中，讓人愛不釋手，微微烤成焦糖色，更好吃~

購買地點：便利商店、南怡島、韓國超市等

韓國必買伴手禮15｜韓國泡麵

從經典的紅色包裝到充滿活力的卡通形象，辛辣的辣醬湯、濃郁的海鮮湯，還有清爽的蔬菜湯等多種選擇，每一款都讓人眼前一亮，有些泡麵還會搭配泡菜、魚板等配料，讓口感更加豐富。

購買地點：便利商店、韓國超市等

韓國必買伴手禮16｜玉米鬚茶

玉米鬚經過烘乾後製成的茶飲，沖泡出來的茶湯呈現淡黃色，散發著淡淡的玉米香氣，口感清甜順口，沒有苦澀味。在飯後飲用玉米鬚茶，不僅有助於消食解膩，具有許多保健功效，例如利尿消腫、降血壓等，是韓國養生保健的飲品之一。

購買地點：便利商店、韓國超市等

韓國必買伴手禮17｜糯米炸海苔脆片Crispy Sweet Rice Seaweed Chips

同行友人說，這種包裝的零食，較多在韓國藥妝店才會看到；安妮王觀察後，也確實很難在便利商店看到這一系列的零食~

將海苔裹上糯米後，油炸成金黃酥脆的海苔脆片，米餅的酥脆與海苔的鹹香，形成甜鹹交織的豐富口感，令人上癮的輕食點心。

購買地點：韓國藥妝店(올리브영 속초조양점)

韓國必買伴手禮18｜低卡貝果餅乾yellow mustard pretzel

來韓國別忘了帶一袋回家，與朋友分享這份美味!!!

Garlic Butter Bagel Chips是韓國藥妝店超人氣伴手禮，每片都是貝果切片的形狀，圓圓的，邊緣微微金黃烘烤，看起來相當誘人。口感上鹹香酥脆，入口即化，搭配濃郁的大蒜與奶油香氣，絕對讓人一片接一片停不下來。

購買地點：韓國藥妝店(올리브영 속초조양점)

韓國必買伴手禮19｜Delight Project 低卡蝴蝶餅乾椒鹽捲餅

累了來一包，瞬間醒過來!!!

Delight Project 低卡蝴蝶餅乾椒鹽捲餅，迷你蝴蝶造型，香脆可口，一口剛剛好；安妮王這次購買Garlic Butter Bagel Chips，黃芥末醬口味，帶著黃芥末醬的微酸微辣香氣，搭配鹹鹹的椒鹽滋味，越吃越涮嘴，那刺激的鹹辣香味與口感，在上班午休過後、或者辦公時小累的話，來一包，不僅低卡飽足，且瞬間清醒了XD

購買地點：韓國藥妝店(올리브영 속초조양점)

韓國必買伴手禮20｜牛骨湯料理包(한우사골 곰탕)

將韓國料理帶回家~

在韓國超市、賣場，安妮王最喜歡逛調味料區，可以看到牛骨湯、新奇湯等料理包，1包份量大約1~2人，方便快速享用。

濃稠的白色牛骨湯底，口感柔滑，加點新鮮的蔥花、肉片等，無論搭配白飯還是煮麵，在家輕鬆呈現韓式家常料理的原汁原味~

購買地點：韓國超市homeplus

韓國必買伴手禮21｜辣炒年糕料理包(떡볶이)

辣炒年糕料理包，是近年來韓國料理的當紅炸子雞!!!

將傳統的韓國小吃—辣炒年糕，以方便調理的包材呈現，讓你輕鬆在家享受韓國美食。

韓國必買伴手禮22｜韓國泡菜(김치)

傳統的韓國泡菜以白菜為主，經過鹽漬、發酵，再加入辣椒、蒜、薑等調味料製成，鮮紅亮麗，口感酸辣爽脆，不管是直接當作小菜，還是用來炒飯、煮鍋，都別有一番風味。

購買地點：韓國傳統市場

韓國必買伴手禮23｜松茸果凍(송이젤리)

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由於安妮王這次韓國首爾近郊4天3夜自助行，安排雪嶽山、洛山寺等韓國寺廟景點，在伴手禮中，像蓮花麵包(연팥빵)、松茸餅乾(송이과자)等，也是在韓國便利商店、市區等，很難得看到的韓國特色伴手禮，有緣再來看看囉~

安妮王買了一包松茸果凍(송이젤리)，將松茸製成四四方方的果凍?!

在口感上，與其說是果凍，不如說是軟糖，入口時帶有淡淡的松茸香氣，越咬越濃郁，一種難以形容的滋味席捲而來，有創意的韓國伴手禮XD

購買地點：雪嶽山國家公園

韓國必買伴手禮24｜南瓜茶包Rooibos Pumpkin Herbal Tea

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安妮王這次韓國首爾近郊4天3夜自助行，安排晨靜樹木園、南怡島等首爾近郊景點，在伴手禮中，安妮王在晨靜樹木園買了一包南瓜茶~

以南非國寶茶與南瓜為基底的香草茶，經熱水沖泡，呈現琥珀金黃色的優雅茶湯，散發出淡雅的南瓜香氣、植物的清香與一絲絲自然甜味，有助於放鬆身心且不含咖啡因的花草茶~(後悔沒有買玫瑰茶、檸檬茶、洛神花茶、荷葉茶等一系列花草茶XD)

購買地點：晨靜樹木園

韓國必買伴手禮｜評價

韓國便利商店：零食控的天堂

除了經典的韓國泡麵、玉米鬚茶，還有許多創新零食等你來挖掘，像是韓國藥果、HBAF杏仁果、青葡萄糖、扁可頌、Lotte Zero Dark Cacao Cake、HERSHEY'S巧克力麻糬餅乾、經典牛奶米餅等，絕對能滿足你的味蕾。

韓國藥妝店：健康零食的好選擇

韓國藥妝店除了保養品，也有許多健康的零食選擇。低卡貝果餅乾、Delight Project 低卡蝴蝶餅乾椒鹽捲餅、和糯米炸海苔脆片不僅美味，還兼顧健康，是送禮自用兩相宜的好選擇。

韓國傳統市場與超市：體驗韓國風味

在韓國傳統市場與超市，可以買到韓國泡菜、牛骨湯、辣炒年糕料理包等，自己動手煮，就能在家裡重現韓國的味道~

韓國特色景點：獨一無二的伴手禮

韓國景點附近的伴手禮店，像是在雪嶽山買到的松茸果凍，或是晨靜樹木園的南瓜茶，都是結合了自然與健康的獨特風味。

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