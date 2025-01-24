🎋一秒踏入宮崎駿的綠意世界

當咖啡廳已經成為現代人放鬆、拍照、品味生活的樂園，楊梅卻悄悄出現了一個「竹子打造」的夢幻秘境——萃99'Caffee！當我看到這座由4,500支南投竹子堆砌而成的自然系建築時，彷彿踏進了宮崎駿的《神隱少女》場景，一股清新幽靜的綠意感撲面而來。

帶著好奇與興奮，我迫不及待地前往一探究竟，準備讓這片竹林秘境滿足我的所有想像。

🏡自然竹林x日式極簡的奇幻設計

一踏入萃99'Caffee，視線便被這座竹意盎然的建築吸引。牆面密佈的南投竹子勾勒出流線型的輪廓，遠遠望去，這座咖啡廳彷彿隱匿在綠意之中。

走入室內，挑高的天花板與大片落地玻璃窗，讓陽光毫無保留地灑入，與竹子相輔相成，創造出通透且靜謐的氛圍。這家咖啡廳擁有大面積的落地窗，讓自然光線恣意灑進室內，打造出明亮且通透的氛圍。窗外綠意盎然的庭院景觀彷彿是室內空間的延伸，增添一抹自然的悠閒感。

空間設計以木質調為主，桌椅與地板的細膩紋理營造出溫暖且舒適的質感。特別引人注目的是那座挑高書架，彷彿是走入了一座藏著魔法的圖書館，層層堆疊的書籍在柔和燈光的襯托下，讓整個空間充滿文藝與夢幻氣息。挑高設計使視覺更顯寬敞，也給人一種靜謐而充滿靈感的氛圍。

另外，室內外都有植栽點綴，綠植為整體空間增添了自然生機。靠窗的座位與舒適的沙發區，非常適合放鬆、閱讀或與朋友共度悠閒時光。這裡既寧靜又帶有現代感，像是一個能讓人遠離喧囂、沉浸於寧靜與美學的秘密基地。

🍕經典與創意交織的味蕾驚喜

✨ 胡麻燻雞乳酪披薩

莫查瑞拉/燻雞/二重胡麻 - 麵皮帶著微酥的焦香，每一口都吃得到濃郁起司與新鮮配料的碰撞，層次豐富，讓人忍不住一口接一口！

☕️美式咖啡

柚子茶

🌟 結語：竹林裡的日式咖啡夢境

萃99'Caffee用它獨特的建築設計、優質料理與自然環境，為每位來訪者打造了一場放鬆心靈的「竹林秘境」體驗。無論是與朋友共度悠閒時光，還是自己獨享一杯咖啡，都能在這裡找到屬於自己的小確幸。

📌 店名：萃99'Caffee

📍 地址：桃園市楊梅區楊新路一段308號

📞 電話：03-4871099

🕒 營業時間：10:00 - 20:00

🌱 準備好相機與空腹，一起來萃99'Caffee擁抱綠意與美味吧！

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