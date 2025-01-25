餐廳地址：台北市大同區迪化街一段129號

電話號碼：+886 2 2550 8291

營業時間：

週一至週五。中午1200 - 晚上2000

週六日。早上1100 - 晚上2200

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：5🌟

飲食美味：3.5🌟

再次拜訪：會

公主使用的大眾交通方式/運輸：

捷運松山新店線北門站3號出口口，步行14分鐘

郭怡美書店是創辦人郭重興祖父的起家厝，由商行變書店以及在後棟還有一件小小角落的咖啡廳，家族情感串起推廣閱讀的志業，也讓這棟百年老屋讓大家有了一個新的閱讀書本空間，一間充滿著滿滿的書香味以及咖啡味的古蹟建築物

這棟擁有三層樓的歷史房子，至少擺滿了兩萬多本的書本供大家閱讀以及購買

木質的樓梯由1樓通往2樓，再由2樓通往3樓。1樓以及2樓都是滿滿的書本共閱讀以及購買。3樓是較為寬敞的藝術設計，這裡有設計了一個隱密的「詩空間」，2、3坪大的空間只開一盞燈，周遭擺幾本詩集，意義中「一個人躲在這裡享受著讀詩的時光」

書店的大門外觀

1樓的環境空間，這裡多數都是台灣在地的書本，有著台灣的故事的書本

進入書店，大稻埕迪化街的熱鬧喧嘩完全被隔絕，在書店裡就是非常的安靜非常的舒服環境下可以好好的隨意地那一本自己喜歡的書本坐在一個小角落閱讀

1樓還有有一個展示牌，訴說著這棟有歷史的古老建築物的外觀設計的意思

走在書店內，角落的牆壁內都有保留展示著傳統的建材工法的照片

木質的樓梯走上2樓，也是一個非常舒適寧靜的書本閱讀空間。2樓就多以世界史地書本為主以及親子共讀空間

慢慢地從2樓走上3樓，也是木質的樓梯。這裡是一個藝術空間

從閣樓往下拍，就是「詩空間」。一個人靜靜的坐在這裡閱讀著詩句

隨意的拿了兩本書小王子中文版以及自由玩，坐下好好閱讀

通往1樓後棟的咖啡廳

餐廳的菜單選擇項目不多，咖啡茶甜點以及輕食

公主點了煙燻櫻桃鴨鹹派以及薄荷茶

煙燻櫻桃鴨鹹派普普通通，煙燻鴨的味道不濃鬱；另外熱薄荷茶是不可續杯的

用餐環境很舒服舒適

公主後記：

如果沒有人候位，基本上不會限時，公主就在這裡停留了接近3小時，因爲外面天氣真的很熱，裡面的冷氣好冷，舒服，也謝謝店家讓我在這過了一個悠閒安靜的一個午後時光

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟