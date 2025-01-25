豪霖串辛鮮，中壢美食推薦。中壢也吃的到成都道地麻辣串串鴛鴦鍋，鍋底鴨血豆腐免費吃到飽。串串均一價每支12元，食材非常豐富，肉類、蔬菜、海鮮都有。還有必點老闆招牌菜重慶烤魚、水煮魚、酸菜魚，都是市場新鮮魚貨非常滑嫩爽口。店家營業到凌晨2點，下班後宵夜場又多一個聊天聚餐的好地方。

豪霖串辛鮮

地址:桃園市中壢區興仁路一段81號

電話:0908-559-667

時間:18:00–02:00

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豪霖串辛鮮停車資訊

豪霖串辛鮮位在中壢元智大學附近，靠近內壢車站這邊，出火車站走路過去只要10分鐘很方便，店門口可以停放機車，開車的朋友附近也有收費停車場，大概也是10分鐘左右路程。

豪霖串辛鮮環境介紹

近年台灣掀起中國美食風潮，老闆特地遠赴中國學藝，完美呈現道地的四川麻辣串串火鍋跟重慶烤魚。店內裝潢也很有自己的風格，各種slogan還蠻有趣的。桌位有4~8人桌，很適合約一群朋友一起來吃鍋撸串。

啤酒、燒酒、日本酒、生啤酒都有，來吃鍋跟串串當然要小酌一下才過癮。

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

豪霖串辛鮮食材區

串串均一價12元，部分商品則會有另外標價碼，各種肉類、蔬菜、火鍋料、海鮮都有，想吃什麼自己拿。

基本佐料搭配，有香菜、蔥花、蒜頭、辣椒、沙茶、香油、醬油、白醋、芝麻醬等，可依個人喜好搭配沾醬。

豪霖串辛鮮菜單價位

桌邊都有QRcode可以掃描點餐，這樣可以節省紙本消耗，手機點也比較不會出錯，我覺得這點蠻不錯的。

豪霖串辛鮮是主打鴛鴦鍋，可選擇2種鍋底，重慶烤魚、水煮魚系列也是店家招牌菜色，串串、海鮮等食材，以及飲品跟酒類都在冰箱，可以自取。

豪霖串辛鮮菜色介紹

如果你是辣味的愛好者，對麻辣火鍋情有獨鍾，那麼麻辣串串火鍋無疑是你不能錯過的美食。這道融合了麻辣辛香風味的火鍋，將「串串」和火鍋兩者的精髓結合，帶來一種全新的用餐體驗。

飲品

不是開車騎車的朋友，很推薦來一杯生啤酒，綿密泡沫非常好入喉，富有多層次口感，釋放絕妙滋味。另外王老吉涼茶甜甜的很好喝，還能解辣。鴉片檸檬帶有酸甜感，清爽解膩，搭配串串火鍋也是很過癮。

胡椒豬肚鍋

這道湯頭濃郁，香氣四溢，吃上一口就讓人感到滿滿的幸福感。新鮮的豬肚，經過精心清洗處理，保留了它特有的彈性與口感。豬肚的滋味並不膩，反而帶有一種微妙的爽脆感，加上湯底的濃郁醇厚，每一口都令人回味無窮。

成都麻辣鍋

豪霖串辛鮮的麻辣鍋是四川麻辣湯底，裡頭有辣椒、花椒等香料，可依個人喜好選擇大中小辣，鍋底是鴨血豆腐，重點還可以免費續讓你吃到飽，喜歡吃辣的朋友真的可以試試看唷~

酸菜魚

雖說店家招牌是麻辣水煮魚跟重慶烤魚，不吃辣的朋友還是有酸菜魚可以選擇。這天吃到的是鱸魚，肉質相當鮮美嫩口，豐富的配菜包含了玉米筍、金針、蓮藕、魚板、土豆片等，酸菜魚的鮮香完整融入到配菜裡面，相當好吃。

美國嫩肩牛

嚴選美國嫩肩牛是我最愛的部位，鮮紅色澤加上大理石紋般的油脂分布，每口都感受到肉片的鮮嫩多汁。

美國嫩肩牛的肉片通常只需輕輕涮幾秒鐘就可以起鍋。由於肉片切得很薄，可以迅速與湯底融合，吸收湯汁的精華，肉質表層變得更加滑嫩，而內部則保持著豐富的肉汁。

麻辣湯底涮肉跟沙茶沾醬或芝麻醬都很搭，嫩肩牛的口感也能展現出更多層次。

梅花豬

梅花豬部位也是那種瘦肉較多，也會帶一點油脂的部位。麻辣湯底的辛辣和香麻讓豬肉的鮮嫩得以更加突出。油脂混和著麻辣口感，帶來刺激而熱烈的味覺體驗。涮胡椒豬肚湯底使得梅花豬肉片的原味能夠完全展現。味道溫和、層次分明，讓人感受到一種清淡卻不失豐富的美味。

串串均一價12元

將各種食材串在竹籤上，放入湯底中煮制，再搭配麻辣的調味，口感辛辣且富有層次。這種串串不僅是四川火鍋的變形，也保留了四川獨特的“麻”和“辣”風味。食材在鍋中翻滾，散發出濃烈的香氣，令人垂涎欲滴。

蘸料是麻辣串串中的另一個亮點，正所謂「鍋底好，蘸料更要強」。傳統的四川麻辣串串蘸料通常以花生醬、蒜泥、香菜、辣椒油等為基礎，有的還會加入一點醋來中和辣味，讓口感更加豐富。

老闆將部分食材先滷入味，再經過涮煮，讓食材快速吸收湯底的麻辣精華，帶來一種瞬間爆發的味覺享受。尤其是將食材串成串後，湯底的辣椒與花椒很容易滲透進每一個角落，讓你每一口都能感受到濃烈的麻辣味道。

章魚腳肉質細膩緊實，口感鮮嫩有彈性。在麻辣的醬汁中浸泡一段時間後，章魚吸收了醬汁中的辣味和香氣，讓每一口章魚都充滿了豐富的層次感。

在麻辣串串中，土豆片和藕片是兩道非常受歡迎的配角，它們雖然都是以麻辣為主題，但各自的口感和風味卻有著明顯的區別，給人帶來不一樣的麻辣體驗。不僅能夠消解火鍋或串串中的油膩感，土豆片的軟糯和藕片的爽脆讓人欲罷不能。

豆皮、寬粉

豆皮吸收湯底的精華，外表脆香、內裡軟嫩，帶來強烈的對比感，讓人一口接一口，停不下來。

寬粉最大的特點之一就是其彈滑的口感。與細粉絲不同，寬粉較為厚實且富有韌性，入口後的嚼勁十足，每一口都充滿了彈性，吸滿了湯底的精華，越嚼越香。

整體感想：

來到豪霖串辛鮮，不用出國也能吃到四川道地的麻辣鍋跟烤魚，食材多樣豐富的串串，想吃多少就拿多少，麻辣鍋底豆腐鴨血更讓你吃到飽真的很佛心。想約幾個三五好友聚會聊天，就很推薦來豪霖串辛鮮撸串，用餐不限時還開到凌晨，中壢火鍋口袋名單，這間可以收藏起來唷~

店家資訊

豪霖串辛鮮

地址:桃園市中壢區興仁路一段81號

電話:0908-559-667

時間:18:00–02:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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