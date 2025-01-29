台南航空站是台灣南部重要的國內外交通樞紐，提供便捷的空中交通服務。是一座結合歷史與現代的機場，雖然規模相對桃園和高雄機場小非常多，但擁有完善的設施包括舒適的候機大廳、快速的登機流程，主要提供國內航線，連結台北、金門等地，讓旅客輕鬆穿梭於台灣各地，此外鄰近多個熱門觀光景點，例如赤崁樓與安平古堡，方便旅客到達後直接展開台南文化之旅，機場內外的交通亦相當便利，搭乘公車、計程車或租車都能快速到達市區。

機場資訊

台南機場



名稱 : 臺南航空站

電話 : (06)260-1016

地址 : 台南市南區機場路775號 (Google地圖)

機場代碼 : IATA – TNN / ICAO – RCNN

啟用時間 : 1936年

海拔高度 : 63英尺(19公尺)

我們是從飯店「榮興金鬱金香酒店」開車過去約13分鐘，如果是從台南火車站開車約15分鐘左右，車程比想像中的還要快

停車資訊

最外面的道路是大巴士的停靠站，一般的汽車可以直接往裡面開

在面對機場左側是地下停車場，前30分鐘都是免費停車

開下來的時候前面停車的數量比想像中的還要多，大多應該都是機場人員的車輛，後面的空位就明顯比較多

機場環境

面對機場的左側門口是「國內線到站出口」，最旁邊還有一座小涼亭滿引人注目的

右側是「報到大廳」，兩條路線進去剛好可以用「旅遊服務中心」的櫃台當分隔區

目前主要營運以國內線為主，地點是離島的「金門」、「澎湖」

大廳的中間區域全部都是座位區，數量非常多而且都是採用沙發座椅，讓旅客休息是感覺舒服許多

天花板中間有自然採光的設計，上方也有許多裝置藝術，坐著休息時抬頭望就不會感覺太單調

座位區的一側是紀念品區和餐飲區，雖然店家數量不多但紀念品有許多在地熱門的伴手禮種類

登機資訊

另一側是「報到櫃台」，立榮航空和中華航空各有一半的區域

不過抵達機場時剛好沒有班機起降，過台就是暫時關閉的狀態

在前往登機口前有一整排的油畫可以欣賞，是一座結合人文藝術和歷史的機場

不過因為機場比較小加上是軍民兩用的機場，就沒有直接開放對外觀景台可以參觀飛機起降

結語

身為台北人看松山機場、桃園機場與其他縣市的航空站比，完全是不同的規模，不過國際機場主要是以運輸量以及國際門面為主，像上次去的「花蓮航空站」和這次的台南航空站，環境設備雖然小非常多，但都有當地特色融入在裡面，國際機場除了本國人以外主要是讓外國人認識台灣的美好，其他小型的航空站就像是讓台灣人更認識每一縣市的歷史典故，親自走訪後才能感受到曾經在不同時期都有重要性的地方。