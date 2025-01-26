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| 2024 托醬遊首爾 | 帶寵物到韓國第二集-寵物家庭不能錯過的 Fraser Place Central Seoul 首爾中心輝盛坊國際公寓

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2025-01-26 03:00:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

CHANTAL.L 旅攝日嚐

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最近要來積極的分享帶托醬到韓國的行程拉～

這篇要來分享我們一家在韓國的住宿-Fraser Place Central Seoul 首爾中心輝盛坊國際公寓

 

當初一決定帶托醬到韓國，我跟托爸就一直說一定要讓托醬吃到韓牛！

所以在選擇住宿時，除了“寵物友善”之外，還尋找了“有簡易廚房”這選項

加上離市區不遠的話，最後我們就選擇了Fraser Place Central Seoul 首爾中心輝盛坊國際公寓

 

Fraser Place Central Seoul 首爾中心輝盛坊國際公寓位在首爾車站附近

周邊算是地鐵1,2,5的交接處，門口也有直達寵物展的公車站

如果跟我們一樣是想帶孩子到韓國衝寵物展的話，我覺得算蠻方便的地點

提前預訂價位大約在＄3500/晚左右，我們訂的時間比較晚了價位約莫是$4000/晚

 

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我是在Booking.com上訂了Fraser Place Central Seoul 首爾中心輝盛坊國際公寓

因為下方的寵物相關規定有寫或收取寵物費用

我事實上有提早透過平台信箱、Fraser Place的email詢問寵物收費、備品等問題，但對方完全沒有回覆

所以去之前完全不知道他們寵物的清潔費是怎麼算的

抵達後才發現

1.飯店本身什麼都沒有提供

2.但除了不能單獨將寵物留在房間外是沒什麼其他限制

3.寵物的清潔費一晚加收＄1000/天

 

可能習慣接待各國旅客，我覺得比起住Holiday inn，Fraser Place工作人員的英文普遍比較好

櫃檯也有標上各國國旗的人員，可以找對應語言的工作人員

 

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接下來就要進入房間拉～

房間空間算非常大，置物空間也很多

因為Fraser Place是公寓式酒店，所以房間基本上算應有盡有，我們當初選擇她們也就是為了這個

 

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床的部分提供一軟一硬的枕頭，如果有其他喜好也可以跟飯店方調整

入住時飯店有特別說了一下寵物規範，沒特別提到上床的部分；後續清潔人員也沒說

所以我們就直接讓托醬上床睡了（但有特別穿衣服＋有帶粘毛神器做清潔

床的大小應該是Queen size，兩人兩狗來講蠻夠的

 

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簡易式廚房

除了基本的爐子，櫃子裡還有提供微波爐、電鍋

除了像我們帶狗想煮鮮食很方便之外，事實上帶小孩來的話也非常推薦

 

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抽屜裡也有提供一些基本的餐具廚具可以使用，不管是自己煮還是叫外送都不用擔心

(記得之前去沖繩也是住公寓式酒店，結過因為沒廚具我們還要自己買才能煮)

廚具唯一的缺點大概就是鍋子是一般鐵鍋，所以煎肉的話非常容易沾！

 

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特別要說房間附的冰箱真的超大啊！我們入住當天立即衝去樂天百貨買一堆食材、水果回來冰！

(我拍的是上層，而下層是全冷凍庫喔！)

 

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浴室是乾濕分離，提供的是那種大隻的吹風機

 

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除了有付費式乾洗服務之外，房間也有洗脫烘的洗衣機，而且烘衣速度非常快

我們就有拿來洗一些非貼身的衣物，比方說外套、襪子等

（也不用擔心洗劑的問題，房間也都有附洗衣粉喔～

 

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除了書桌之外，窗邊還有一張簡易式餐桌

白天有陽光照進來的話蠻漂亮的（要不是入住時已經很晚，不然真的超想拍白天的畫面啊～）

 

我們自己住的是Fraser Place的最基本房型

不過Fraser Place還有其他房型，有多人的房型也有一廳一室的格局

 

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除了房間完全符合我們需求之外

Fraser Place最厲害的是樓下還有提供完善的公共區域：健身房、三溫暖、溫水池漢室內游泳池

像是我們每天玩回來後，托爸就會跑到樓下的溫水池泡泡湯，舒暖衣整天的疲勞

如果想游泳的話也別忘了帶泳衣！

 

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這次訂飯店考慮到我們應該都在外面吃，所以沒有訂早餐

Fraser Place的早餐是在頂樓用餐

像我們一樣秋季來的話可以看到滿滿黃色的街景，非常的漂亮！

 

 

帶狗的話除了Fraser Place前的人行道很大，非常好遛狗之外

斜對角也是很大的歷史公園，只要有牽繩都可以直接進去喔！

 

 

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Fraser Place Central Seoul 首爾中心輝盛坊國際公寓

地址：78 Tongil-ro, Jung District, Seoul, 南韓

電話：+82 2-2220-8888


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
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