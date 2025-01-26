探索桃園的秘密花園──晶麒莊園HoneyWood Cafe：玻璃屋、教堂與木屋的夢幻饗宴

今天特地安排了一場母女三代的小約會，選擇了一直以來常經過卻從未踏進去的 晶麒莊園！懷著滿滿的期待，順著看到招牌後的路口轉進去，沿路指引很清楚，不一會兒就到了停車場。但讓我驚訝的是，居然有這麼多車？走進去才發現，原來裡面藏著一個別有洞天的大天地！

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整個園區超寬敞，光是視野就讓人心情舒暢！原來這裡的主要功能是婚宴餐廳，當天剛好有三場婚宴同時進行，卻分布在不同區域，完全互不干擾。而且我們還目睹了戶外婚禮的浪漫場景——當氣球飄向天空的瞬間，真的壯觀又感人，讓人感受到幸福氛圍滿滿！這次的約會地點選對了，光是這樣的環境就已經值回票價！

園區入口帶有現代簡約的設計風格，搭配大片綠意環繞，給人舒適又大氣的感覺。棕色木質外牆與玻璃窗的結合，展現出自然與建築的和諧融合，讓人感覺特別適合舉辦正式活動如婚禮或派對。

寬廣的綠地草坪不僅平整美觀，還設有象雕塑與浪漫裝飾，非常適合舉行戶外婚禮或各式典禮活動。在藍天白雲下，整體環境既清新又典雅，讓人流連忘返。

除了大片草地與樹木，園區內的彩色玻璃歐風教堂和其他藝術建築設計為場景增添了多樣化層次，非常適合拍攝浪漫的照片。尤其是午後陽光灑落，景色更顯溫暖動人。

我們今天是預訂了咖啡廳，建築頂端的「HONEYWOOD CAFE」招牌採用簡約現代的字體設計，鮮明且吸引目光，透過陽光印襯在草坪上的字眼也很藝術。外觀以大片玻璃窗為主，通透而明亮，讓自然光線充分灑入室內，與周圍修剪整齊的矮灌木與綠意相互輝映，營造出清新自然的氛圍。

走進室內，白色牆面搭配木質地板，打造出乾淨明亮的空間感。大面玻璃窗外的綠景與室內的光影交錯，讓人倍感舒適。一側的弧形拱門包廂設計，則為空間增添了一份優雅與私密性，成為室內的一大亮點。傢俱的選擇也極具巧思，白色大理石桌面搭配木質椅子，展現簡約的北歐風格，既實用又充滿設計感。此外，室內擺放的大型綠植，與窗外花園的景致互相呼應，增添了自然氣息。

當天，我們品嘗了多道精緻料理

1. 挪威深海燻鮭魚沙拉（NT$340）

搭配水耕生菜的鮮甜、冷壓初榨橄欖油的果香，點綴著微酸的黑醋栗醬，鮭魚入口即化，讓人回味無窮。

2. Carbonara卡邦尼貝殼麵（NT$320）

使用A級西班牙厚培根，搭配34%動物性乳脂與36月熟成帕瑪森起司，濃郁的奶香中帶著10%夏季黑松露的迷人氣息，麵體Q彈入味，絕對是喜愛義大利麵者的夢幻之選。

3. 黑松露炒菇薄餅（NT$280）

黑松露醬與牛肝菌醬的雙重加持，Mozzarella Cheese拉出的絲絲牽絆，每一口都能感受到滿滿的香氣和層次。

4. 炸物拼盤（NT$280）

包括多種炸物，每一口都酥脆香嫩，搭配特製醬料，完全是下酒的好選擇。

5. 水果氣泡飲（冰）（NT$160，葡萄口味）

6. 阿里山四季春歐蕾（NT$140）

7. 甘蔗紅玉紅茶（NT$140）

8. 黑咖啡(NT$100)

飲料真的不推~~

當步入晶麒莊園HoneyWood Cafe的那一刻，彷彿置身於童話故事中的場景。這裡的每個角落，都散發著歐洲莊園的浪漫氛圍，讓人忍不住想拿起相機，將每個畫面定格成美好回憶。

晶麒莊園HoneyWood Cafe

📍 地址：桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號

📞 電話：03-4013341

⏰ 營業時間：9:00–20:00