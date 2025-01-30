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火車讚石頭火鍋，蘆洲超人氣石頭火鍋推薦！只要$389起整櫃蔬菜、火鍋料、副餐、冰淇淋、飲料無限吃到飽

2025燈會攻略
2025-01-30 10:58:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

火車讚石頭火鍋，蘆洲超人氣石頭火鍋推薦！只要$389起整櫃蔬

秋冬必吃！蘆洲石頭火鍋推薦！238哦耶

11種獨家特色湯底，還有蔬菜／飲品／冰品自助吧，只要$389起就能自助吧免費吃338太好啦

 

石頭火鍋的湯頭就是鮮〜016飄過

堅持每日自熬湯頭、令人一再回訪的特色湯底，一開幕就人氣破表不是沒有原因！051點頭

蘆洲在地的朋友一直叫我一定要吃看看，我就想問到底是有多好吃？

來去嚐鮮吧GOGO！409衝啊

【火車讚養生石頭火鍋】位於蘆洲正和街上，附近有兩個停車場，嘟嘟房停車場和

蘆洲國小停車場(蘆洲區中正路100號)，步行約4-5分鐘即可到達，真的停車非常方便喔

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一走進店內，整體的空間非常明亮，木質系的裝潢也帶給人清新明亮的感覺

，另外類包廂用餐的間隔，給人很放鬆而且很寬敞的印象感

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再來看一下菜單吧，價位上從389元起，主廚特製11種湯頭任君挑選，牛奶湯跟麻奶湯

還會有可愛熊熊泡湯一起暖呼呼

有自助吧無限使用，而且不收服務費，冰品飲料都有！

招牌湯底推薦：他們家的石頭火鍋真的超厲害，經過洋蔥跟肉爆炒後加入高湯，湯頭以豬大骨煉製

，順口好喝而且不會口乾舌燥，相當好喝，讓人無法抗拒

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還有近乎骨折的美食加價升級！！！

新春超值加價購

活動時間2025/01/25～2025/02/28

活動一：

凡是開鍋即可加購大龍蝦666元

干蝦蛤99元

蛇麼都有來一盤88元

粉絲團按讚+追蹤或IG限動(設定公開)再折50元

活動二：

google五星好評

送私廚麻辣鴨血(豆腐)一份

活動三：

加入line官方好友領取優惠券

小編覺得這真的很划算喔〜

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一點完餐，馬上朝自助吧區進攻，自助吧位在正中間，自助吧非常精彩，光是綠色蔬菜就有10多種

，還有火鍋料、副餐、咖哩飯、冰淇淋、霜淇淋、飲料都是免費無限

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超多種類的蔬菜選擇，除了常見的青江菜、大白菜、高麗菜，還有鍋物一定不會缺少

這號靈魂人物「茼蒿」，第一次火鍋吃到皇宮菜，清脆爽口！

想吃什麼、想吃多少，通通自己夾〜229討厭啦

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此外還有咖哩飯、麵食、多種冷熱飲料，讓人一次能滿足多種美食需求

被火鍋耽誤的超好吃咖哩飯XD好多客人稱讚這咖哩飯也太好吃了

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石頭火鍋就是有股神秘的香氣讓人欲罷不能…….005感動

爆炒洋蔥，讓香氣完全釋放，爆炒後的香氣整個湯底喝起來更是美味〜

喝了幾碗，整個人都暖了起來

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義式番茄鍋也真的是很狂啦

湯頭顏色紅豔，味道比一般番茄更為濃郁，濃濃的蕃茄香氣，湯頭酸甜順口裏頭還有許多蕃茄丁

誰喜歡番茄鍋的、這鍋好番茄，好香啊！035喜

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雙人海陸套餐上桌，我們迫不及待的開煮了

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【板腱牛】

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這款美國板腱火鍋片，選用Prime等級的牛肉，其肉質細嫩多汁，散發著天然的牛肉香

滿香氣的板腱牛放進火鍋中涮煮片刻，肉質軟嫩口感極致每一口都是奢華的享受

板腱牛肉，不會太肥也不會太瘦，口感非常有Q度，軟嫩中帶點彈性！

深得我心〜061心

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【小羔羊】

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精選的小羔羊肉，和一般成羊相比，肉質更為鮮嫩細緻，且沒有一般羊隻的腥羶味

輕輕涮煮後，嫩滑的肉質將釋放濃郁的羊肉風味，讓每一口都充滿滿足感

尤其涮番茄湯底完美結合小羔羊肩肉，口感軟嫩、多汁的口感

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【雙人海陸套餐】

白蝦、草蝦、紅蝦、扇貝、蛤蠣、鯛魚、生蠔、魷魚、鮑魚

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來這家店必點海鮮盤，蝦控跟魚控都能吃得超滿足

超浮誇海鮮盤品項超豐富！一上桌就超吸睛！015啊

海鮮新鮮沒話說，份量也給得很有誠意

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【生蠔】

生蠔補撈後急速冷凍保存最原始的鮮味，涮一下就能吃到飽滿鮮美的滋味

入口肥美滑嫩，鮮甜多汁，吃得到大海鮮甜滋味

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【蛤蠣】

蛤蠣也是經過精選，顆顆渾圓飽滿

煮完之後沒有縮水，依舊大顆，入口軟Q軟Q，有海的鮮甜滋味

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【鮑魚】

帶殼大鮑魚，彈而有勁，口感Q彈豐富

帶有天然的鮮甜味，涮煮入口後能感受到鮑魚的彈性與嫩度讓人一吃就愛上

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【扇貝】

不要看它好像個頭不大，但是煮之後也不會縮水，證明夠新鮮

鮮美甘甜、飽滿的貝肉，絲絲分明的口感，彈牙可口

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【鯛魚】

大規格厚切鯛魚片，超厚實，不是薄薄一片呢

保留鮮甜風味與滑嫩口感，涮煮後不易散開，入口滑順

肉質紮實爽口、細緻鮮嫩，無土味、腥味，好嫩好好吃〜

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【草蝦】

草蝦還滿大一隻的，而且鮮度都還不錯，沒有黏殼的問題，剝起來很順手

草蝦帶有濃郁的鮮甜風味，肉質鮮美結實口感一流

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【紅蝦】

天使紅蝦最怕煮出來肉都爛爛散開，吃下去口感粉粉的…….

他們家的紅蝦個頭大，色澤紅潤誘人，入口會散發出獨特的鹹味及甘味，肉質綿密彈牙，是蝦中的極品！

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【白蝦】

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美的白蝦〜而且一點也不小隻呀！

可以吃到海的原味，肥美肉質咬在嘴裡又十分飽滿，口中香氣四溢，讓人食指大動

 

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【魷魚】

嚴選優質魷魚，鮮度鎖住，海洋風味滿分！

入口滑嫩Q彈，紮實的口感讓人愛不釋口〜

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【新春加價購】

熱愛海鮮的朋友看過來！087抓加價購完全就是海鮮控們的天堂啊！

干蝦蛤99元、蛇麼都有來一盤88元

CP值非常高喔！

老闆還嚴選新鮮的白蝦肥美又多汁的口感讓人吃一口就愛上！

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吃飽喝足後再來個自己DIY擠霜淇淋結束這回合

今天霜淇淋是可可口味，口感意外的清爽，吃起來沒壓力

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小珊珊碎碎念：

小編覺得火車讚算是近期吃過真的是很用心的火鍋湯頭，吃一次就直接愛上045來親個

讓我驚艷021渴望的不用加任何醬料，肉片蔬菜直接涮就超夠味！

價位更是超親民的從$389元起、不收服務費，而且還附有自助吧無限享用！

美食再加一這間我絕對會再回訪！！ 真的太好吃餒〜118啊啊啊

 

【火車讚養生石頭火鍋】

地址：新北市蘆洲區正和街29號

電話：02-82868919

營業時間：早上11:00～晚上22:30

官方臉書火車讚養生石頭火鍋

官方IG火車讚養生石頭火鍋（@huochezan）• Instagram 相片與影片

X提供WIFI  X一成服務費  X寵物入內

 

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翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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服務品質
4.50
裝潢氣氛
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CP值
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