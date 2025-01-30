秋冬必吃！蘆洲石頭火鍋推薦！

11種獨家特色湯底，還有蔬菜／飲品／冰品自助吧，只要$389起就能自助吧免費吃

石頭火鍋的湯頭就是鮮〜

堅持每日自熬湯頭、令人一再回訪的特色湯底，一開幕就人氣破表不是沒有原因！

蘆洲在地的朋友一直叫我一定要吃看看，我就想問到底是有多好吃？

來去嚐鮮吧GOGO！

【火車讚養生石頭火鍋】位於蘆洲正和街上，附近有兩個停車場，嘟嘟房停車場和

蘆洲國小停車場(蘆洲區中正路100號)，步行約4-5分鐘即可到達，真的停車非常方便喔

一走進店內，整體的空間非常明亮，木質系的裝潢也帶給人清新明亮的感覺

，另外類包廂用餐的間隔，給人很放鬆而且很寬敞的印象感

再來看一下菜單吧，價位上從389元起，主廚特製11種湯頭任君挑選，牛奶湯跟麻奶湯

還會有可愛熊熊泡湯一起暖呼呼

有自助吧無限使用，而且不收服務費，冰品飲料都有！

招牌湯底推薦：他們家的石頭火鍋真的超厲害，經過洋蔥跟肉爆炒後加入高湯，湯頭以豬大骨煉製

，順口好喝而且不會口乾舌燥，相當好喝，讓人無法抗拒

還有近乎骨折的美食加價升級！！！

新春超值加價購

活動時間2025/01/25～2025/02/28

活動一：

凡是開鍋即可加購大龍蝦666元

干蝦蛤99元

蛇麼都有來一盤88元

粉絲團按讚+追蹤或IG限動(設定公開)再折50元

活動二：

google五星好評

送私廚麻辣鴨血(豆腐)一份

活動三：

加入line官方好友領取優惠券

小編覺得這真的很划算喔〜

一點完餐，馬上朝自助吧區進攻，自助吧位在正中間，自助吧非常精彩，光是綠色蔬菜就有10多種

，還有火鍋料、副餐、咖哩飯、冰淇淋、霜淇淋、飲料都是免費無限

超多種類的蔬菜選擇，除了常見的青江菜、大白菜、高麗菜，還有鍋物一定不會缺少

這號靈魂人物「茼蒿」，第一次火鍋吃到皇宮菜，清脆爽口！

想吃什麼、想吃多少，通通自己夾〜

此外還有咖哩飯、麵食、多種冷熱飲料，讓人一次能滿足多種美食需求

被火鍋耽誤的超好吃咖哩飯XD好多客人稱讚這咖哩飯也太好吃了

石頭火鍋就是有股神秘的香氣讓人欲罷不能…….

爆炒洋蔥，讓香氣完全釋放，爆炒後的香氣整個湯底喝起來更是美味〜

喝了幾碗，整個人都暖了起來

義式番茄鍋也真的是很狂啦

湯頭顏色紅豔，味道比一般番茄更為濃郁，濃濃的蕃茄香氣，湯頭酸甜順口裏頭還有許多蕃茄丁

誰喜歡番茄鍋的、這鍋好番茄，好香啊！

雙人海陸套餐上桌，我們迫不及待的開煮了

【板腱牛】

這款美國板腱火鍋片，選用Prime等級的牛肉，其肉質細嫩多汁，散發著天然的牛肉香

滿香氣的板腱牛放進火鍋中涮煮片刻，肉質軟嫩口感極致每一口都是奢華的享受

板腱牛肉，不會太肥也不會太瘦，口感非常有Q度，軟嫩中帶點彈性！

深得我心〜

【小羔羊】

精選的小羔羊肉，和一般成羊相比，肉質更為鮮嫩細緻，且沒有一般羊隻的腥羶味

輕輕涮煮後，嫩滑的肉質將釋放濃郁的羊肉風味，讓每一口都充滿滿足感

尤其涮番茄湯底完美結合小羔羊肩肉，口感軟嫩、多汁的口感

【雙人海陸套餐】

白蝦、草蝦、紅蝦、扇貝、蛤蠣、鯛魚、生蠔、魷魚、鮑魚

來這家店必點海鮮盤，蝦控跟魚控都能吃得超滿足

超浮誇海鮮盤品項超豐富！一上桌就超吸睛！

海鮮新鮮沒話說，份量也給得很有誠意

【生蠔】

生蠔​補撈後急速冷凍保存最原始的鮮味，涮一下就能吃到飽滿鮮美的滋味

入口肥美滑嫩，鮮甜多汁，吃得到大海鮮甜滋味

【蛤蠣】

蛤蠣也是經過精選，顆顆渾圓飽滿

煮完之後沒有縮水，依舊大顆，入口軟Q軟Q，有海的鮮甜滋味

【鮑魚】

帶殼大鮑魚，彈而有勁，口感Q彈豐富

帶有天然的鮮甜味，涮煮入口後能感受到鮑魚的彈性與嫩度讓人一吃就愛上

【扇貝】

不要看它好像個頭不大，但是煮之後也不會縮水，證明夠新鮮

鮮美甘甜、飽滿的貝肉，絲絲分明的口感，彈牙可口

【鯛魚】

大規格厚切鯛魚片，超厚實，不是薄薄一片呢

保留鮮甜風味與滑嫩口感，涮煮後不易散開，入口滑順

肉質紮實爽口、細緻鮮嫩，無土味、腥味，好嫩好好吃〜

【草蝦】

草蝦還滿大一隻的，而且鮮度都還不錯，沒有黏殼的問題，剝起來很順手

草蝦帶有濃郁的鮮甜風味，肉質鮮美結實口感一流

【紅蝦】

天使紅蝦最怕煮出來肉都爛爛散開，吃下去口感粉粉的…….

他們家的紅蝦個頭大，色澤紅潤誘人，入口會散發出獨特的鹹味及甘味，肉質綿密彈牙，是蝦中的極品！

【白蝦】

美的白蝦〜而且一點也不小隻呀！

可以吃到海的原味，肥美肉質咬在嘴裡又十分飽滿，口中香氣四溢，讓人食指大動

【魷魚】

嚴選優質魷魚，鮮度鎖住，海洋風味滿分！

入口滑嫩Q彈，紮實的口感讓人愛不釋口〜

【新春加價購】

熱愛海鮮的朋友看過來！ 加價購完全就是海鮮控們的天堂啊！

干蝦蛤99元、蛇麼都有來一盤88元

CP值非常高喔！

老闆還嚴選新鮮的白蝦肥美又多汁的口感讓人吃一口就愛上！

吃飽喝足後再來個自己DIY擠霜淇淋結束這回合

今天霜淇淋是可可口味，口感意外的清爽，吃起來沒壓力

小珊珊碎碎念：

小編覺得火車讚算是近期吃過真的是很用心的火鍋湯頭，吃一次就直接愛上

讓我驚艷 的不用加任何醬料，肉片蔬菜直接涮就超夠味！

價位更是超親民的從$389元起、不收服務費，而且還附有自助吧無限享用！

美食再加一這間我絕對會再回訪！！ 真的太好吃餒〜

【火車讚養生石頭火鍋】

▶地址：新北市蘆洲區正和街29號

▶電話：02-82868919

▶營業時間：早上11:00～晚上22:30

▶官方臉書：火車讚養生石頭火鍋

▶官方IG：火車讚養生石頭火鍋（@huochezan）• Instagram 相片與影片

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