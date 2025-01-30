最近朋友去了一間討論度很高的網紅名店，店名叫『明水然．樂』

還給我介紹了餐點內容，有和牛、龍蝦、鮑魚、干貝...等，根本就是海陸大參！

重點是，CP值很高，$2000有找！！！

這也太吸引人了，搞得我心癢癢的。

剛好要跟媽媽到新竹城隍廟拜拜，在新竹火車站前就有明水然．樂-新竹林森店，立馬就訂位了，

Google評論上有4.8分的高評價，甚至2023、2024連續兩年榮獲網路溫度計『此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒』第一名官軍名店，

這麼高的評價，讓人期待

明水然．樂新竹林森店，就位於新竹火車站對面，補給站美食廣場四樓，交通十分便利。

搭電梯到了四樓，才進門就看到網友所說的明水然．樂打卡熱點，明水然．樂大燈籠！

趕緊也讓媽媽當一下網美

餐廳這樣的擺設，真的很有味道，

除了燈籠之外，還有日本酒樽可以一起入鏡。

窗外就是新竹車站，還蠻有味道的。

服務人員引領我們進入包廂，

馬上感受到不一樣，

明水然．樂採取預約用餐制，都在包廂內用餐，除了隱密性，也感覺倍受尊重。

在桌檯上已經先展示了今天我們餐點會用到的食材，感覺真的很不一樣。

日本A5和牛菲力、活龍蝦、海膽、活鮑魚等時令海鮮，超大器！

一般頂級無菜單鐵板燒總是給人高不可攀，價位頂天的感覺，但是來到明水然．樂一看菜單，

目前套餐有兩種價位，$1600+10%的樂饗宴套餐就有14品的餐點，可以吃得到活龍蝦、北海道生食級干貝、日本A5和牛，物超所值…這CP值實在太高了！

另外有個好消息，自2025.1.20（一）起，樂饗宴套餐，全台門店同步升等為16品尊榮體驗！這CP值何止爆表！！！

$2400+10%的樂盛宴套餐，除了有16品反璞料理之外，更是令人驚艷，只要加不到一張小朋友的價格，卻可以享用到原價$1500以上的活鮑魚、海膽、整尾現流魚，還有更頂級的A5和牛菲力！

如果想要加點酒水的話，也有不錯的選擇喔，可惜我要開車，忍痛放棄

看那鮑魚還在扭動身體，嘿嘿，新鮮的食材，等等都會進到我肚子裡

別忘了掃碼加入會員，還有入會禮喔（炙燒烏魚子）

待客人入座後，服務人員已送上前菜，小菜跟熱茶

小菜紫蘇梅葉搭柚香蘿蔔、檸檬醃漬洋蔥，開胃解膩。

熱茶是白桃烏龍，有淡淡的桃子甜香，媽媽很喜歡。

紫蘇梅山藥細麵，

滑潤的山藥絲帶有果醋的微酸，加上鮭魚卵的點綴，鹹酸兩種味道的衝擊，讓人開胃。

用餐包廂都會由一位專屬師傅來負責板前料理，

師傅會先介紹食材，然後解說這道餐點的作法，出餐後也會關心是否合乎胃口，尊榮感馬上飆升！

看似一道平凡的豆腐料理，

在師傅巧手之下，平凡就變成不凡了

濃郁的胡麻香氣，跟豆腐的豆香剛好相輔相成

北海道生食級干貝，隨著師傅巧手在鐵板上翻轉，上下兩面被煎到稍稍的焦黃

出菜前師傅再用噴槍烤一下表面

微焦的表面，增添幾分口感，干貝內部還是那麼細緻甘甜，生食級的果然好吃

接下來師傅開始處理龍蝦三吃的大螯部份了，

裹上粉之後慢慢的煎熟，耐心的控制火侯

在處理龍蝦大螯的時候，

師傅已經不急不徐的做好松露奶油燉飯

果真是具有日本職人之匠心的師傅，

每一道步驟都井井有條，

煎龍蝦大螯的時候，也能顧著整隻的赤鯧，

然後又加上蒸蛋

將大螯放在燉飯上面，再佐以明太子美乃滋，最後再用噴槍稍微烤一下表面

波士頓龍蝦大螯松露奶油燉飯

松露與明太子濃郁的香氣，放在檯前都聞得到

切開當下，都還能感受到蟹螯的Q彈，

吃在嘴裡，真的可以感受到那彈跳的感覺，

從蟹螯本身的鮮甜，到明太子的鹹度，再加上燉飯濃郁的松露香氣，

層次分明，好想再吃喔

在龍蝦大螯上桌後，甜蝦茶碗蒸也上了

鮮魚高湯加上柴魚，還有甜蝦在裡面，

這樣的湯頭，說多鮮甜就有多鮮甜，

綿密的蒸蛋，舀一匙吃在嘴裡，滿滿的幸福。

可以看到一旁的赤鯧已經快好了，

師傅也正忙著處理這一套紅條石斑魚片，

煎到表皮有一點赤赤的，

再用絲瓜做底，淋上醬汁，準備上菜

石斑魚綿密的肉質，加上一些辣椒絲給味蕾小小的刺激，

在口感上也多了點變化

時令鮮魚赤鯧，

表皮煎的赤赤的，看起來就吸引我動筷子，

夾一塊魚肉起來，可以看到綿密的肉質，

直接吃下口，表皮的焦香，跟魚肉本身的搭配，就是一個鮮！嫩！

特別的是師傅特別提供黑胡椒跟岩鹽可以沾著吃，

我沾了點岩鹽，發現特別搭，感覺將魚肉的鮮甜又提昇一個層次，有股說不出的合拍感

入會禮，炙燒烏魚子

活鮑魚上場了，師傅先鋪上酸豆跟檸檬片，

受熱後不斷的在鐵板上扭動，

師傅蓋上昆布跟粗鹽之後用鹽封處理。

待熟度可以之後，就將整顆鮑魚挪到鐵板上處理。

師傅快速的剃除不需要的部份，然後分切，維持鮑魚鮮度

看看師傅切開後鮑魚的切面，

都還可以看得到紋理，可以想像口感一定很棒。

搭配松露醬，可以增添風味。

這切面真美，

單吃鮑魚切片吃出它本身的鮮甜，

沾上松露醬，讓整個風味更加濃郁。

在處理鮑魚的當下，和牛漢堡也緊跟著製作中！

師傅將和牛漢堡肉排煎到稍微有點焦，

看著肉汁緩緩的流出，

感覺口水也跟著流出來了

照燒和牛堡

看似不起眼的和牛堡，還挺厚實的。

和牛漢堡排表面塗上照燒醬，閃耀著誘人的光芒。

媽媽說不吃這些年輕人的玩意兒，

嘴巴說不要，但是嘴上可是咬了一大口

直說這肉好吃，

媽，這可是和牛漢堡排啊

龍蝦第二吃，龍蝦頭以下直接蒸過後上鐵板煎，

到一個熟度將身體部份翹起在龍蝦殼外，

佐以龍蝦膏製成的蕃茄起司醬，搭配玉米筍跟海菜

就是要霸氣，一叉子就把整片龍蝦肉給叉起來，

不用沾醬先來一口，滿滿的海味！

沾醬吃可以感受到被催化出來的鮮甜更加乘！

$2400樂盛宴的赤海膽海鮮珠寶盒

底部鋪上一層滿滿的鮭魚卵，最上層是日本赤海膽，

咬下去真的是超滿足，

爆漿的鮭魚卵，鹹鹹的滋味讓海膽的鮮甜更加明顯了，實在太高級了

雞肉採用不打抗生素和生長激素的桂丁雞，

雞腿被師傅煎到外皮焦焦的呈金黃色，

但是底下雞肉的油脂還不斷的滲流出來，

連搭配的蒜片也是師傅自己製作。

不論是搭配蒜片、黑胡椒，或是松露鹽，

都能嚐到桂丁雞的好風味

日本A5和牛菲力，

細嫩的肉質，從切面就可看得出來。

五分熟的熟度，吃起來入口即化，

不論單獨吃，或是搭配蒜片或松露鹽，

都可以細細品嚐和牛的鮮甜。

竟然還有炒飯！

前面幾道吃下來已經有飽足感了耶，

師傅還貼心的問有沒有要加飯

看著快手在鐵板上翻炒，

感覺飯粒都在跳舞一般

師傅的火侯控制不在話下，

雖然炒飯看起來粒粒分明，

吃起來卻還是Q彈涮嘴，

龍蝦第三吃-龍蝦味噌湯

整個龍蝦頭，加上白味噌、赤味噌、加賀味噌三種味噌熬煮而成，

湯頭喝起來一點都不死鹹，

還有味噌的香氣。

加上一起熬煮的龍蝦頭，

鮮甜度當然不在話下。

挖一點蝦膏來吃，

如果有人問我什麼叫幸福，這時候就是！

最後還有甜點，焦糖吐司冰淇淋。

現場製作的甜點真的很酷，

吐司外皮裹上糖液，

煎到焦脆模樣，

把冰淇淋擺上去，

上面再灑上芝麻花生粉，

接觸吐司面的冰淇淋開始融化，

這模樣還真誘人，

整套餐在這邊結束，

真的是個完美的ending。

整個用餐過程，

都能夠感受到餐廳的用心，

菜色的選用與安排，

師傅的廚藝，

用餐的環境，

完全的體現了什麼叫『物超所值』！

這麼高的CP值，真的只要兩張小朋友就辦得到，會不會太佛啊！！！

店家資訊：

明水然．樂-新竹林森店

電話：03-5220822

營業時間：11:15~15:00

17:15~22:00

粉絲頁：https://www.facebook.com/@minsuizenraku/?locale=zh_TW

線上訂位：https://reurl.cc/QjGdV0

地址：新竹市東區林森路2巷9號4樓