板橋人氣居酒屋-菁禾町居酒屋，位於三鐵共構的板橋火車站旁、漢生東路上，交通非常便利。出了店門，過馬路，就有一個面積很大的歐特儀特專三停車場，完全不用擔心停車問題。純日式居酒屋，店裡空間不大，佈置和氣氛都很溫馨，是放鬆身心、品酒、吃美食的好地方。炭火燒烤串燒很迷人，炒物、炸物各擅其場，下酒菜量多味足，也有麵、飯的選項，吃飽、吃巧任君選擇。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

店門口濃濃的日式風，深藍的布招上，可愛質樸的鯉魚旗圖樣，讓我恍惚之間，感覺好像已經來到京都的小巷。

從傍晚開到凌晨，上完一天班，約幾個好友或同事來這裡，一起吃吃美食、聊聊天，順便喝點小酒，消除一天的疲憊，就是這麼簡單。每人低消只要 $300 元，週日到週四另加 $499 元，就可以參加生啤酒 2 小時無限暢飲活動，日本頂級三得利、沖繩 ORION 隨你喝到飽。想表演喉嚨借過的酒國英雄，歡迎光臨！

想營造悠閒、溫馨又療癒的氛圍，還有什麼比慵懶的貓咪更適合呢？菁禾町不僅店招上有貓爪，店裡也有滿滿的貓咪蹤影：廚房的布簾、牆上的掛圖，還有櫃台上大大小小的招財貓。其中我特別喜歡廚房布簾上的貓，因為牠的想法和我不謀而合：吃飽飽、睡好好，這才叫「舒坦」！

據我觀察，愛貓的人士，通常也愛狗，這家餐廳沒有標榜寵物友善，卻是實實在在的寵物友善，看看躺在地上的兩隻狗狗，那副寫意自在的模樣就知道。這桌客人顯然是客裡的常客，叫了滿滿一桌的好料慢慢吃，狗狗就這樣靜靜的躺著，不叫也不鬧，畫面十分和諧。

山不在高，有仙則名；店不在大，溫馨就行。我數了一下座位，最多應該只能同時招待 18 個貴客，這樣也不錯，廚房能從容出菜，侍者的服務也能更加周到。這裡沒有划拳拚酒的喧囂，沒有煙霧瀰漫的煩躁，乾淨衛生，所以常被包場，想來用餐最好事先訂位，或者行前看一下官方 FB ，以免不得其門而入。

鐵架木桌，極簡俐落；看似尋常的桶型座椅，掀開椅墊，就是隨身物品的置放空間，巧思獨具。

菜單有兩面，正面是餐，背面是酒。餐點有串燒、燒物、炒物、炸物、冷菜、湯品、甜點等。

酒品則有啤酒、清酒、利口酒、梅酒、威士忌，當然也有無酒精飲料可選。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

老婆點了一杯＂貓之惠白桃＂，140/杯，聽她說，口感就跟杯墊印的字一樣，非常順口，桃子的香氣也很濃郁。為什麼我知道？因為她只是抿了一口，說話就帶著桃香。我點了＂海鹽檸檬氣泡＂，80/杯，檸檬的酸甜滋味，在海鹽的鹹味勾勒之下，口感特別清新解膩；氣泡的沁涼暢快，大口喝下的爽感，果然有＂發＂的感覺。我不知道侍者是有心還是無意？杯墊上的字和飲品的特性，如此的匹配。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

松阪豬炒水蓮，140 元。

我喜歡吃炒水蓮，卻討厭不新鮮的水蓮，因為會卡牙縫；還好這盤松阪豬炒水蓮很好吃，松阪豬和水蓮，一葷一素，兩者都相當脆口，發揮加乘的效果。更讚的是看起來小小一盤，其實分量頗多，兩人吃綽綽有餘。

牛肋條串，兩串 180 元。

串燒就是要炭火燒烤才好吃，因為炭火的高溫不但能鎖住肉汁，而且可以逼出食材原本的香氣，再加上迷人的炭香，整體香氣昇華到另一個層次。這兩串牛肋條串出餐前，還額外灑上七味粉和芝麻，咀嚼時可以感覺到牛肉的軟嫩，鮮甜的肉汁，滿口油香。

明太子起司烤餅，150 元。

貌似披薩，其實不是！超薄的餅皮邊緣烤得超脆，中間軟 Q ，上層鋪滿明太子，鹹香美味，埋伏的櫛瓜，供應充足的水分，吃來一點都不乾口，還有一撮辣椒絲，給味蕾帶來出其不意的口味刺激。這是一道大人小孩都會很愛的烤餅，集香、脆於一身，值得推薦。

培根捲鮮干貝，180 元。

這是一道海陸雙拼組合，外層的培根帶著迷人的煙燻風味，口感鹹香油潤。干貝的鮮甜海味，與培根的油香融合，一口咬下立刻爆汁，美妙的滋味超乎想像！

柚子胡椒雞肉串，120 元。

這是見證奇蹟的一道串燒，清淡原味的雞肉，加上一小撮柚子胡椒，味道的提升，便有立竿見影的效果，就好像在黑白的世界，灑上五顏六色的顏料，立刻變得多彩繽紛！沒有試過的朋友，一定要親自來見證它的神奇。

玫瑰鹽櫛瓜，100 元。

吃燒烤食物，總免不了要點一份櫛瓜來吃吃，除了因為它鮮甜多汁又脆口之外，還有一個重要的原因，那就是櫛瓜富含鉀離子，可以幫助人體排出多餘的鈉。吃多了重鹹的燒烤之後，來幾片櫛瓜，對健康好處多多。

醬燒雞心，兩串 100 元；醬燒雞肝，兩串 100 元。

這兩道串燒口味較重，適合拿來當下酒菜，喜歡喝啤酒的朋友，一定要點起來。醃漬過的雞心加上店家特製醬汁，燒烤之後香氣四溢，外層微微焦脆，卻不會難咬。鹹甜兼具，層次豐富，口感彈牙，越嚼越香，堪稱上品。醬燒雞肝口感棉密細緻，不但沒有腥味，而且香氣十足。

明太子山藥，120 元。

山藥口感偏脆，味道淡雅，搭配濃郁奶香，辛辣開胃的明太子，兩者有互補的作用；既可中和明太子稍高的鹹味，又能增加山藥的口感，怪不得幾乎每桌客人都會點上一盤。

明太子玉子燒，180 元。

這道我真的要大推！吃過不少明太子玉子燒，但是從沒吃過這麼好吃的明太子玉子燒。蛋皮的軟嫩程度遠勝布丁，超巨量的起司，絲滑的輕撫舌尖，濃郁的奶香無孔不入的滲入味蕾，還有明太子的畫龍點睛，軟、嫩、香、滑、鹹、鮮，各種美妙滋味紛至沓來，稱之為「絕品玉子燒」毫不為過。

天使紅蝦，180 元。

烤天使紅蝦是隱藏菜單，在菜單上找不到，我們剛巧看到鄰桌的熟客有點，馬上跟著加點。兩隻體型巨大的天使紅蝦，高溫烤過的甲殼香氣，光聞就讓人口水直流。剝開蝦殼，一口咬下，鮮甜的海味撲鼻而來，蝦肉相當彈牙，口感甘甜，令人欲罷不能！

一夜干鯖魚，250 元。

一夜干是居酒屋人氣最高的品項之一，其中我最愛點的是鮪魚，因為牠不但是很多營養師推祟的健康食材，而且好吃，價格也相對便宜，在一夜干中 C/P 值最高。一整條的鯖魚，表皮烤得焦黃酥脆，魚肉還保留水潤的狀態，吃起來又嫩又香。擠一點桔汁增加酸甜層次，再沾一點胡椒鹽提味，一口咬下，就是人間美味。

來居酒屋最重要的目的，當然是放鬆身心，小酌、吃美食都是很好的方法；但是想喝點小酒，大眾運輸是否方便？就很重要了。菁禾町居酒屋離板橋火車站只有5 分鐘步程，約會、聚餐，不用擔心酒駕的問題，而且餐點好吃，環境也不錯，大伙都可以盡興而歸，絕對是板橋居酒屋的一時之選，推薦給所有喜歡居酒屋的朋友。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔



🎀菁禾町居酒屋🎀

🏡地址：新北市板橋區漢生東路41-1號

☎️訂位電話：02-22562958

🕐營業時間：18:00-01:00 ( 週一公休，最後收客：23:00 )

👉FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558840684959