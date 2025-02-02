濟州島，位於韓國南部，是150-200萬年前漢拏山火山爆發熔岩累積所形成的海島，故一句話道盡濟州島：「石多，風多，女人多。」這次濟州島之旅第一個正式的戶外行程，就是要欣賞怪石。來到濟州島北部，正對濟州市海岸，距離機場僅10分鐘路程的【龍頭巖】和【龍淵峽谷】。

↓下車以後，前方直走就可以走到海岸邊龍頭巖的觀景台。

不過我們先右轉200米，往龍淵峽谷前進。

↓這電線桿怎麼回事，怎麼彎成這樣？

↓到達，橫跨峽谷的龍淵吊橋。

吊橋的外觀現代、結構堅固，走在上頭卻非常搖晃，猜想當初建造時故意這樣設計，好讓遊客感到刺激。而龍淵吊橋亦為夜景勝地，每年夏天還會舉辦重現朝鮮後期船遊的龍淵船上音樂會。

【龍淵峽谷】：神秘的「龍之深潭」

↓從橋上的視野，不難體會出臨海深谷的壯麗。

天然形成的火山岩峽谷，因熔岩流經沖刷而成，經年累月在山谷中逐漸形成深邃的水流和奇特的岩壁形態。水深、流動性強，再加上四周植物的覆蓋，青綠幽深，使其形成了獨特的自然景觀。

奇妙的是，峭壁又呈灰白色，頗具山水畫意境。那紅色的中國式涼亭，還真是畫龍點睛，要沒見過的人，有可能不會聯想到這裡是韓國。

龍淵峽谷（용연）的名稱來源於韓國語中的「龍」和「淵」二字。根據當地傳說，這片深邃的水域是龍居住嬉戲的地方，水的深度和流動性使得水面常有霧氣騰騰的景象，營造出神秘氛圍，像是有龍潛藏其中似的。實際上就是發源自漢拏山的溪水流入大海的地方。

↓環繞涼亭設置有步道，有許多拍照點，可惜我沒遠遠以出海口為背景給吊橋來一張。

↓涼亭上，可愛的韓國小兄妹。

↓咦？出海口那邊是什麼地方？為什麼有彩色的不知是電箱還是貨櫃的東西？還有高高的竿子？

好啦！回頭往龍頭巖。

↓韓劇中常常看見的戶外大垃圾桶。

↓雖是觀光熱點，但隨便一景，都像是寧靜的小漁村。

↓小販賣的紅薯，我覺得不怎麼甜，乾乾的，但老媽和老妹讚不絕口。

↓隔著海灣相望的，是Ramada Plaza Jeju Ocean Front，高檔的度假型酒店。

↓龍頭巖觀景台前，有一個美人魚石像，面容慈祥，感覺是海女與美人魚的綜合體。

↓她的任務，就是每天和遊客們合照XD。

所謂的龍頭，在哪裡呢？

【龍頭巖】：神龍化石的傳說

↓有了，從觀景台向左望，真的很明顯一隻龍正望向天際。奇岩怪石，原本就是三分相像，七分想像，能一眼就領會，已經是很神似的了。

相傳，有一隻蟲，為了成龍飛升而偷取了漢拏山神明的珍珠，結果逃跑時中箭落海，永遠化為岩石。——雖未能如願飛升，但最終至少有化成龍形，算不算得其所哉呢？

果然是濟州島最具代表性的奇岩，非常有氣勢。

↓可從觀景台濱海步道向下走，從相反的方向欣賞龍頭巖（Yongduam Rock）。

步道規劃得相當不錯，晴天時沒有腳滑之虞。

↓這火山岩也是奇了，當然也是遊客打卡熱點。

↓YA！我是覺得這個方向，龍口大張，功虧一簣，永恆的驚愕，更具戲劇性！

↓紀念品店門口擺著各式各樣火山石雕刻品，這種圓石可以用來磨腳皮。

↓濟州島特產，黑毛豬。

↓石頭爺爺，濟州島的精神代表與守護神，島上隨處可見。最初是因為女多男少，為了希望能多生男孩而創造，如今已如土地公般的存在，守護著整個島民，也就成了濟州島政府機構的標誌。

↓當然也衍生出Q版的石爺爺和石婆婆。

↓濟州島盛產橘子，或可稱《橘島》，橘子汁是必喝。這橘子冰棒做成石爺爺的形狀很可愛，一支要125台幣哩！化得超快，打開拍個照就開始流水，非常甜膩啊！

海島風情實在迷人，奇岩怪石憑添傳奇，剛來不到一上午就覺得很值得XD，後面更漂亮的地方，還有呢！

【龍頭巖】

地址：濟州特別自治道濟州市龍潭1洞2581-4

제주특별자치도제주시동한두기길

濟州島之旅，未完待續…….

金蛇報喜，開工大吉

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