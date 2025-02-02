得嘉野Dejia’s Brunch ｜芋頭控必衝!台北萬華浮誇系早午餐，超爆餡芋泥三明治、可頌和蛋餅吃到爽！

芋頭控們要收藏這家!台北萬華浮誇系早午餐【得嘉野Dejia’s Brunch】，主打超爆餡的三明治、可頌和蛋餅，從肉品、餡料、飲品，多達20多種自製產品，不使用過多現成品、加工品，志在提供客人「健康主打手作，，食材、在地人情味、高cp餐點」，是附近居民老饕們的口袋愛店!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

得嘉野Dejia’s Brunch 環境分享

▼【得嘉野Dejia’s Brunch】地址位在萬華區昆明街上，在地經營逾20年，在捷運西門站、龍山寺站中間，從任兩站捷運出口出來後約8分鐘即可抵達。

▼【得嘉野Dejia’s Brunch】用餐環境很有野餐的氛圍感，座位數很多適合個人或團體聚餐。以綠意植栽搭配木頭色裝潢，充滿溫暖又舒適的感覺。

得嘉野Dejia’s Brunch 菜單

得嘉野Dejia’s Brunch 用餐心得

招牌夢幻紫薯總匯（雙人份）💰155元

▼超級巨無霸的招牌夢幻紫薯總匯，使用四層吐司搭配食材層層堆疊，加入花生醬、培根、漢堡肉、歐姆蛋、起司、生菜、紫薯，還有超酷的花生醬與紫薯的組合，每一口都有著豐富多變風味，推薦大家一定要點起來!

芋泥烤餅起司四重奏💰95元 芋泥小可頌💰65元

▼芋頭控在這裡絕對發瘋，每一樣都是超霸氣的在給料，芋泥烤餅起司四重奏在烤餅裡頭加入芋泥、起士，最後淋上煉乳邪惡破表，芋泥小可頌咬下餡料瞬間炸開，滿滿芋頭香在嘴裡釋放!

手作義式紅醬海鮮直麵(鮮蝦+蛤蠣)💰215元

▼根本是被早餐店耽誤的義大利麵，紅醬是闆娘手工大鍋熬煮，每次需耗時4小時，手作義式紅醬海鮮直麵酸甜紅醬與海鮮完美結合，完美裹附在每根嚼勁麵條，超好吃，認真不輸給外面專賣店!

手作肉醬起司德腸堡套餐💰195元

▼超大份的早午餐拼盤在不用200元，CP值真的很高，手作肉醬起司德腸堡的精髓醬料，以紅醬搭配鮮豬絞肉熬製，與德式香腸和起司片結合恰好，涮嘴到不知不覺一口接一口!

100%純厚牛肉(B餐) 💰105元

▼厚度十足的100%純厚牛肉漢堡，使用100%純牛肉手工拍打製作，趁熱咬下會有肉汁爆出，搭配生菜跟嫩蛋讓人大飽足~

招牌奶油蒜味豬里肌厚切吐司2.0💰95元

▼蒜味控會愛的招牌奶油蒜味豬里肌厚切吐司，靈魂主角奶油蒜味醬也是店家自己做的，烤到外酥內Ｑ的厚片吐司中，抹上濃郁蒜香和豬里肌肉，在嘴裡打造超爽的蒜味爆擊，還超級貼心的附上漱口水，不用擔心口氣問題~

日式章魚燒蛋餅💰85元

▼上桌時還會在跳舞的日式章魚燒蛋餅，頂頭撒上自製的蛋餅沾醬、美乃滋和柴魚片，大口咬下可以吃到霸氣的中卷身，伴隨帶厚度的酥脆餅皮讓人停不下來!

法式牛肝菌螺旋脆皮濃湯 加購價💰89元

▼菜單黃色區域品項加價89元，即可加購招牌必點法式牛肝菌螺旋脆皮濃湯，牛肝菌湯堅持手工熬煮，不使用料理包喔，超級愛他們家的雙層螺旋脆皮，可以先單吃上面脆皮，下層壓進去配著濃湯喝，能一次品嚐兩種不同吃法，底下的牛肝箘濃湯帶有洋蔥甜味超好喝！

豆漿凍紅茶💰69元

▼超特別的自製豆漿凍紅茶，使用非基改黃豆原豆，手作自磨自煮做成豆漿凍，滑嫩咕溜能喝到飽滿豆香，甜度也不會太高很順口，另外也有咖啡等提神好選擇!

得嘉野Dejia’s Brunch 用餐心得

每一次再訪都讓人感到驚喜，在地經營20多年的【得嘉野Dejia’s Brunch】，憑實力廣受附近居民喜愛，無論是蛋餅、漢堡或三明治，甚至連義大利麵都好吃無雷，堅持純手工製作帶給大家天然風味，這麼優質的寶藏店不能不收藏!

得嘉野Dejia’s Brunch 店家資訊

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地址：台北市萬華區昆明街278號

電話 : 02-2314-6857

營業時間 :06:30–15:30 (平日)； 07:00–16:30(週六日)/週二休例假日營業

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