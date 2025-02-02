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拍攝日期 : 2025年1月27日下午

拍攝地點 : 台北市信義區松仁路105號(全豐盛信義105大樓)

花開狀況 : 七成



前兩天看氣象報告預測，提到台灣今年的櫻花會提早到2月上旬，網上搜尋也說櫻花開花時間和氣溫大有關係，寒冷冬季裡櫻花處於休眠期，跟梅花愈冷愈開花的習性相反，因為這期間櫻花的生長和代謝活動會大幅減慢，處於一種休止狀態，而當櫻花長出花芽(苞)後，則需要溫暖的氣溫(積暖)來促進開花，打破休眠是指在經歷了足夠的低溫後(積冷)，櫻花從休眠狀態中醒來，開始進入生長階段的過程。



但上週四(1/23)搭計程車到北醫回診，路經松德路與信義路五段台北東區豪宅群時，看見有一棵櫻花樹已盛開，加上這兩天氣象又提及寒流1/27 來襲， 台北將降到7度低溫，根據我之前造訪陽明山平菁街的櫻花林經驗，冷反而容易讓櫻花開，但下雨容易讓櫻花謝得快!

所以昨天下午台北一放晴，我立刻出門搭乘北捷板南線在永春站4號出口出站後，沿著松山路，一路沿著松德路直行，到信義路五段前進，果然在離捷運象山站3號出口不遠處，位於信義路五段95號冠德遠見大樓前右側看見了2025年台北第一棵平地櫻花樹，真的是很開心 !



接著就穿梭在台北東區豪宅群的巷弄間，但都沒發現櫻花樹的蹤影，直到一路來到了位於松仁路105號的中國銀行台北分行前，先是在大樓右側看見參天的椰子樹與落羽松並列的美景，走到了中國銀行台北分行前的廣場，赫然發現大樓左側的櫻花林竟然已經盛開了，前後共三大棵，沒想到2025年第一次與櫻花相遇，既不在陽明山，也不在中正紀念堂、國父紀念館與內湖樂活公園等知名平地賞櫻景點，而是位於台北東區人來人往的鬧區。

三棵櫻花樹上的櫻花或含苞待放，或繁花盛開，或含羞垂首，成雙成群各自朝著不同的方向展現櫻花之美，或向上仰望，或遠眺松仁路對面的台北百貨群大樓，美得自然右精緻小巧，讓人看得心曠神怡!可說是2025年平地賞櫻最好的第一拍，於是花了時間拍完中國銀行台北分行的櫻花林後，接著心想那位於松智路左右兩側松智路1號大樓前，以及台北市政府右後方的櫻花林，還有國父紀念館裡的河津櫻與八重櫻不知花況如何?

拍完了「中國銀行台北分行」左側櫻花林最裡面的一棵櫻花樹後，從裡面往外看，隔著松仁路與遠百信義A13大樓，以及位於松智路與松壽路口，原中國信託總部大樓及新舞臺拆除後的創意貨櫃市集COMMUNE A7，現正在興建中的「台北天空塔」，「台北天空塔」(The Sky Taipei)是一座興建中的雙品牌飯店、百貨公司摩天大樓，樓高280公尺，完工後將成為台北市信義區第二高樓，高度僅次於台北101。

結果除了松智路1號大樓前有一棵開得比較茂盛外(約四成)，其它幾個景點櫻花林或是依舊含苞待放，或是大約開了一成不到，但我想接著韓流再冷個幾天，也許台北平地櫻花林這幾天會開出得更多更美，我會繼續追蹤觀察， 如果拍到了更多的櫻花美景，再跟大家分享。

中國銀行台北分行

營業地址：110台北市信義區松仁路105號(全豐盛信義105大樓)

營業時間： 週一到週日09:00 ~15 : 00(春節期間公休)

營業電話： (02)2758- 5600



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