(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)

拍攝日期 : 2025年1月30日下午

拍攝地點 : 台北市信義區香緹大道廣場

大年初二( 2025年1月30日) 下午，與家人在新光三越新天地A4百貨6樓紅花鐵板燒餐廳聚餐後，一路沿著松智路來到了香緹廣場，遠遠就聽到了熱鬧的鑼鼓聲響，循聲走近一看，原來是在香緹大道廣場中央搭建的舞台，正在舉辦由新光三越信義新天地主辦的「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」過年節慶過年節慶一系列表演活動。





從初二到初四三天邀請了高達9組國內外獲獎舞獅團體及18個精彩表演節目，現場盛大演出邀請大眾一起賀新年，除了傳統高樁舞獅更有戰鼓、雜技等豐富的表演內容，一整個熱鬧無比，充滿了過年的歡慶氛圍。



接連三天每天表演從下午兩點開始，我抵達時已經2點半，現場早已被國內外遊客與觀眾團團圍住，當時正在表演的是第三個表演團體，來自基隆的長興呂師父龍獅團，現場鑼鼓震天，先是雙獅共舞，接著是長龍陣的表演，一整個好熱鬧!

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 001，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=NIIwBsyuv9k

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 002，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=kUGYQu9wuUM

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 003，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=PGnoP3UlcvI

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 004，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=Cj73ki5JQi4

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 005，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=YXGnXq_44bI

基隆長興龍獅團創團已長達60年歷史，傳到22代，由人稱呂師父呂美吉的父親創立，父親是廣東人，呂師父呂美吉接手至今也有20餘年，呂師父是實打實的武術高手。因為從小體弱多病，五歲開始學武，國中一年級就拿到全國武術冠軍，20歲代表台灣參加國際武術散打比賽，打敗20多國選手奪得冠軍，年輕時和港星狄龍，羅烈，拍過「龍虎鬥」等武術電影。他擁有國家級武術教練證照，還開館授徒數十年，南少林功夫薪傳24代，堪稱現代黃飛鴻。



呂師父繼承武館，幾十年來收徒卻不收費，早期徒弟多半來自弱勢家庭，或是中輟生，不少是基隆當地的學校校長，拜託呂師父接收這些孩子，讓他們有個歸處，教他們武術，舞龍舞獅，學習一技之長，多年下來呂師父帶著這群徒兒們征戰海內外各大比賽，獲獎無數，更在國際獅王大賽中，奪下世界冠軍。

現場人群愈聚愈多，司儀小姐也十分盡業又賣力地介紹台灣基隆呂師傅龍獅團的表演，先是多位表演者敲鑼打鼓，兩隻身形靈動的舞獅人跳躍轉圈交互問候，一整個鑼鼓喧天現場氣氛十分熱鬧，接著由一位女旗官引領一群舞龍的男舞者，大踏八方展現了龍祥飛天的吉慶祥瑞，讓人看得意氣風發，蛇年一整個好運相伴財星高照!

另外再分享四段直行影片，請直接上Youtube 網站觀看，在此跟大家拜個晚年，祝大家開工大吉! 蛇年財星高照行大運!

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 006，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/g2YG2i9TDUw

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 007，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/GWILooKLijE

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 005，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/pibNG3dRQa0

新光三越信義新天地香堤大道廣場「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」--- 基隆呂師傅龍獅團表演 005，影片引用自 https://www.youtube.com/shorts/5cS5JdiPKqA

台北新光信義新天地「2025獅皇競-金獅納福展鴻圖」春節活動

活動期間 : 2025年1月29日 ~ 2025年1月31日

活動地點 : 台北市香堤大道廣場

廣場地址 : 台北市信義區松智路松仁、松壽、松高路段之間

營業時間 : 週一到週日24小時 全年無休

表演團體 : 台灣基隆長興呂師父龍獅團 FB



(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文影片圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。