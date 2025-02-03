隱身於彰化市三民路阿三肉圓斜對面，是一家充滿復古浪漫情懷的泡沫紅茶店，五六零年代盛行的珍珠奶茶、泡沫紅茶配著茶點心炸物，是媽媽年代的回憶。如今老紀茶行回憶重現，並與現代流行元素結合，復刻出一款鹹香口味的正點吐司，薄吐司裹著蝦泥與肉泥，鹹香回甘滋味激起舌尖味蕾，此外還有各式各樣定食、炸物、厚片、茶飲、珍珠奶茶可選擇，而且無限時、好停車，從早上11:00營業至晚上20:30，完全適合和朋友一起聚餐聊聊天～

緊鄰著彰化車站、戶羽機關車園區、扇形車庫附近，於彰化超人氣排隊美食阿三肉圓斜對面，地標非常好找，而且200公尺內就有一個付費彰化民生停車場，步行約一分鐘可抵達，無論是停車或搭大眾運輸都很便利。

常常會安排在地美食一日遊，除了品嚐在地老字號美食，還會挖掘不錯的飲品或是舒適的茶館，這家老紀茶行每人低消100元，卻可以外帶對面的阿三肉圓進去吃，老闆實在太佛心啦。

因時代變遷面對面交流逐漸被忽視，為了找回人與人之間的真實連結，決定復興泡沫紅茶的文化，於是一年半前選擇在彰化三民路落地深根，並將充滿情感的茶文化傳承下去，因此注入創新的元素，保留傳統風味的基礎，調整茶的配方，打造不一樣的新產品，更能貼近現代人的口味和喜好，這就是老紀茶行的初衷。

用餐空間，將白色、手刷灰色、木質色三種元素融在一起，呈現一種簡約舒適的風格，再加入哆啦A夢點綴，使空間變得更活潑，重點無限時，可以悠哉享受漫步調。

對了～店家有提供包場服務，平日原價1500/hr優惠價1200/hr，假日原價1800/hr優惠價1500/hr，包場費可折抵餐食，如有需要彌月、慶生、商業包場，歡迎來電、line詢問。

帶你重返童年歡樂光，兒時最愛的哆啦A夢居然在這裡重現，超多可愛的哆啦A夢公仔、玩偶等收藏品就放在展示櫃，據說都是老闆收藏好幾十年來的心血。

花生厚片

很推薦他們家的花生厚片，特別是花生醬自己調，加上表層撒上一層糖後，放到烤箱烤至焦糖感，花生厚片吃起來外酥內軟，齒頰間盡是濃郁的花生香氣，烤過的糖很脆，甜度不會太甜，這道真的很推！

正點吐司

正點吐司是店內特色品項，在彰化比較少見，特別是將新鮮蝦泥與肉泥塗抹在薄片吐司上，灑上香菜與特調中藥胡椒粉，再放到烤箱慢火烤製，出爐時烤得金黃酥脆，一口咬下蝦泥與肉泥味道直接在嘴裡竄開，口感鹹香有層次，還多了香菜風味，挺特別的～

豆干

這道豆干滷得很入味，咬起來紮實彈嫰，隱約還吃到湯汁融入的保水感，不會有乾扁口感，更特別是老紀經典特製辣椒醬，辣醬與坊間不同，辣椒香氣很夠，尾韻雖然很辣，不過在舌尖會緩緩揮發，我覺得這個特製辣椒醬很可以～

蘿蔔糕

嚴選純米做的港式蘿蔔糕，以小火慢煎至表皮金黃，輕咬一口外皮相當酥脆，裡面紮實彈嫩，再沾醬油膏和特製辣醬一起吃，好吃到停不下來。

水晶餃

水晶餃外觀長得圓滾滾，據說是特別挑選老師傅純手工製作，外皮比坊間還要Q彈有勁，裡面豬肉餡也有入味，再淋上老紀特製醬汁與胡椒，滋味鹹香濃厚，整個很有層次。

茶葉蛋

茶葉蛋是老紀茶行的靈魂人物，看似樸質卻有不平凡的美味，特別是選用日月潭紅茶小火慢燉三天三夜，滷汁完美滷透，因此產生漂亮龜殼花紋，除了好剝，口感更是驚艷，大口咬下蛋白很Ｑ嫩，裏頭的蛋黃濕潤不噎口，甚至還有淡淡鹹香回甘滋味，光是這個我就吃了兩顆！

老紀拿鐵＋珍珠

老紀拿鐵+珍珠是老紀必點人氣王，嚴選黃金比例混製日月潭與斯里蘭卡紅茶，以特殊手法沖泡，並搭配香純鮮奶與三十年經驗的手工珍珠，加入自己熬煮蔗糖，啜飲一口茶香醇厚，鮮奶香氣溫和，咀嚼珍珠時顆顆Ｑ彈有勁，尾韻還帶淡淡黑糖香。

檸檬春烏龍＋更換手壓檸檬

天啊～這杯檸檬春烏龍+10元更換手壓檸檬好好喝，獨特是採用屏東檸檬鮮榨手壓檸檬，檸檬香氣很清新，酸度不高，加上春烏龍純茶，整個在口腔裡交織氣味好爽口，重點蔗糖是自己煮，看得到金黃色的糖，也喝得到淡淡果香，真的很推薦大家必點。

四喜轉身

看著菜單寫著四喜轉身，讓人有股衝動想來一杯，於是看了內容物才知道，原來是利用陳皮、仙楂、洛神、烏梅小火熬製，喝起來酸甜回甘，尤其是前段的甜味來自山楂，中段將烏梅與洛神酸呈現出來，最後甘香陳皮畫龍點睛，若平常有在喝陳皮肯定會愛～

老紀茶行的飲品都是當天現做，堅持不放隔夜，以及自己熬煮糖，讓你喝完不會太甜膩，而我很推薦檸檬春烏龍＋更換手壓檸檬，有檸檬的清香，春烏龍的溫順茶感，重點不澀又有果香韻，讓人喝完想再來一杯。點心表現不錯，其中最深得我心就是茶葉蛋、花生厚片、港式蘿蔔糕，口味不錯好吃，若有來到彰化市遊玩不坊來試試。

老紀茶行

地址:彰化縣彰化市三民路247號1樓

營業時間:11:00~20:30(週一公休)

電話:04-728 8728

粉絲團:老紀茶行

instagram:@chi_tea_shop

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停車資訊:彰化民生停車場(步行約1分鐘/無特約)