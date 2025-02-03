新開平價小火鍋，於一月初試營運人氣居高不下，無論是假日或寒流來襲幾乎客滿。藝鍋物主打百元平價小火鍋，最便宜170元起，最貴不超過330元，內用還享自助吧吃到飽，咖啡、飲料、冰淇淋、 霜淇淋、薯片，六種麵食、白飯通通乎你甲尬爽。更誇張是火鍋品項多達40種口味。首推招牌剝皮辣椒雞湯鍋，雞腿排給得超大塊，還有小小痛風鍋八種海鮮一次滿足，最後一定要額樂裡面的高麗菜，份量給得毫不手軟吃得超過癮。

地理位置超好，無論是搭火車或是開車都很便利，因為從斗六火車站出來後，走路免一分鐘即可抵達，如跟我一樣開車朋友，附近就有兩～三個收費停車場

連鎖平價小火鍋，於彰化、員林、雲林、台南、高雄、板橋、屏東皆有分店，而我最常吃就是員林店，對它印象也都不錯，一個月最少會吃一次。近期來雲林斗六找朋友，無意間居然發現斗六火車站對面居然開了熟悉的藝鍋物

用餐環境別於一般百元連鎖火鍋，裝潢設計帶有一點工業風氣氛，粗曠水泥牆面搭著木質色桌椅，給人一種輕鬆愉悅感。現場座位有六人桌、四人桌、兩人桌，採高背設計，前後間不會與其他客人直接對到眼，保有一點隱私感，再來桌與桌空間、動線都不會很擁擠。桌上也會放面紙和垃圾桶挺貼心的。

這天平日下班後來用餐，不到晚間七點就瞬間客滿，開幕不久生意就相當不錯。

自助吧飲料也很豐富，有可口可樂機、咖啡機、熱飲機、荔枝冰沙、日式煎茶、冬瓜檸檬、楊枝甘露、奶茶紅豆拿鐵、熱水、相思紅豆奶茶、現萃烏龍青茶、巧克力牛奶等品項，愛喝飲料的我，當然要通通來一輪。

白飯免費吃到飽是基本，想吃多少自己盛。另外也有提供滷肉，除了撈得到肥中帶瘦的滷肉，居然有滷豆皮，吃得超過癮。

醬料就是比較基本的蔥花、蒜泥、沙茶、豆瓣、辣椒、醬油、白醋皆有，若有吃素現場也有素沙茶可使用。高湯則採自助式加湯。

麵類比坊間小火鍋還要多，有冬粉、科學麵、王子麵、鍋燒意麵、香Ｑ麵、蒸煮拉麵等六種可選擇，整個很有誠意。

藝鍋物副食給得很多，完全不用擔心吃不飽～

霜淇淋口味是以現場為主，當天吃到得是巧克力和哈密瓜口味，光是哈密瓜就吃了好幾支(笑)～

坊間大多都是爆米花，沒想到藝鍋物是古早味地瓜薯片，我們光是這個就吃了好幾回，因為口感香甜酥脆超涮嘴。

冰淇淋有四種口味，也是以現場提供為主。

滷鴨血

這道熟食滷鴨血超激推！尤其是鴨血滷得細嫩度和彈度很有水準，完全沒有惱人腥味和過老的韌性，而且入口花椒與辣椒香氣蔓延舌尖，雖會辣卻不會太嗆辣，好吃到我一個人嗑光光。

綜合鴨血豆腐

兩款都想一次擁有，可選擇綜合鴨血豆腐，裡面鴨血有三塊、豆腐兩塊，重點豆腐滷得很透，一咬還會噴汁。

茼蒿(冬季)/高麗菜

我是標準菜菜控，不過又怕小火鍋菜量不多，因此只要有吃都會額外單點。我點了冬季限定茼蒿和高麗菜，這樣單點價只要35元，論價錢和菜量挺佛心的。

剝皮辣椒雞湯鍋

首推這道230元的剝皮辣椒雞湯鍋。上桌時真的有被這個肉量嚇到，尤其是4塊雞腿排厚度與份量目測有200克，每一塊大到快不見底下火鍋食材和蔬菜，肉質咬起來軟嫩多汁，一點也不柴。一旁也有放五根剝皮辣椒讓你細火慢煮，重點湯底是由多種蔬菜及豬大骨熬製，喝起來微辣又帶回甘，我覺得挺好喝的。配料有高麗菜、南瓜、豆腐、米血、豆皮、鳥蛋、金針菇等食材，份量豐富又實在。

蒜頭蛤蠣雞湯鍋

喜歡蛤蠣朋友絕對要點蒜頭蛤蠣雞湯鍋，因為蛤蠣給得超爆量，算一算約有20顆，加上大塊的雞腿排、蒜頭，這樣一鍋300元有找，實在有夠划算，而且嚐起來有蛤蠣滿滿鮮味，加上蒜頭提味，使湯頭香濃鮮甜，讓人一吃再吃，下次來絕對會點。

小小痛風鍋

蝦米～不用三百元就能到八種海鮮小火鍋，更誇張是料都快滿出來，滿到很想叫老闆換鍋子(笑)。鍋裡的海鮮有蟹類、扇貝、鮑魚、鮮蚵、小卷、魷魚、白蝦、蛤蜊等八種，樣樣新鮮好吃，而且湯頭嚐起來鮮到爆表，嘴裡彷佛海鮮在口腔游盪，那種鮮甜滋味，我就喝了好幾碗，重點來了～價格超佛心，難怪每桌必點。

蛤蜊顆顆飽滿鮮甜。扇貝口感Q彈好吃。

白蝦好剝殼，肉質鮮脆彈嫩。小卷和魷魚吃起來脆彈好咬。

鮑魚吃起來很軟嫩。鮮蚵飽滿又大顆，咬進嘴裡還會噴汁。

蟹肉吃起來很細緻，嘴裡盡是滿滿鮮甜味。

我是無肉不歡，除了點主鍋，我們還加倍肉量，重點只要加30元即可升級。肉品有豬、牛、羊三種可選，當天點了三鍋，每個肉品都來一份。

加購30元肉約有5片，肉質選得不錯，吃起來Q彈不柴口～

OMG！這是我吃小火鍋以來，吃到這麼多的高麗菜，菜量給得毫不手軟，差點吃到懷疑人生～

整體心得：藝鍋物CP值真的很高，菜量和肉量都給得很霸氣，食材品質也相當不錯，而且鍋物最低170元就能享有六種副食、咖啡、飲料、冰淇淋、 霜淇淋、薯片、白飯通通無限吃到飽，完全是小資族和學生首選，近期天氣冷冷颼颼，快跟我們來去藝鍋物甲灰鴿(台語)～

藝鍋物-斗六店

地址:雲林縣斗六市民生路160號(斗六火車站斜對面)

營業時間:11:00~14:30/17:00~22:00；假日11:00~15:00/16:30-22:00

電話: 05-5362309

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