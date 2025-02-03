台中北區新開輕食專賣店！這兩年越來越追求營養均衡、原味呈現，但有時候工作忙碌加上菜價高漲，自己料理很不划算，如果有CP值價位吃到想吃菜色就更完美。沒錯～這次要推薦來自員林的LaLaPoke夏威夷拌飯輕食，這個品牌是全新進化版，主打13種蛋白質、16種佐菜、9種創意淋醬，以及6種組合基底，通通讓你自由選配，讓輕食便當更能吃得澎湃。首推爆量的鮮蝦鮭魚卵poke套餐，套餐有鮮蝦仁、冷燻鮭魚、鹽漬鮭魚卵等蛋白質一次滿足，用料給得不手軟，甚至還有義大利冷麵可以吃，整體cp值高又能吃飽、吃好、無負擔。

新開的lalapoke夏威夷拌飯輕食位於台中中清路一段706號，緊鄰著天津路年貨大街和曉明女子高級中學等知名地標。店家門面有點不明顯，建議先認路易莎咖啡中清門市和登峰21社區就會找得到。

開車朋友不用擔心停車位，店家有和登峰21社區配合，可以將車子開往臨停車道停放，平日半小時20元/假日半小時25元。

創始店在員林，第一代店取名LaLaEat，主要是引用歐洲飲食結合夏威夷拌飯，品牌成立約3年，同時也受到員林鄉親愛戴，生意穩固、回頭客高，連我自己也很愛吃。如今於2025年初，開了第二個品牌「LaLaPoke夏威夷拌飯輕食」未來朝著更多家分店邁進，讓更多人可以吃到美味的GI健康餐盒。

推開門時，會先看到菜單放置門邊，記得先拿菜單在入內點餐。另外只要是曉明女中同學，出示證件或穿著制服，套餐即贈湯品或飲品擇一。

店面裝潢採用灰色牆面搭配莫蘭迪綠櫃台設計，讓整個空間呈現文青氣氛，若沒有說是輕食便當店，我還一度以為是在賣法式甜點呢XD～

一樓有提供四席靠窗座位。

二樓有提供寬敞舒適用餐區，現場有六張小圓桌。

採自助式，結帳後會提供號碼機，店員製餐完會發出聲響，再至一樓取餐即可。

琳瑯滿目的食材在展示櫃中一字排開，更能一目了然選擇自己想吃配料，重點佐菜多達16種以上，像是蝦仁、鮭魚、小黃瓜、紫洋蔥、黑豆、花椰菜、蟹肉沙拉、鮮脆貢菜、紫地瓜泥、毛豆、水煮蛋..等通通自行挑選，而且所有食材不加任何一滴油，採原形食物簡單呈現，讓你吃得輕鬆無負擔。另外配料區保持的相當乾淨，衛生上讓人格外放心。

餐點都是現點現做，想吃要耐心等候唷～

鮮蝦鮭魚卵Poke

第一次來不知道點什麼，強力推薦大家可以直接選擇特選Lala，餐點都是老闆幫您搭配好，像這款鮮蝦鮭魚卵Poke我很喜歡，裡面食材多達八種，有鮮蝦仁、冷燻鮭魚、鹽漬鮭魚卵、毛豆仁、玉米粒、醋溜高麗菜、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲，光是鮮蝦仁就有十尾，每樣份量給得很大氣。

鮮蝦仁和冷燻鮭魚一吃就能感受到鮮度，尤其是蝦仁保有鮮脆度，口感Q彈無腥味，重點不會粉粉。再來冷燻鮭魚也美麥，細緻魚肉放進口中咀嚼，煙燻味道不會太重，油脂飽滿鮮嫩，甚至還有海鮮甜韻，這個我也很推。

鹽漬鮭魚卵提供小盅給客人自行加進去。咱們拿著鮭魚卵望著裡面顆顆橙紅飽滿鮭魚卵，每顆呈現晶瑩剔透色澤，光看就令人垂涎三尺，接著到至鮮蝦鮭魚卵Poke餐點中，那個畫面實在好欠吃，後來豪邁挖起一口咬下，OMG～鮭魚卵在嘴裡逼逼啵啵，那種瘋狂爆汁又帶點海鹹香味超過癮。

義大利冷麵是LaLaPoke中清店限定，麵條比涼麵還要好吃，重點它是選用碳水蛋白質小麥製作，嚼起來很Ｑ彈，且保持一點咬勁，再搭配特調橙汁沙拉，特別是加了美乃滋和柳橙原汁與鳳梨果粒，酸甜清爽滋味在舌尖綻放，隱約有果粒與水果香，吃完一整碗也不覺得膩。

自選lala

我最常吃就是自選lala，基底價為145元，有提供主食蛋白質選一、基底選一、佐菜選五、醬料包等品項，而我選擇芥末燻鮭泥，基底搭配生菜和紫米，佐菜則點了紫地瓜泥、蟹肉沙拉、珍味魚卵、鮮脆貢菜、+5元綠花椰、+5元水煮蛋、在加購85元義式松阪豬，這樣加起來約250元有找，該有的蛋白質、蔬菜、主食、精緻澱粉通通有，整個非常澎湃，加購彈性更不用擔心吃不飽。

義式松阪豬切成正方形大小，煎得外皮焦香，肉質嫩中帶脆，嘴裡散發迷人肉香，好吃到一下子就掃盤。

Lala醬料多達9種，可選擇不用醬包，或是加購15元可多一種口味。我點的是特製辣醬，嚴選洋蔥和麻香花椒製作，花椒香氣明顯，尾韻卻不嗆辣，甚至還有回甘滋味。然後再加購15元柚香和風，不得不說這款柚香和風深得我心，嚴選日式柚子風味製作，微酸順口滋味在齒頰間劃開，再搭配清脆生菜口感契合。

芥末燻鮭泥是店裡人氣王，試營運期間賣得很好，尤其是燻鮭泥的煙燻香，加上芥末溫和的辛辣味，口腔盡是滿滿濃稠感，讓人越吃越意猶未盡。

很喜歡他們家的紫地瓜泥，吃起來綿綿鬆鬆，更沒有地瓜纖維感，口感細緻又帶點甜味。橘紅色的珍味魚卵，腦波不經誘惑，就會想來一份，它的口感粒粒分明，吃得到清甜鹹香的爽脆口感。

蟹肉沙拉我也很常吃，特別是將蟹肉製成泥狀並加入特調鹹美乃滋調味，那種咬進嘴裡的濃稠軟綿口感交織著鹹香滋味，整體吃起來爽口不膩。鮮脆貢菜是我第一次點，咬起來清脆爽口，每一口都令人回味無窮。水煮蛋一定要點，擁有水嫩Ｑ彈口感，搭著香醇不乾口蛋黃，好吃。

凱撒雞肉沙拉

這道凱撒雞肉沙拉完全不輸美式賣場，吃過老饕都讚譽有加。尤其是生菜不惜成本，選用進口蘿蔓生菜，重點生菜給得量毫不手軟，用肉眼就能看到滿滿美生菜，口感更不用說，多汁清脆滋味讓人一口接著一口。

不只美生菜，還加入小番茄、麵包丁、紫色地瓜陪襯，讓凱撒雞肉沙拉吃得更澎湃，而且主角青檸雞胸很好吃，特別是加入青寧調味舒肥，再將撕成長條狀佐入鹹香乳酪絲，輕咬一口肉質鮮嫩又有保水度，吃到後面更沒有惱人柴感。

凱撒雞肉沙拉會提供一包特調凱撒醬，醬汁雖然濃稠，嚐起來鹹中帶甜，口腔內的乾酪香和鯧魚風味超迷人，更是讓人一吃就會停不下來涮嘴，只要有買都會淋超多～

有時候天氣冷就是想喝熱湯，因此除了販售輕食便當，店裡也有提供兩款熱湯可選，分別為菠菜蛋花湯和日式味噌湯，兩種湯頭喝起來鹹度剛好，口味不會太重，有點像平常家中煮的滋味。

LaLaPoke夏威夷拌飯輕食最大特色就是自由搭配，可以依造自己喜愛挑選蛋白質、佐菜、基底、醬料，種類豐富多樣化，餐點沒有過多調味，口味清爽無負擔，還能嚐到食材原始風味，而且份量實在、CP值又高。最近尾牙、春節大魚大肉，想讓腸胃減輕負擔，就來台中中清路的LaLaPoke吧！

LaLaPoke夏威夷拌飯輕食

地址:台中市北區中清路一段706號

營業時間:11:00~19:30

電話:0925-296830

ig:@lalapoke_706