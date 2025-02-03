伴手禮界扛棒子！這家擁有高人氣知名度，不只在地人超愛，連外縣市朋友都讚譽有加，甚至還紅到國外去，很多老饕都指名要吃。近期開了第六家門市，店址就選在台中后里月眉糖廠觀光景點，免進台中市區，從國道一號后里交流道溜下來就買得到，重點有附設大型免費停車場，可以大買特買，更誇張是一福堂月眉店人潮絡繹不絕，遊覽車一台著一台，大家都沒在客氣，招牌檸檬餅和乳酪芋泥堡也都好幾盒再買，推車幾乎找不到空位

一福堂在后里月眉糖廠有分店，於是就從后里交流道下，路程約4分鐘即可抵達，來到這裡停車不用擔心，因為月眉糖廠就有附設免費小客車與遊覽車停車場，完全提高旅行的便利性，更是一趟旅程的中繼站首選。

帶著愉快心情，準備來去后里月眉糖廠舊地重遊。停好車後往大門方向前進，遠遠處就看到一尊超可愛的幸福福神像正迎接我們，可愛又有福氣樣子，喜感到忍不想跟它合影，據說也是打卡拍照點一，更迷人還有充滿日式氣氛外觀建築，整個非常有韻味。

創立於1928年，是台中伴手禮的百年老字號品牌，近期進駐月眉糖廠的舊倉庫，營造出古色古香韻味，特別是保留老舊木造建築主體與木造結構天花板，彷佛穿越時空來到日治時代錯覺。挑高購物空間寬敞舒適、動線清楚、排列整齊，更不會有壓迫感。

生意真的有夠好，無論哪個時段都是滿滿人潮，甚至還有遊覽車、學校校外教學直接包車來買，每個遊客都是滿載而歸，大家都在比誰買的比較多，更狂是每到旺季，人潮擠滿整個門市，可見一福堂在台灣魅力無法擋阿～

不得不說一福堂月眉店的商品真的有夠多，架上呈列著琳瑯滿目的禮盒，現場多達數十種，每樣產品皆是自家製作生產，不僅口味獨特好吃，還不定期會研發新品，讓老主顧每次來都有新選擇。

這裡不會強迫推銷，若有問題店員們也很親切，最棒是一福堂大方提供試吃，最暢銷熱門款的檸檬餅、黃金Ｑ餅、乳酪芋泥堡都吃得到，當然我們也沒再客氣直接吃一輪，吃完後不自覺會想掏出荷包買單啦～

乳酪芋泥堡

這款乳酪芋泥堡賣得有夠好，幾乎人手好幾盒，重點價格親民又好吃，尤其是內餡吃得到滿滿芋頭餡和微鹹的特濃芝士，咬進嘴裡那股層次風味超迷人，不僅外皮鬆軟，用料實在，連甜度比例拿捏剛剛好，吃完一整顆不會感到膩口，喜愛芋頭朋友絕對要買。

焦香牛奶糖

焦香牛奶糖是近期新產品，一盒賣160元，包裝有質感有採獨立式包裝，既送禮方便，保存期限也不短，重點隨時想吃帶著走超便利，不僅用料不馬虎，居然還將夏威夷果仁入料，拆開就能看到滿滿夏威夷果仁，咬一口後口腔盡是滿滿焦糖奶香，甜度不會太甜，咬感軟Ｑ也不會過硬，是紮實帶彈嫩口感，更讓人忍不住一口接著一口超涮嘴。

檸檬餅

這個檸檬餅更狂，不僅是遊覽車旅客必買，還是團購主代購熱銷第一名，同時我自己也很愛吃。特別地方就是蛋糕體吃起來軟綿有濕潤度，表層是用新鮮檸檬汁與白巧克力組合，一口咬下白巧克力的甜夾帶著檸檬清香，口感不會乾，是好吃的，重點8入只賣280元，若怕吃不夠還有12入可選擇唷。

黃金Q餅

人氣不敗還有這款黃金Q餅，一盒共有八個，皆是採獨立式包裝，無論是分享、獨享都很適合，其中誘人的是它的內餡，嚴選QQ麻糬與與切達乳酪鬆酥製成，入口柔嫩鹹甜的奶味，帶著Ｑ彈的麻糬口感，最後搭上香濃起司的外皮，吃起來飽滿又美味，難怪會這麼受歡迎～

傳統太陽餅

傳統太陽餅是台中必買伴手禮，無論是外地客或國外客，來到台中都指名要吃。當然一福堂的傳統太陽餅也不輸人，除了餅皮比一般市售薄，還帶一層層的酥皮感，則內餡使用純糯米發酵的麥芽製作，因此吃得到麥芽香，甜度上也不會太高，拿來送禮絕對不會漏氣。

根本是檸檬餅自由嘛！阿文一口氣就掃了八盒，重點8入只賣280元，價格親民又實在，它的CP值超級高，這款收到得人絕對呵咾甲會觸舌啦～

不是只有我們很會買(笑)，當天還看到比我們還要會買，很多大哥大姐手上推車幾乎都是滿的，感覺就像免錢一樣一直狂掃，我看得目瞪口呆，消費力真的太強啦！

一福堂月眉店開在后里月眉糖廠真的很讚，不僅離國道一號交流道很近，更適合當旅行中繼站。

有百年觀光糖廠、百年囪底隧道、吃枝仔冰、吃美食、搭小火車、洗手間﹑以及買伴手禮等豐富行程，若開車累的話月眉糖廠也有設置投幣式按摩椅，可以坐下來好好鬆一下。

買完後附近還有麗寶樂園、約厚客禮、薩克斯風玩家館可以逛逛，過年走春旅遊跟著我們一起安排起來～

一福堂(月眉店)

地址:台中市后里區甲后路二段350號

電話:04-25580097

營業時間:08:30~17:00(六日營業到17:30)

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