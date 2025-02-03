咖啡：Yesterday cafe

地址：24 nimmanhaemin rd., suthep, Muang Chiang Mai

電話：+66 95 686 9478

營業時間：7:00~0:00

FB：https://www.facebook.com/yesterdaycafechiangmai/

官網：https://brewtus.myshopify.com/

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這次在清邁我最喜歡的一間咖啡館，要屬這間Yesterday Cafe，他是Yesterday hotel附設的咖啡館，飯店本身就是一個復古風格的路線，附設的Yesterday cafe也同樣延續著復古但又加入了工業風的元素，完完全全的對上我的胃口，讓我一連兩天的造訪。

Yesterday Cafe和Yesterday Hotel都很容易辨認，地點都在尼曼路的大馬路邊，Yesterday Hotel有一個凹進去的小廣場，華麗又可愛的建築帶人穿越時光隧道的感覺，這棟改建自舊住宅融入了泰式與殖民風格的設計，搭配各種古典家具，非常適合喜愛拍照的網美們選擇，而Yesterday Cafe就在這個飯店前廣場的兩側。

Yesterday cafe黑色細的金屬鐵製裝潢顯得特別有個性，在鑄鐵的材質之下又兼融了圓弧的設計，清邁的咖啡館總是這樣能給我驚喜。

Yesterday Cafe最美的座位就是這個門口靠窗的角落，這天我們也很幸運地坐到了這個位置，除了很美的工機具風格小桌和復古的椅子，維持帶點破敗感的舊牆裝上了很美的金屬天地架，上面擺放的玻璃瓶全是用來放咖啡豆的，完全就是我的愛！

吧台上全黑色系的咖啡機組，背面還有整排的啤酒拉霸，牆面上看似唱盤的圖樣其實都是咖啡款式，桌上還藏著不少復古小擺件，Yesterday呈現一個長條形，後面的座位區都有客人就沒能拍上空景，不過應該能隱約看出全店的氛圍有多麼迷人。

Yesterday Cafe還有另一個讓人驚豔的地方，廣場另一側還有一區半開放式的座位區，牆面上那片不規則木塊像是藝術品一樣，印上了黑色的Yesterday LOGO。

Yesterday Cafe最棒的就是營業時間超長，從一早7:00一路營業到深夜零點，全天候不怕喝不到咖啡，價格也便宜，除了各種咖啡飲品之外，店內也有販售一些麵包點心，以及少量的鹹食。

我記得前一天晚上臨時想喝咖啡只有它們開這麼晚，所以來外帶了一杯冰拿鐵，這天下午在尼曼區逛逛後又想著白天來喝杯咖啡補拍照片，於是再點一次冰拿鐵，同時看到它們櫃台有麵包櫃也順帶點了一個，說實在的清邁厲害咖啡店太多，Yesterday相比之下也就還行、但也不差，畢竟附近還有Graph、拉花冠軍R8，甚至尼曼一號還新開了一間%(arabica)，不過Yesterday的營業時間長、環境舒適、地點也方便，空間設計超美之外，麵包也意外的好吃，加上價格還便宜，是我覺得很值得放在口袋的候選名單！

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