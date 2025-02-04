我愛吃肉 肉，對素肉/植物肉也相當有興趣!

因為就是好奇，素食肉跟真肉愛外型和味道會有多相像呢?

之前就嚐過幾次素食鹽酥雞，不過都是冷凍包或在貴貴的市集淺嚐，但我內心還是有個瘋狂想法

就是要去「素食鹽酥雞專賣店」然後想吃什麼就點什麼，再爽快地吃掉滿滿一大盒

我就在嘉義民生南路的「素速叫」完成這個願望清單啦

嘉義縣市旅遊資訊參考

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餐廳名稱：素速叫手作素食鹽酥G(嘉義市西區民生南路40號)

相關連結： FB粉絲專頁 UberEats線上訂餐

營業資訊：0911799981 週三至一16:00-23:00；週二休(遇初一、十五會營業)

餐點介紹：獨家手作炸物/鮮蔬炸物/人氣炸物(素肉)/嚴選炸物

用餐日期：2025.01



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▲素速叫手作素食鹽酥G 店面

素速叫手作素食鹽酥G 菜單(拍攝日期：2025.01)

除了各種加工食品，包含素肉、現成食品(豆包、熱狗、蘿蔔糕......等)，也有原型食物如蔬菜、蕈菇類及多種老闆手做的蔬菜炸物

口味也能客製化選擇炸物硬度(酥/軟)、鹹菜(加/不加)、胡椒(重/少/不加)、辣度(不/微/小/中/大)

▲素速叫手作素食鹽酥G 食材展示台

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(不確定是否該商品，僅供參考；以下連結亦同)

▲素速叫手作素食鹽酥G 食材展示台

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▲素速叫手作素食鹽酥G 食材展示台

▲素速叫手作素食鹽酥G 製作過程

所有食材都是老闆自己一人處理裹，除了現成的蔬菜、現成加工食品不需要預炸

但菇類和很多老闆手作炸物，就得先裹粉和第一次油炸

▲素速叫手作素食鹽酥G 製作過程

菇類和老闆親手做的芋頭絲、南瓜絲都是老闆推薦的商品

菜單上的紫菜糕、海苔魚邊也都是老闆手做的，但是當天沒有貨，沒緣份吃到

▲素速叫手作素食鹽酥G 製作過程

人客點完的餐點在油炸後，老闆還會用油鍋旁的離心機讓炸物離心去油一次

▲素速叫手作素食鹽酥G

我總共點了4款素肉湊一百元(每款半份)、素G排、素豬排各一片，總共205元

客製化「少胡椒、不辣、炸酥一點」

炸物都會附少量「鹹菜」，就是切絲的酸菜，而且是甜甜的、完全不鹹，都是菜梗的部位(沒有葉子)咀嚼時還有滲汁，跟鹹香的炸物很搭，增添甜甜滋味

老闆好親切，店面其實不算有內用座位，但攤位後方有一張老闆自用的大桌子，老闆讓我坐在裡面吃

期間老闆也忙著現炸其他剛裹好粉的食材，還順勢請我吃吃看剛炸好的牛蒡絲、酥炸袖珍菇和酥炸精靈菇

(左)酥炸精靈菇 (右)酥炸袖珍菇

炸菇類真的就是要趁剛炸好還熱呼呼的時候最好吃！老闆笑說很多人客都說精靈菇是素花枝或魷魚腳，但人家不是素肉加工品，是貨真價實的原型食物啦！

兩種炸菇的麵衣都很薄，傘狀部分很脆；梗的部位則柔軟多汁，一朵菇兩種口感。七分炸麵漿和三分菇本味(應該僅肉質很厚的香菇跟杏鮑菇會保留更多的菇味吧)

酥炸牛蒡絲

明明牛蒡就有自己獨特的風味，但炸好後卻是100%洋芋片味！當然，沒有包裝洋芋片的滿滿味精和調味粉的鹹味

吃起來就是充滿馬鈴薯的香氣，口感清而薄脆，不會厚硬到刮嘴

(左)酥炸G排 (右)酥炸豬排

「G排」整體厚度約0.5 cm，是兩片相黏、中間夾層是奶黃色的炸排，看起來真的有夠像有皮下脂肪的雞皮！口感就是薄薄脆脆的、黃色那層則有微微濕度，味道就是炸麵味

參考商品→【儒齋】好大排(全素)

「豬排」看起來明顯較厚(約1 cm)且呈深橘色，表面炸到酥脆，但素肉部分很柔軟，豆製品味(傳統素肉)明顯

參考商品→【松珍】松珍素香酥黑胡椒肉排(蛋奶素)

酥炸素羊肉

就是香菇腳壓扁後調味乾燥的加工食品，外觀就像滷至深、滷至乾硬的瘦肉。口感的確偏乾硬很耐咀嚼，但沒有過重調味，越咀嚼越有香菇的味道慢慢浮現，可以咀嚼比較久一點，我反而很尬意，可以解饞

參考商品→ 【聖峯】素羊肉

(左)酥炸G丁 (右)香酥鹽酥G

「G丁」柔軟、有點彈性，無韌性，吃的到大豆蛋白加工食品的纖維感(這是真肉無法呈現的)。有淡淡豆製品味道，整體味道類似黃金魚蛋(一種火鍋料)

參考商品→ 【素之都】鮮嫩G丁

「鹽酥G」炸過的外觀跟G丁蠻像的，但原本形狀比較不圓、邊緣比較多尖尖的絲狀，炸好後表面也會有比較多脆脆的炸邊。整體口感則有更明顯差異，比雞丁更有彈性與大豆纖維感，咀嚼時還會滲一點汁

參考商品→ 【素日子】純素飄香鹽酥雞

香酥排骨酥

外觀的確跟帶骨排骨酥類似，可能是因為有一些切絲香菇頭，黑黑的乍看就像是骨髓。整體無特別調味道，吃起來像是放久而乾掉的貝果，就是一糰又乾又韌的扎實麵糰。雖然我很喜歡富有韌性的麵包類，但沒預期在吃炸素炸物時吃到硬麵包，感覺在整盒炸物中顯得突兀

參考商品→【淨味香素食】香菇素排骨酥

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以上。