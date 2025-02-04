托小姑快生日的福，家裡在開工前又一起去吃了一頓NEW HAMA Teppanyaki 新濱鐵板燒

記得上一次吃新濱已經是10年前了，記得那時才剛跟先生交往

那時還沒寫部落格也不好意思在飯局間拍照，這次當然要好好把他拍回來！！！

新濱鐵板燒位在松山監理站的後面，辦公大樓的B1

雖然不起眼，卻是台北非常老牌的高級鐵板燒，開業到現在已經50年了

一入店會先看到的是公共的鐵板燒區，因為客人多，所以通常會很熱鬧（笑）

我們因為是家庭聚餐，所以直接請店家安排了包廂空間（坐6人剛剛好）

多年來不變的就是一上桌就放的生菜條，包含紅蘿蔔、小黃瓜跟芹菜

旁邊搭配的特條沙拉醬也真的是超好吃

現在醃製洋蔥應該是高級鐵板燒的必備了吧，基本上用餐前我跟先生都會爆吃一波！(然後無限續點）

不過我個人覺得，比起其他吃過的鐵板燒，新濱鐵板燒的洋蔥比較辣一點...

因為我不吃龍蝦，所以直接點了美國牛排套餐

牛排套餐的牛肉分成prime跟choice的，都是8oz

美國牛排套餐都除了不提供龍蝦跟蛤蜊湯之外，剩下都跟一般套餐一樣

套餐包含的餐前麵包跟熱湯

當日熱湯有洋蔥湯、南瓜湯、玉米濃湯，洋蔥湯的起司粉是送餐之後才隨桌撒上的

麵包記得之前都是大蒜麵包，這次的裡面有些微的培根粒

雖然是牛排套餐，但套餐裡還是有附一個明蝦，店員說可以加價換掉

當天詢問換成雞排是$250換成 圓鱈是$150

現在提供的是水果沙拉，雖然樸實但水果都蠻甜的

家人的龍蝦，煎的金黃後上面又撲上起司片真的超罪惡的啦～

(好笑的是廚師怕我無聊也安排了一盤配菜：櫛瓜、玉米筍給我，沾上旁邊的配醬真的超好吃！）

家人套餐裡的蛤蠣湯

我的美國prime steak 8oz.

烹調前廚師會詢問我的牛排想要塊狀還是條狀

然後整份肉也是分成兩次做烹調，讓我無時無刻都可以吃到熱呼呼的牛肉

肉質我覺得非常軟嫩，不管是單吃沾鹽還沾醬都很好吃，跟當天的和牛比起來絲毫不遜色

而且我覺得看起來跟吃起來都是有超過8oz！

當天我們點了三個龍蝦和牛套餐，所以就請廚師分配給全部的人

和牛沒有註明產地跟等級，不過也是油脂勻稱吃起來表皮酥脆肉質入口即化

跟牛肉同時呈上的還有大蒜炒牛筋

看廚師在炒牛筋時就覺得誘人到不行、香氣撲鼻，牛筋在長時間的翻炒、鐵板上又悶又煎煮已經軟爛不已

吃起來帶著焦香跟濃厚的牛香味

大蒜也是烹調到筷子一夾就軟掉了，配上牛排也非常美味！

而最後就是吃鐵板燒不能錯過的炒高麗菜啦！



新濱的炒高麗菜只有簡單的胡椒跟鹽調味，沒有過多的醬料，完全吃得到高麗菜本身的鮮甜

最後還有一個也是高級鐵板燒的老規局：換到休息區喝飲料吃點心 (不過我忘了用相機拍照XD)

新濱飲料提供有咖啡跟茶兩種，冷熱都是固定的我覺得選擇比較死一點

甜點提供的是藍莓果醬奶凍

只是我個人覺得他們沒有鐵板系列的甜點蠻可惜的

不過整體用餐感受還是很好的

回家後我還跟小姑比較了一下曾經吃過的高級鐵板燒

發現以同樣餐點內容來講，只能用划算、CP值高超來形容新濱鐵板燒

完全沒有打折的食材品質跟細心烹調，價位卻比別人低不只一點



真的非常推薦還沒吃過的人，或尋找聚會餐廳的人，不要錯過！

NEW HAMA Teppanyaki 新濱鐵板燒

地址：105台北市松山區光復北路11巷33號B1樓

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:30

電話：0227615616