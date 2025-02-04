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【松山區/南京三民站】台北不能錯過的老牌高級鐵板燒-NEW HAMA Teppanyaki 新濱鐵板燒

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2025-02-04 10:12:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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封面

托小姑快生日的福，家裡在開工前又一起去吃了一頓NEW HAMA Teppanyaki 新濱鐵板燒

記得上一次吃新濱已經是10年前了，記得那時才剛跟先生交往

那時還沒寫部落格也不好意思在飯局間拍照，這次當然要好好把他拍回來！！！

 

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新濱鐵板燒位在松山監理站的後面，辦公大樓的B1

雖然不起眼，卻是台北非常老牌的高級鐵板燒，開業到現在已經50年了

 

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一入店會先看到的是公共的鐵板燒區，因為客人多，所以通常會很熱鬧（笑）

我們因為是家庭聚餐，所以直接請店家安排了包廂空間（坐6人剛剛好）

 

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多年來不變的就是一上桌就放的生菜條，包含紅蘿蔔、小黃瓜跟芹菜

旁邊搭配的特條沙拉醬也真的是超好吃

 

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現在醃製洋蔥應該是高級鐵板燒的必備了吧，基本上用餐前我跟先生都會爆吃一波！(然後無限續點）

不過我個人覺得，比起其他吃過的鐵板燒，新濱鐵板燒的洋蔥比較辣一點...

 

 

因為我不吃龍蝦，所以直接點了美國牛排套餐 

牛排套餐的牛肉分成prime跟choice的，都是8oz 

美國牛排套餐都除了不提供龍蝦跟蛤蜊湯之外，剩下都跟一般套餐一樣

 

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套餐包含的餐前麵包跟熱湯

當日熱湯有洋蔥湯、南瓜湯、玉米濃湯，洋蔥湯的起司粉是送餐之後才隨桌撒上的

麵包記得之前都是大蒜麵包，這次的裡面有些微的培根粒

 

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雖然是牛排套餐，但套餐裡還是有附一個明蝦，店員說可以加價換掉

當天詢問換成雞排是$250換成 圓鱈是$150

 

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現在提供的是水果沙拉，雖然樸實但水果都蠻甜的

 

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家人的龍蝦，煎的金黃後上面又撲上起司片真的超罪惡的啦～

(好笑的是廚師怕我無聊也安排了一盤配菜：櫛瓜、玉米筍給我，沾上旁邊的配醬真的超好吃！）

 

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家人套餐裡的蛤蠣湯

 

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我的美國prime steak 8oz.

烹調前廚師會詢問我的牛排想要塊狀還是條狀

然後整份肉也是分成兩次做烹調，讓我無時無刻都可以吃到熱呼呼的牛肉

肉質我覺得非常軟嫩，不管是單吃沾鹽還沾醬都很好吃，跟當天的和牛比起來絲毫不遜色

而且我覺得看起來跟吃起來都是有超過8oz！

 

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當天我們點了三個龍蝦和牛套餐，所以就請廚師分配給全部的人

和牛沒有註明產地跟等級，不過也是油脂勻稱吃起來表皮酥脆肉質入口即化

 

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跟牛肉同時呈上的還有大蒜炒牛筋

看廚師在炒牛筋時就覺得誘人到不行、香氣撲鼻，牛筋在長時間的翻炒、鐵板上又悶又煎煮已經軟爛不已

吃起來帶著焦香跟濃厚的牛香味

大蒜也是烹調到筷子一夾就軟掉了，配上牛排也非常美味！

 

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而最後就是吃鐵板燒不能錯過的炒高麗菜啦！

新濱的炒高麗菜只有簡單的胡椒跟鹽調味，沒有過多的醬料，完全吃得到高麗菜本身的鮮甜

 

 

 

最後還有一個也是高級鐵板燒的老規局：換到休息區喝飲料吃點心 (不過我忘了用相機拍照XD)

新濱飲料提供有咖啡跟茶兩種，冷熱都是固定的我覺得選擇比較死一點

甜點提供的是藍莓果醬奶凍

只是我個人覺得他們沒有鐵板系列的甜點蠻可惜的

 

 

不過整體用餐感受還是很好的

回家後我還跟小姑比較了一下曾經吃過的高級鐵板燒

發現以同樣餐點內容來講，只能用划算、CP值高超來形容新濱鐵板燒

完全沒有打折的食材品質跟細心烹調，價位卻比別人低不只一點

真的非常推薦還沒吃過的人，或尋找聚會餐廳的人，不要錯過！

 

 

 

NEW HAMA Teppanyaki 新濱鐵板燒

地址：105台北市松山區光復北路11巷33號B1樓

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:30

電話：0227615616

 


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新濱鐵板燒

phone02-2761-5616
place台北市松山區光復北路11巷33號B1
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.05
服務品質
4.24
裝潢氣氛
3.79
CP值
3.86
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