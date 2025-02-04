今天跟好友相約西門町，準備大啖港式飲茶。

「新港茶餐廳」就位在西門町威秀影城的7樓，整層樓都是它們家的用餐區，空間超寬敞，來這裡用餐完全不怕擁擠。

我們訂了12:00的位子，還好有先預約，因為假日真的座無虛席。

四個人用餐，菜單一翻開，沒多久就點滿一整桌！而且新港茶餐廳的出餐速度相當驚人，幾乎沒等多久就上菜了。

燒臘雙拼盤（叉燒/油雞）400元

來港式餐廳怎麼能不點燒臘？這盤叉燒和油雞表現都很出色，肉質鮮嫩多汁，每一口都能感受到濃郁的醬香，完全不會乾柴。

秘汁滷牛腱 290元

牛腱滷得入味又帶點彈性，搭配濃郁的老滷醬汁，每次吃港式料理我都一定要點這道當開胃前菜。

半筋半肉的老滷牛腱最是好吃！

干扁四季豆 180元

這道四季豆的口感和傳統川式的不太一樣，沒有那麼「干扁」，吃來的味道真的是很不一樣，但不難吃喔！

澄蜜排骨 290元

這道排骨處理得很好，一夾就骨肉分離。

搭配微甜的澄蜜醬汁，酸甜適中，非常涮嘴。

剁椒鱈魚 390元

一般來說鱈魚多以清蒸或豆酥的方式料理，這次我們嚐試剁椒口味，果然沒讓人失望！微微的辣勁搭配鱈魚的細嫩口感，意外地搭！

乾炒牛肉河粉 220元

大火快炒帶出鍋香，牛肉鮮嫩不柴，河粉則是Q彈不糊。

拉絲菠蘿包 90元

這道點心可是店內招牌，好友們第一次來當然不能錯過！剛出爐的菠蘿包熱騰騰上桌，趁熱咬下才是最美味的時刻。

外層酥香的波蘿皮搭配內層Q彈的麻糬，還能拉出誘人的絲，真的太邪惡了！一份有兩顆，要不是還有其他菜色，我一個人吃四顆絕對沒問題！

蜜汁叉燒酥 90元

和拉絲菠蘿包相比之下，叉燒酥就顯得比較普通。

新港臘味煲仔飯 220元

這道煲仔飯的精髓在於臘腸的香氣幾乎被米飯完全吸收。喜歡臘腸的朋友，這道飯一定會合你胃口！

海鮮豆腐煲 360元

滿滿的花枝、雞蛋豆腐、香菇、蝦仁，每一口都是豐富的海味組合！雖然看起來很濃郁，但實際上味道偏清淡。

豆豉蒸排骨 100元

這道排骨蒸得剛剛好，粉嫩滑溜。

豉椒蒸鳳爪 100元

鳳爪的味道濃郁，不過口感不是那種入口即化的軟爛，而是帶有一點Q度。

韭黃鮮蝦腸粉 160元

粉皮厚薄適中，Q彈滑順，搭配大顆鮮蝦，每一口都能吃到扎實的蝦仁口感。

金銀蛋莧菜湯 220元

這道湯品使用鹹蛋、皮蛋、莧菜一起熬煮，沒想到這樣的組合意外地合拍！

差不多了飽了，甜點接著上！

鮮果杏仁滑豆腐 80元（冰）

這款杏仁豆腐不會有嗆鼻的味道，反而滑嫩Q彈，帶著淡淡的杏仁香氣，再加上微甜，正合我心。

楊枝甘露 95元（冰）

芒果與椰奶為基底，濃郁、甜度較高。

養生芝麻糊 80元（熱）

這碗芝麻糊真的「糊」到超濃稠，芝麻控一定會喝到一滴不剩！

看我們這桌滿滿的菜色，不知道的人還以為我們餓了一整天才來！到底為什麼能吃這麼多？！

賺錢的意義就是換成自己喜歡的樣子啊！好朋友們，下一餐繼續約起來！

店家資訊

店名：新港茶餐廳

地址：台北市萬華區漢中街52號7樓

電話：02-2389-0505

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