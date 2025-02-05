MEGOPUN Hamburger

善化新開了一家漢堡店，朋友分享後覺得很吸引人，所以下班立刻來嘗鮮～這一帶機車停車相當方便，但汽車就得看運氣了，不過我們超幸運，剛好找到一個車位！店內裝潢超有潮流感，剛好接近聖誕節，整間店都充滿濃濃的節日氛圍！當時內用只有我們，完全像包場一樣，但不少人都選擇電話預訂外帶，讓我疑惑的是，漢堡不是剛做好的時候最美味嗎？

翻開菜單發現選擇超豐富！除了各式漢堡，還有土司、咖哩飯、熱狗堡，搭配炸物和飲品。沒想到這裡竟然有剝皮辣椒漢堡！本來計畫去吃剝皮辣椒火鍋，結果看到這款漢堡，立刻決定就是它了！加75元就能升級套餐，包含50元的小點和39元的飲品，CP值還不錯～

我們兩個都升級了套餐，小點各選了薯條和雞塊，可以互相分享。

第一次嚐試剝皮辣椒漢堡，沒想到台式風味的剝皮辣椒居然能跟美式漢堡這麼搭！它的辣不像墨西哥辣椒那種勁辣，而是台式獨特的香辣風味，吃起來超對味！

勛點的則是老派經典漢堡加起司醬，濃郁的起司醬直接爆漿！每一口都是滿滿的起司風暴，濃郁到炸裂！

薯條和雞塊表現中規中矩，但吃完超有飽足感！熱量爆棚，罪惡感瞬間湧上心頭！但今天是週五，決定好好放縱一下！

南科、善化、新市的朋友們，如果想放鬆大吃一頓，這裡絕對是你的好選擇！

別忘了給Liz一個讚喔！