

季樂和牛鐵板燒是由初魚集團掛帥新作，為近年誕生的鐵板燒新秀，在台中大遠百與台中新光三越都有進駐。以親民價格打動人心，三百元初頭就能享受一份完整套餐，也能為自己犒賞加菜，雙人套餐1699元就能吃到頂級日本A5和牛、龍蝦波紋青龍、活鮑魚和大干貝等極鮮食材。免千元的甜心價格就能品嚐到用心講究的美味，在鐵板燒屆已默默培養一票忠實粉絲！



季樂和牛鐵板燒台中｜環境介紹

季樂和牛鐵板燒為初魚集團旗下新作，食材細膩講究，卻有著平易近人的價格，為近年誕生的鐵板燒新秀。位在台中大遠百北棟12樓，手扶梯上來就可以看見。用餐環境以木色建材和暈暖光線，復刻出素雅的日式氛圍，好感度up up。

料理採套餐方式呈現，三百元初頭就能享受一份食材用心的完整套餐與料理秀欣賞，包含白飯、湯品、飲料、時蔬、蔥蛋、主餐肉品與甜點品項超澎湃，

如果想慰勞認真工作的自己，也有699-838的日本A5宮崎和牛厚切牛排套餐可以選擇；新推出的1699元雙人盛宴套餐更是驚艷超值，主餐從A5和牛厚切牛排到龍蝦波紋青龍，海陸珍味一次滿足，還有嚴選好肉、干貝與活鮑魚也大方給，整套下來美味精緻呈現，高規格食材的2人套餐，只要一個人的價錢就能吃到超划算，是比讚的高CP值與高回訪率啊！

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季樂和牛鐵板燒台中｜店家介紹與停車資訊

季樂和牛鐵板燒-大遠百店北棟12F

評分： / 4.1

地址：407台中市西屯區臺灣大道三段251號( 地圖 )

電話：04 2251 1610

營業時間

星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30,



星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30,



星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30,



星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30,



星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30,



星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30,



星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30

星期一: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30, 星期二: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30, 星期三: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30, 星期四: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30, 星期五: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30, 星期六: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30, 星期日: 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：百貨附設停車塲

◤◢◤ 全台季樂鐵板燒 ◢◤◢

▸ 台北 新光三越信義A13

▸ 台北 新光三越忠孝館

▸ 台北 新光三越天母店二館

▸ 台北 新光三越南西店

▸ 台中 新光三越中港店

▸ 台中 大遠百店北棟12F

季樂和牛鐵板燒台中｜菜單MENU

▎MENU：請點我

▎用餐需知：

▸ 低消每人一份套餐，無分年齡

▸ 需要兒童椅請提前告知

▸ 酌收10%服務費

(取自 季樂和牛鐵板燒台中 官方)

季樂和牛鐵板燒台中｜餐程介紹

◍━━ 季樂雙人盛宴套餐｜$1699+10%/ 2人 ​━━◍

▎ 白飯、例湯自取

▎ 高麗菜、豆芽菜、蔥蛋

▎ 日本A5和牛(宮崎和牛)、伊比利豬、脆皮桂丁雞腿排 3選2

▎ 龍蝦(波紋青龍)

▎ 活鮑魚

▎ 干貝

▎ 飲料吧、霜淇淋自取

白飯、例湯自取

白飯是鐵板燒的美味要角之一，選用的是台梗九號，粒粒分明穩穩好吃，搭配上味噌湯，暖心又暖胃。免費取用，最愛這種想吃多少自己決定的方式

高麗菜、豆芽菜、蔥蛋

高麗菜清香爽脆，加點辣椒超好吃；豆芽菜也白胖不失脆度，大扒一口米飯，是滿足唰嘴

日本A5和牛(宮崎和牛)｜主餐肉品3選2

有著優美油花和玫瑰色澤的日本A5宮崎和牛，是今日主角之一，聆聽著鐵板上的滋滋聲響，有如天使在唱歌((口水偷擦幾下，

入口油脂豐美，肉質嫩滑入口即化，單吃幸福，佐季樂特製柚子胡椒，不只解膩還加乘美味，居然還有附柚子胡椒超驚喜

同時會附上一塊鐵板鮮奶吐司，引導獨門吃法，自助區拿取不沾手紙袋，以吐司包夾青菜、蔥蛋與1、2塊牛排，就成了季樂特製和牛三明治！大口咬下，香濃脂味與清脆時蔬是恰好的美味組合，並以吸附滿滿醬汁的酥嫩吐司包夾，飽嘴好吃也多了分趣味。

伊比利豬｜主餐肉品3選2

伊比利豬給的也很大塊，分切後依然很滿足過癮，肉質清香帶有彈嫩咬勁也好吃，佐柚子胡椒多了會爽香，醬燒的鹹度會高一點，是道十足的白飯殺手

脆皮桂丁雞腿排｜主餐肉品3選2

吃平價鐵板燒必點雞腿排，煎至恰恰的金黃色脆皮是這道腿排的靈魂精髓，入口皮酥肉嫩彈，雞汁充盈很飽水，這腿肉煎得真不錯

龍蝦(波紋青龍)

緊接登場的是波紋青龍，這個價錢附波龍驚喜超值，食材新鮮，簡單悶燒不需特別調味就很美味，

主廚會預先挑起蝦尾，讓饕客方便食用，入嘴肉質彈嫩、甜味也迷人，龍蝦肉大塊吃起來很過癮，沾點結合果香與辛辣的日式七味醬提味也很不賴

活鮑魚

接續還有活鮑魚和北海道大干貝等極鮮食材來華麗接棒，鮑魚肉厚爽彈，咀嚼鮮甜味明顯，簡單做乾煎，美味就能大爆發，搭配帶點爽口辣度的特製七味醬也很對味

大干貝

雪白色干貝煎至雙面呈金黃焦褐，貝肉甜嫩且絲絲細緻，海鮮迷的寶貝食材肯定有北海道大干貝！

甜點霜淇淋

飽餐一頓後，還有冰心宜人的霜淇淋來療癒收尾，想吃多少自己擠，今日是抹茶幸福人生～

◍━━ 套餐加購優惠＄138｜和牛醬燒肉片 ​━━◍

▎原價＄268，點套餐只要以＄138即可加購

推薦加購一盤和牛醬燒肉片，幾乎半價的金額就能多一份主餐肉品超划算，醬燒的鮮鹹，無論是搭配米飯或是夾入三明治，都是比讚合拍